Dinamo Minsk đã ngược dòng đánh bại Neftchi Baku 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 8: A. Selyava phản lưới nhà, Neftchi Baku được hưởng bàn thắng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)