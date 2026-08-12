Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
46'
Ayoub El Kaabi
Olympiacos F.C.
70'
Bryan Linssen — kiến tạo Dusan Tadic
NEC Nijmegen
95'
Emre Mor — kiến tạo Kaj Sierhuis
NEC Nijmegen
Thẻ phạt
12'
Dani García
Olympiacos F.C.
59'
Gustavo Sá
Olympiacos F.C.
80'
Konstantinos Fortounis
Olympiacos F.C.
88'
Brayann Pereira
NEC Nijmegen
111'
Bruno Onyemaechi
Olympiacos F.C.
Đồ thị diễn biến
NEC NijmegenHT 45'Olympiacos F.C.
Thống kê trận đấu
NEC NijmegenThống kêOlympiacos F.C.
NEC Nijmegen vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Emre Mor
NEC Nijmegen
1 bàn
Ayoub El Kaabi
Olympiacos F.C.
1 bàn
Bryan Linssen
NEC Nijmegen
1 bàn
Dusan Tadic
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.83
Kaj Sierhuis
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 6.71
Tjaronn Chery
NEC Nijmegen
Điểm 7.23
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Olympiacos F.C.
5.68
Konstantinos Fortounis
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-1-4-2
Olympiacos F.C.
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
NEC Nijmegen
2 Brayann Pereira5 Thomas Ouwejan7 Emre Mor8 Isak Hansen-Aarøen11 Willum Thór Willumsson14 Kaj Sierhuis17 Bram Nuytinck34 Kevin Kers35 Jamiro Monteiro
Olympiacos F.C.
1 Stefan Ortega2 Manolis Saliakas4 Zinedin Smajlović6 David Carmo7 Konstantinos Fortounis16 Lorenzo Scipioni22 Chiquinho25 Pablo Maffeo73 Joel Roca
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: Ayoub El Kaabi lập công cho Olympiacos F.C.
Phút 70: Bryan Linssen lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: Dusan Tadic)
Phút 80: Konstantinos Fortounis (Olympiacos F.C.) nhận thẻ đỏ, Olympiacos F.C. phải chơi thiếu người
Phút 95: Emre Mor lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: Kaj Sierhuis)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
NEC Nijmegen · 0 thắng1 hòaOlympiacos F.C. · 0 thắng
05/08/2026
Olympiacos F.C.
0 - 0
NEC Nijmegen
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
TH
Olympiacos F.C.
5 trận gần nhất
BHBHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)