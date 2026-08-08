Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
1'
P. Brouwer — kiến tạo A. Soualhia
Telstar
24'
R. Mendes — kiến tạo P. Brouwer
Telstar
83'
K. Sierhuis — kiến tạo D. Tadic
NEC Nijmegen
Thẻ phạt
57'
B. Pereira (Tripping)
NEC Nijmegen
68'
I. Hansen-Aaroen (Roughing)
NEC Nijmegen
74'
I. Ahmed (Tripping)
Telstar
78'
R. Koeman (Delay of game)
Telstar
Đồ thị diễn biến
NEC NijmegenHT 45'Telstar
Thống kê trận đấu
NEC NijmegenThống kêTelstar
NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng NEC Nijmegen lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Patrick Brouwer
Telstar
1 bàn · 1 kiến tạo
Kaj Sierhuis
NEC Nijmegen
1 bàn
Rui Mendes
Telstar
1 bàn
Abdelnour Soualhia
Telstar
1 kiến tạo · điểm 8
Dušan Tadić
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.5
Philippe Sandler
NEC Nijmegen
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
NEC Nijmegen
6.9
Willum Thor Willumsson
Telstar
8
Abdelnour SoualhiaMOTM1 KT
7.7
Patrick Brouwer1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
Telstar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henk Brugge
Dự bị
NEC Nijmegen
36 Freek Entius38 Joep Geneste21 Tobias Storm5 Thomas Ouwejan37 Merijn van de Wiel3 Philippe Sandler19 Adam Tahaui7 Emre Mor11 Willum Thor Willumsson
Telstar
20 Daan Reiziger13 Finn Mulder5 Prince Aning18 Gabi Caschili15 Nigel Ogidi Nwankwo6 Isaiah Ahmed28 Rojendro Oudsten8 Emirhan Demircan19 Fabiano Rust
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: P. Brouwer lập công cho Telstar (kiến tạo: A. Soualhia)
Phút 24: R. Mendes lập công cho Telstar (kiến tạo: P. Brouwer)
Phút 83: K. Sierhuis lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: D. Tadic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
NEC Nijmegen · 1 thắng3 hòaTelstar · 1 thắng
03/05/2026
NEC Nijmegen
1 - 1
Telstar
Hòa
13/12/2025
Telstar
2 - 2
NEC Nijmegen
Hòa
05/04/2021
NEC Nijmegen
1 - 1
Telstar
Hòa
03/01/2021
Telstar
5 - 2
NEC Nijmegen
TEL
08/02/2020
Telstar
1 - 7
NEC Nijmegen
NN
Phong độ & thống kê mùa giải
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BHBBT
Telstar
5 trận gần nhất
TBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|Fortuna Sittard
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Telstar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|PEC Zwolle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|9
|Feyenoord
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|NEC Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)