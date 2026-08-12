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    Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos F.C.: NEC Nijmegen ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn12/08/2026 03:07

    NEC Nijmegen đã ngược dòng đánh bại Olympiacos F.C. 2-1. Emre Mor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.16. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    46'
    Ayoub El Kaabi
    Olympiacos F.C.
    70'
    Bryan Linssen — kiến tạo Dusan Tadic
    NEC Nijmegen
    95'
    Emre Mor — kiến tạo Kaj Sierhuis
    NEC Nijmegen
    Thẻ phạt
    12'
    Dani García
    Olympiacos F.C.
    55'
    Rodinei
    Olympiacos F.C.
    59'
    Gustavo Sá
    Olympiacos F.C.
    80'
    Konstantinos Fortounis
    Olympiacos F.C.
    88'
    Brayann Pereira
    NEC Nijmegen
    90+4'
    Kaj Sierhuis
    NEC Nijmegen
    111'
    Bruno Onyemaechi
    Olympiacos F.C.
    Đồ thị diễn biến
    NEC NijmegenHT 45'Olympiacos F.C.

    Thống kê trận đấu

    NEC NijmegenThống kêOlympiacos F.C.
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    16
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    4
    17
    Phạm lỗi
    19
    4
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    NEC Nijmegen vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Emre Mor
    Emre Mor
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Ayoub El Kaabi
    Ayoub El Kaabi
    Olympiacos F.C.
    1 bàn
    Bryan Linssen
    Bryan Linssen
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Dusan Tadic
    Dusan Tadic
    NEC Nijmegen
    1 kiến tạo · điểm 7.83
    Kaj Sierhuis
    Kaj Sierhuis
    NEC Nijmegen
    1 kiến tạo · điểm 6.71
    Tjaronn Chery
    Tjaronn Chery
    NEC Nijmegen
    Điểm 7.23

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    NEC Nijmegen
    8.16
    Emre MorMOTM1 bàn
    7.83
    Dusan Tadic1 KT
    7.44
    Bryan Linssen1 bàn
    7.23
    Tjaronn Chery
    6.99
    Deveron Fonville
    6.97
    Noé Lebreton
    6.96
    Clement Bischoff
    6.94
    Darko Nejasmic
    6.81
    Brayann Pereira
    6.79
    Philippe Sandler
    6.77
    Tobias Storm
    6.71
    Kaj Sierhuis1 KT
    6.62
    Bram Nuytinck
    6.58
    Kevin Kers
    6.57
    Gonzalo Crettaz
    6.43
    Jamiro Monteiro
    6.22
    Sami Ouaissa
    Olympiacos F.C.
    7.74
    Ayoub El Kaabi1 bàn
    7.15
    Balsa Popovic
    7.06
    Lorenzo Scipioni
    6.84
    Gelson Martins
    6.81
    Rodinei
    6.78
    Santiago Hezze
    6.63
    Joel Roca
    6.61
    Jota Silva
    6.6
    Bruno Onyemaechi
    6.55
    Panagiotis Retsos
    6.54
    Christos Mouzakitis
    6.5
    Zinedin Smajlović
    6.49
    Gustavo Sá
    6.41
    Dani García
    6.4
    Lorenzo Pirola
    6.38
    Chiquinho
    5.68
    Konstantinos Fortounis

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NEC Nijmegen
    Sơ đồ 3-1-4-2
    Olympiacos F.C.
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Gonzalo Crettaz
    21
    Tobias Storm
    3
    Philippe Sandler
    24
    Deveron Fonville
    6
    Darko Nejasmic
    25
    Sami Ouaissa
    20
    Noé Lebreton
    10
    Dusan Tadic
    99
    Clement Bischoff
    9
    Tjaronn Chery
    30
    Bryan Linssen
    31
    Balsa Popovic
    23
    Rodinei
    45
    Panagiotis Retsos
    5
    Lorenzo Pirola
    70
    Bruno Onyemaechi
    14
    Dani García
    32
    Santiago Hezze
    10
    Gelson Martins
    8
    Gustavo Sá
    20
    Jota Silva
    9
    Ayoub El Kaabi
    Dự bị
    NEC Nijmegen
    2 Brayann Pereira5 Thomas Ouwejan7 Emre Mor8 Isak Hansen-Aarøen11 Willum Thór Willumsson14 Kaj Sierhuis17 Bram Nuytinck34 Kevin Kers35 Jamiro Monteiro
    Olympiacos F.C.
    1 Stefan Ortega2 Manolis Saliakas4 Zinedin Smajlović6 David Carmo7 Konstantinos Fortounis16 Lorenzo Scipioni22 Chiquinho25 Pablo Maffeo73 Joel Roca

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: Ayoub El Kaabi lập công cho Olympiacos F.C.
    Phút 70: Bryan Linssen lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: Dusan Tadic)
    Phút 80: Konstantinos Fortounis (Olympiacos F.C.) nhận thẻ đỏ, Olympiacos F.C. phải chơi thiếu người
    Phút 95: Emre Mor lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: Kaj Sierhuis)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    NEC Nijmegen · 0 thắng1 hòaOlympiacos F.C. · 0 thắng
    05/08/2026
    Olympiacos F.C.
    0 - 0
    NEC Nijmegen
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    TH
    Olympiacos F.C.
    5 trận gần nhất
    BHBHB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NEC Nijmegen 2-1 Olympiacos F.C.: NEC Nijmegen ngược dòng ngoạn mục
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