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    Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt: H. Aleesami tỏa sáng, Bodo/Glimt giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn20/08/2026 03:56

    Bodo/Glimt vượt qua NEC Nijmegen với tỷ số 3-1. Darko Nejašmić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    25'
    S. Fet — kiến tạo J. Hauge
    Bodo/Glimt
    44'
    A. Helmersen(pen)
    Bodo/Glimt
    50'
    H. Aleesami — kiến tạo P. Berg
    Bodo/Glimt
    85'
    C. Bischoff — kiến tạo D. Tadic
    NEC Nijmegen
    Thẻ phạt
    43'
    T. Storm (Tripping)
    NEC Nijmegen
    64'
    O. Brynhildsen (Holding)
    Bodo/Glimt
    90+2'
    J. Monteiro (Unsportsmanlike conduct)
    NEC Nijmegen
    Đồ thị diễn biến
    NEC NijmegenHT 45'Bodo/Glimt

    Thống kê trận đấu

    NEC NijmegenThống kêBodo/Glimt
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    21
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, nhưng NEC Nijmegen lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Haitam Aleesami
    Haitam Aleesami
    Bodo/Glimt
    1 bàn
    Sondre Fet
    Sondre Fet
    Bodo/Glimt
    1 bàn
    Andreas Helmersen
    Andreas Helmersen
    Bodo/Glimt
    1 bàn
    Clement Bischoff
    Clement Bischoff
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Patrick Berg
    Patrick Berg
    Bodo/Glimt
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Jens Petter Hauge
    Jens Petter Hauge
    Bodo/Glimt
    1 kiến tạo · điểm 6.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    NEC Nijmegen
    8.3
    Darko NejašmićMOTM
    7.6
    Adam Tahaui
    7.3
    Tjaronn Chery
    7
    Clement Bischoff1 bàn
    6.9
    Noé Lebreton
    6.7
    Jamiro Monteiro
    6.7
    Almugera Kabar
    6.5
    Brayann Pereira
    6.5
    Deveron Fonville
    6.5
    Dušan Tadić1 KT
    6.3
    Tobias Storm
    6.3
    Kaj Sierhuis
    6.3
    Kevin Kers
    6.2
    Emre Mor
    6
    Gonzalo Crettaz
    6
    Bryan Linssen
    Bodo/Glimt
    7.9
    Haitam Aleesami1 bàn
    7.5
    Nikita Haikin
    7.5
    Patrick Berg1 KT
    7.5
    Ole Didrik Blomberg
    7.3
    Fredrik André Bjørkan
    7.2
    Odin Luras Bjørtuft
    7.2
    Sondre Fet1 bàn
    7.2
    Andreas Helmersen1 bàn
    6.9
    Fredrik Sjøvold
    6.7
    Ola Brynhildsen
    6.6
    Jens Petter Hauge1 KT
    6.5
    Sondre Auklend
    6.3
    Joshua Kitolano
    6.2
    Isak Dybvik Määttä

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NEC Nijmegen
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
    Bodo/Glimt
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kjetil Knutsen
    1
    Gonzalo Crettaz
    2
    Brayann Pereira
    21
    Tobias Storm
    24
    Deveron Fonville
    7
    Emre Mor
    6
    Darko Nejašmić
    20
    Noe Lebreton
    99
    Clement Bischoff
    9
    Tjaronn Chery
    10
    Dušan Tadić
    30
    Bryan Linssen
    12
    Nikita Haikin
    20
    Fredrik Sjøvold
    4
    Odin Luras Bjørtuft
    5
    Haitam Aleesami
    15
    Fredrik André Bjørkan
    8
    Sondre Auklend
    7
    Patrick Berg
    19
    Sondre Fet
    11
    Ole Didrik Blomberg
    9
    Andreas Helmersen
    10
    Jens Petter Hauge
    Dự bị
    NEC Nijmegen
    19 Adam Tahaui35 Jamiro Monteiro14 Kaj Sierhuis12 Nikolas Polster5 Thomas Ouwejan17 Bram Nuytinck66 Almugera Kabar73 Gabriel Brás8 Isak Hansen Aarøen
    Bodo/Glimt
    17 Ola Brynhildsen1 Julian Lund43 Martin Lund Andersen2 Villads Nielsen25 Isak Dybvik Määttä14 Ulrik Saltnes16 Joshua Kitolano22 Joel Mugisha Mvuka32 Kasper Solhaug

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: S. Fet lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: J. Hauge)
    Phút 44: A. Helmersen ghi bàn trên chấm phạt đền cho Bodo/Glimt
    Phút 50: H. Aleesami lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: P. Berg)
    Phút 85: C. Bischoff lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: D. Tadic)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Bodo/Glimt
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    4D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    5V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4C. TolissoC. TolissoLyon2 kiến tạo
    5L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 1-3 Bodo/Glimt: H. Aleesami tỏa sáng, Bodo/Glimt giành chiến thắng, đi tiếp
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