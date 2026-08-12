Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos F.C.: NEC Nijmegen ngược dòng ngoạn mục

NEC Nijmegen đã ngược dòng đánh bại Olympiacos F.C. 2-1. Emre Mor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.16. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.