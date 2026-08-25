Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
29'
T. Reijnders — kiến tạo G. Alvarez
Al-Qadisiyah FC
56'
M. Retegui(pen)
Al-Qadisiyah FC
Thẻ phạt
20'
G. Alvarez (Foul)
Al-Qadisiyah FC
Đồ thị diễn biến
NEOMHT 45'Al-Qadisiyah FC
Thống kê trận đấu
NEOMThống kêAl-Qadisiyah FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tijjani Reijnders
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
Mateo Retegui
Al-Qadisiyah FC
1 bàn
Gastón Álvarez
Al-Qadisiyah FC
1 kiến tạo · điểm 7
Koen Casteels
Al-Qadisiyah FC
Điểm 8.3
Nacho Fernández
Al-Qadisiyah FC
Điểm 7.2
Julian Weigl
Al-Qadisiyah FC
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Qadisiyah FC
7.9
Tijjani Reijnders1 bàn
6.6
Mohammed Abu Al-Shamat
6.3
Mohammed Hamad Alqahtani
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NEOM
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers
Dự bị
NEOM
81 Luís Maximiano2 Mohammed Alburayk55 Mohammed Al Dossari38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari27 Islam Ahmed Hawsawi22 Ahmed Al-Anzi8 Faisal Al-Ghamdi14 Khalil Al-Absi91 Alexandre Lacazette
Al-Qadisiyah FC
50 Mshari Sanyoor28 Ahmed Al-Kassar12 Yasser Al-Shahrani27 Eyad Houssa90 Amar Hamed Al Yuhaybi40 Ibrahim Mahnashi7 Turki Alammar15 Mohammed Hamad Alqahtani9 Abdullah Al-Salem
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: T. Reijnders lập công cho Al-Qadisiyah FC (kiến tạo: G. Alvarez)
Phút 56: M. Retegui ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Qadisiyah FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
NEOM · 0 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 2 thắng
13/02/2026
Al-Qadisiyah FC
1 - 0
NEOM
AF
20/10/2025
NEOM
1 - 3
Al-Qadisiyah FC
AF
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
TBTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|2
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|3
|Al-Ahli Jeddah
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|4
|Al-Ettifaq
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|5
|NEOM
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|6
|Al Kholood
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|7
|Al-Ittihad FC
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|8
|Al-Qadisiyah FC
|2
|1
|0
|1
|+1
|3
|BT
|9
|Al-Hazm
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|BT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)