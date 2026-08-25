Thống kê trận đấu NEOM 0-2 Al-Qadisiyah FC: M. Retegui tỏa sáng, Al-Qadisiyah FC giành trọn 3 điểm

Al-Qadisiyah FC vượt qua NEOM với tỷ số 2-0. Koen Casteels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.