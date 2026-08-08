Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 1-2 Telstar: R. Mendes tỏa sáng, Telstar giành trọn 3 điểm

Telstar vượt qua NEC Nijmegen với tỷ số 2-1. Abdelnour Soualhia là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.