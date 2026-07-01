Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
2'
E. Mahmudov — kiến tạo Gustavo Klismahn
Neftchi Baku
8'
A. Selyava(phản lưới)
Neftchi Baku
36'
K. Vardanyan — kiến tạo E. Malashevich
Dinamo Minsk
47'
E. Malashevich — kiến tạo K. Vardanyan
Dinamo Minsk
57'
K. Vardanyan — kiến tạo M. Djimet
Dinamo Minsk
Đồ thị diễn biến
Neftchi BakuHT 45'Dinamo Minsk
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Neftchi Baku
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yuri Vernidub
Dinamo Minsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
Dự bị
Neftchi Baku
93 Rza Cəfərov3 Rüfat Abbasov7 Emil Safarov18 Ifeanyi Mathew97 Bassala Sambou13 Kenan Pirić14 Elvin Badalov17 Murad Khachayev80 Aslan Shirinov
Dinamo Minsk
78 Artem Sokolovskiy11 Gulzhigit Alykulov21 Danila Radkevich24 Aleksey Vakulich3 Maksim Shvetsov27 Mikhail Aleksandrov2 Matsvei Dubatouka5 Daniil Dushevskiy13 Vladislav Poloz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: E. Mahmudov lập công cho Neftchi Baku (kiến tạo: Gustavo Klismahn)
Phút 8: A. Selyava phản lưới nhà, Neftchi Baku được hưởng bàn thắng
Phút 36: K. Vardanyan lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: E. Malashevich)
Phút 47: E. Malashevich lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: K. Vardanyan)
Phút 57: K. Vardanyan lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: M. Djimet)
Phút 76: G. Alykulov (Dinamo Minsk) sút hỏng phạt đền
Phút 76: G. Alykulov lập công cho Dinamo Minsk
Phong độ & thống kê mùa giải
Neftchi Baku
5 trận gần nhất
BBTBB
Dinamo Minsk
5 trận gần nhất
TTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)