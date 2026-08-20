Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
25'
S. Fet — kiến tạo J. Hauge
Bodo/Glimt
44'
A. Helmersen(pen)
Bodo/Glimt
50'
H. Aleesami — kiến tạo P. Berg
Bodo/Glimt
85'
C. Bischoff — kiến tạo D. Tadic
NEC Nijmegen
Thẻ phạt
43'
T. Storm (Tripping)
NEC Nijmegen
64'
O. Brynhildsen (Holding)
Bodo/Glimt
90+2'
J. Monteiro (Unsportsmanlike conduct)
NEC Nijmegen
Đồ thị diễn biến
NEC NijmegenHT 45'Bodo/Glimt
Thống kê trận đấu
NEC NijmegenThống kêBodo/Glimt
NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng, nhưng NEC Nijmegen lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Haitam Aleesami
Bodo/Glimt
1 bàn
Sondre Fet
Bodo/Glimt
1 bàn
Andreas Helmersen
Bodo/Glimt
1 bàn
Clement Bischoff
NEC Nijmegen
1 bàn
Patrick Berg
Bodo/Glimt
1 kiến tạo · điểm 7.5
Jens Petter Hauge
Bodo/Glimt
1 kiến tạo · điểm 6.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Bodo/Glimt
7.2
Andreas Helmersen1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
Bodo/Glimt
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kjetil Knutsen
Dự bị
NEC Nijmegen
19 Adam Tahaui35 Jamiro Monteiro14 Kaj Sierhuis12 Nikolas Polster5 Thomas Ouwejan17 Bram Nuytinck66 Almugera Kabar73 Gabriel Brás8 Isak Hansen Aarøen
Bodo/Glimt
17 Ola Brynhildsen1 Julian Lund43 Martin Lund Andersen2 Villads Nielsen25 Isak Dybvik Määttä14 Ulrik Saltnes16 Joshua Kitolano22 Joel Mugisha Mvuka32 Kasper Solhaug
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: S. Fet lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: J. Hauge)
Phút 44: A. Helmersen ghi bàn trên chấm phạt đền cho Bodo/Glimt
Phút 50: H. Aleesami lập công cho Bodo/Glimt (kiến tạo: P. Berg)
Phút 85: C. Bischoff lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: D. Tadic)
Phong độ & thống kê mùa giải
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BTTBH
Bodo/Glimt
5 trận gần nhất
TTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)