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    Thống kê trận đấu NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC: M. Retegui tỏa sáng, Al-Qadisiyah FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn25/08/2026 01:38

    Al-Qadisiyah FC vượt qua NEOM với tỷ số 2-0. Koen Casteels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    29'
    T. Reijnders — kiến tạo G. Alvarez
    Al-Qadisiyah FC
    56'
    M. Retegui(pen)
    Al-Qadisiyah FC
    Thẻ phạt
    20'
    G. Alvarez (Foul)
    Al-Qadisiyah FC
    46'
    A. Hejji (Foul)
    NEOM
    Đồ thị diễn biến
    NEOMHT 45'Al-Qadisiyah FC

    Thống kê trận đấu

    NEOMThống kêAl-Qadisiyah FC
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    13
    Dứt điểm
    6
    5
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tijjani Reijnders
    Tijjani Reijnders
    Al-Qadisiyah FC
    1 bàn
    Mateo Retegui
    Mateo Retegui
    Al-Qadisiyah FC
    1 bàn
    Gastón Álvarez
    Gastón Álvarez
    Al-Qadisiyah FC
    1 kiến tạo · điểm 7
    Koen Casteels
    Koen Casteels
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 8.3
    Nacho Fernández
    Nacho Fernández
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 7.2
    Julian Weigl
    Julian Weigl
    Al-Qadisiyah FC
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    NEOM
    6.9
    Malang Sarr
    6.9
    Mohannad Abu Taha
    6.9
    Haroune Camara
    6.7
    Nathan Zeze
    6.7
    Ala'a Al-Hejji
    6.7
    Amadou Koné
    6.6
    Abdulmalik Al Oyayari
    6.6
    Khalil Al-Absi
    6.3
    Faisal Al-Ghamdi
    6.3
    Alexandre Lacazette
    6.2
    Marcin Bułka
    6.2
    Khalifah Al-Dawsari
    6.2
    Giorgos Masouras
    6.2
    Muhannad Al Saad
    Al-Qadisiyah FC
    8.3
    Koen CasteelsMOTM
    7.9
    Tijjani Reijnders1 bàn
    7.2
    Nacho Fernández
    7.2
    Julian Weigl
    7.2
    Mateo Retegui1 bàn
    7
    Jehad Thakri
    7
    Gastón Álvarez1 KT
    6.6
    Mohammed Abu Al-Shamat
    6.6
    Christopher Baah
    6.5
    Musab Al Juwayr
    6.5
    Yasser Al-Shahrani
    6.3
    Julián Quiñones
    6.3
    Mohammed Hamad Alqahtani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NEOM
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier
    Al-Qadisiyah FC
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Brendan Rodgers
    1
    Marcin Bułka
    4
    Khalifah Al-Dawsari
    5
    Malang Sarr
    44
    Nathan Zeze
    19
    Mohannad Abu Taha
    15
    Abdulmalik Al Oyayari
    18
    Ala'a Al-Hejji
    72
    Amadou Koné
    7
    Giorgos Masouras
    77
    Muhannad Al Saad
    70
    Haroune Camara
    1
    Koen Casteels
    4
    Jehad Thakri
    6
    Nacho Fernández
    17
    Gastón Álvarez
    5
    Julian Weigl
    2
    Mohammed Abu Al-Shamat
    14
    Tijjani Reijnders
    10
    Musab Al Juwayr
    22
    Christopher Baah
    33
    Julián Quiñones
    32
    Mateo Retegui
    Dự bị
    NEOM
    81 Luís Maximiano2 Mohammed Alburayk55 Mohammed Al Dossari38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari27 Islam Ahmed Hawsawi22 Ahmed Al-Anzi8 Faisal Al-Ghamdi14 Khalil Al-Absi91 Alexandre Lacazette
    Al-Qadisiyah FC
    50 Mshari Sanyoor28 Ahmed Al-Kassar12 Yasser Al-Shahrani27 Eyad Houssa90 Amar Hamed Al Yuhaybi40 Ibrahim Mahnashi7 Turki Alammar15 Mohammed Hamad Alqahtani9 Abdullah Al-Salem

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: T. Reijnders lập công cho Al-Qadisiyah FC (kiến tạo: G. Alvarez)
    Phút 56: M. Retegui ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Qadisiyah FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    NEOM · 0 thắng0 hòaAl-Qadisiyah FC · 2 thắng
    13/02/2026
    Al-Qadisiyah FC
    1 - 0
    NEOM
    AF
    20/10/2025
    NEOM
    1 - 3
    Al-Qadisiyah FC
    AF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NEOM
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Al-Qadisiyah FC
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Nassr2200+76TT
    2Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    3Al-Ahli Jeddah2200+56TT
    4Al-Ettifaq2200+36TT
    5NEOM2200+36TT
    6Al Kholood2110+14TH
    7Al-Ittihad FC2110+14TH
    8Al-Qadisiyah FC2101+13BT
    9Al-Hazm210103BT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    5João FélixJoão FélixAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    3ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    4S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 kiến tạo
    5TrincãoTrincãoAl-Ahli Jeddah1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC: M. Retegui tỏa sáng, Al-Qadisiyah FC giành trọn 3 điểm
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