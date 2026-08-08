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    Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 1-2 Telstar: R. Mendes tỏa sáng, Telstar giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 23:27

    Telstar vượt qua NEC Nijmegen với tỷ số 2-1. Abdelnour Soualhia là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    1'
    P. Brouwer — kiến tạo A. Soualhia
    Telstar
    24'
    R. Mendes — kiến tạo P. Brouwer
    Telstar
    83'
    K. Sierhuis — kiến tạo D. Tadic
    NEC Nijmegen
    Thẻ phạt
    57'
    B. Pereira (Tripping)
    NEC Nijmegen
    68'
    I. Hansen-Aaroen (Roughing)
    NEC Nijmegen
    74'
    I. Ahmed (Tripping)
    Telstar
    78'
    R. Koeman (Delay of game)
    Telstar
    Đồ thị diễn biến
    NEC NijmegenHT 45'Telstar

    Thống kê trận đấu

    NEC NijmegenThống kêTelstar
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    27
    Dứt điểm
    8
    4
    Trúng đích
    3
    13
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng NEC Nijmegen lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Patrick Brouwer
    Patrick Brouwer
    Telstar
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Kaj Sierhuis
    Kaj Sierhuis
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Rui Mendes
    Rui Mendes
    Telstar
    1 bàn
    Abdelnour Soualhia
    Abdelnour Soualhia
    Telstar
    1 kiến tạo · điểm 8
    Dušan Tadić
    Dušan Tadić
    NEC Nijmegen
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Philippe Sandler
    Philippe Sandler
    NEC Nijmegen
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    NEC Nijmegen
    7.6
    Philippe Sandler
    7.5
    Dušan Tadić1 KT
    7.5
    Emre Mor
    7.3
    Sami Ouaissa
    7.3
    Clement Bischoff
    7.2
    Deveron Fonville
    7.2
    Noe Lebreton
    7.2
    Kaj Sierhuis1 bàn
    7
    Darko Nejašmić
    6.9
    Jamiro Monteiro
    6.9
    Isak Hansen Aarøen
    6.9
    Tjaronn Chery
    6.9
    Willum Thor Willumsson
    6.6
    Gonzalo Crettaz
    6.6
    Brayann Pereira
    6.2
    Bryan Linssen
    Telstar
    8
    Abdelnour SoualhiaMOTM1 KT
    7.7
    Patrick Brouwer1 bàn · 1 KT
    7.5
    Ronald Koeman Jr
    7.3
    Marvin Peersman
    7.2
    Rui Mendes1 bàn
    7
    Tyrone Owusu
    6.9
    Gerald Alders
    6.9
    Jeff Hardeveld
    6.9
    Soufiane Hetli
    6.9
    Emirhan Demircan
    6.7
    Noach Shenkman
    6.6
    Nils Rossen
    6.5
    Prince Aning
    6.5
    Gabi Caschili
    6.3
    Isaiah Ahmed
    6
    Jelani Seedorf

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NEC Nijmegen
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
    Telstar
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge
    1
    Gonzalo Crettaz
    2
    Brayann Pereira
    6
    Darko Nejašmić
    24
    Deveron Fonville
    25
    Sami Ouaissa
    35
    Jamiro Monteiro
    8
    Isak Hansen Aarøen
    99
    Clement Bischoff
    9
    Tjaronn Chery
    20
    Noe Lebreton
    10
    Dušan Tadić
    1
    Ronald Koeman Jr
    3
    Gerald Alders
    4
    Abdelnour Soualhia
    43
    Marvin Peersman
    2
    Jeff Hardeveld
    17
    Nils Rossen
    10
    Tyrone Owusu
    7
    Rui Mendes
    27
    Patrick Brouwer
    11
    Soufiane Hetli
    9
    Jelani Seedorf
    Dự bị
    NEC Nijmegen
    36 Freek Entius38 Joep Geneste21 Tobias Storm5 Thomas Ouwejan37 Merijn van de Wiel3 Philippe Sandler19 Adam Tahaui7 Emre Mor11 Willum Thor Willumsson
    Telstar
    20 Daan Reiziger13 Finn Mulder5 Prince Aning18 Gabi Caschili15 Nigel Ogidi Nwankwo6 Isaiah Ahmed28 Rojendro Oudsten8 Emirhan Demircan19 Fabiano Rust

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: P. Brouwer lập công cho Telstar (kiến tạo: A. Soualhia)
    Phút 24: R. Mendes lập công cho Telstar (kiến tạo: P. Brouwer)
    Phút 83: K. Sierhuis lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: D. Tadic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    NEC Nijmegen · 1 thắng3 hòaTelstar · 1 thắng
    03/05/2026
    NEC Nijmegen
    1 - 1
    Telstar
    Hòa
    13/12/2025
    Telstar
    2 - 2
    NEC Nijmegen
    Hòa
    05/04/2021
    NEC Nijmegen
    1 - 1
    Telstar
    Hòa
    03/01/2021
    Telstar
    5 - 2
    NEC Nijmegen
    TEL
    08/02/2020
    Telstar
    1 - 7
    NEC Nijmegen
    NN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Telstar
    5 trận gần nhất
    TBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2Fortuna Sittard000000
    3Telstar000000
    4PEC Zwolle000000
    9Feyenoord000000
    10NEC Nijmegen000000
    11Utrecht000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    3D. GardenD. GardenExcelsior1 bàn
    4S. JanssenS. JanssenExcelsior0 bàn
    5G. de RegtG. de RegtExcelsior0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    3G. de RegtG. de RegtExcelsior1 kiến tạo
    4N. NaujoksN. NaujoksExcelsior0 kiến tạo
    5D. GardenD. GardenExcelsior0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 1-2 Telstar: R. Mendes tỏa sáng, Telstar giành trọn 3 điểm
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