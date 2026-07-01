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    Thống kê trận đấu Neftchi Baku 2-4 Dinamo Minsk: Dinamo Minsk ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân23/07/2026 00:55

    Dinamo Minsk đã ngược dòng đánh bại Neftchi Baku 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    2'
    E. Mahmudov — kiến tạo Gustavo Klismahn
    Neftchi Baku
    8'
    A. Selyava(phản lưới)
    Neftchi Baku
    36'
    K. Vardanyan — kiến tạo E. Malashevich
    Dinamo Minsk
    47'
    E. Malashevich — kiến tạo K. Vardanyan
    Dinamo Minsk
    57'
    K. Vardanyan — kiến tạo M. Djimet
    Dinamo Minsk
    76'
    G. Alykulov
    Dinamo Minsk
    Thẻ phạt
    45+2'
    F. Abdullahi
    Dinamo Minsk
    54'
    F. Sacko
    Neftchi Baku
    Đồ thị diễn biến
    Neftchi BakuHT 45'Dinamo Minsk

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Neftchi Baku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Yuri Vernidub
    Dinamo Minsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
    1
    Emil Balayev
    77
    Falaye Sacko
    55
    Andreaw Gravillon
    5
    Igor
    24
    Moustapha Seck
    20
    Gustavo Klismahn
    6
    Sessi D'Almeida
    8
    Emin Mahmudov
    33
    Breno Almeida
    29
    Lubomir Tupta
    11
    Imad Faraj
    1
    Ivan Shimakovich
    44
    Gleb Gurban
    12
    Aleksey Ivanov
    26
    Vladislav Kalinin
    25
    Abdoul Aziz Toure
    23
    Aleksey Zhechko
    8
    Aleksandr Selyava
    42
    Fawaz Abdullahi
    30
    Moustapha Djimet
    10
    Karen Vardanyan
    7
    Yevgeniy Malashevich
    Dự bị
    Neftchi Baku
    93 Rza Cəfərov3 Rüfat Abbasov7 Emil Safarov18 Ifeanyi Mathew97 Bassala Sambou13 Kenan Pirić14 Elvin Badalov17 Murad Khachayev80 Aslan Shirinov
    Dinamo Minsk
    78 Artem Sokolovskiy11 Gulzhigit Alykulov21 Danila Radkevich24 Aleksey Vakulich3 Maksim Shvetsov27 Mikhail Aleksandrov2 Matsvei Dubatouka5 Daniil Dushevskiy13 Vladislav Poloz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: E. Mahmudov lập công cho Neftchi Baku (kiến tạo: Gustavo Klismahn)
    Phút 8: A. Selyava phản lưới nhà, Neftchi Baku được hưởng bàn thắng
    Phút 36: K. Vardanyan lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: E. Malashevich)
    Phút 47: E. Malashevich lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: K. Vardanyan)
    Phút 57: K. Vardanyan lập công cho Dinamo Minsk (kiến tạo: M. Djimet)
    Phút 76: G. Alykulov (Dinamo Minsk) sút hỏng phạt đền
    Phút 76: G. Alykulov lập công cho Dinamo Minsk

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Neftchi Baku
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Dinamo Minsk
    5 trận gần nhất
    TTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5R. FerberR. FerberAtert Bissen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    3L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC0 kiến tạo
    5V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Neftchi Baku 2-4 Dinamo Minsk: Dinamo Minsk ngược dòng ngoạn mục
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