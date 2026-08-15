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    Thống kê trận đấu NEOM 2-1 Al-Fayha: S. Benrahma tỏa sáng, NEOM giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 01:45

    NEOM vượt qua Al-Fayha với tỷ số 2-1. Saïd Benrahma là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    26'
    A. Kone — kiến tạo S. Benrahma
    NEOM
    36'
    S. Benrahma — kiến tạo A. Lacazette
    NEOM
    75'
    Hugo Moura — kiến tạo N. Al Harthi
    Al-Fayha
    Thẻ phạt
    62'
    A. Hejji (Serious foul)
    NEOM
    76'
    S. Ganvoula (Foul)
    Al-Fayha
    Đồ thị diễn biến
    NEOMHT 45'Al-Fayha

    Thống kê trận đấu

    NEOMThống kêAl-Fayha
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    15
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    4
    5
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Saïd Benrahma
    Saïd Benrahma
    NEOM
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Hugo Moura
    Hugo Moura
    Al-Fayha
    1 bàn
    Amadou Koné
    Amadou Koné
    NEOM
    1 bàn
    Nawaf Al-Harthi
    Nawaf Al-Harthi
    Al-Fayha
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Alexandre Lacazette
    Alexandre Lacazette
    NEOM
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Marcin Bułka
    Marcin Bułka
    NEOM
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    NEOM
    8.2
    Saïd BenrahmaMOTM1 bàn · 1 KT
    7.9
    Amadou Koné1 bàn
    7.6
    Marcin Bułka
    7.3
    Abdulmalik Al Oyayari
    7.3
    Alexandre Lacazette1 KT
    7.2
    Malang Sarr
    7.2
    Nathan Zeze
    6.9
    Mohammed Alburayk
    6.9
    Giorgos Masouras
    6.7
    Khalifah Al-Dawsari
    6.7
    Mohannad Abu Taha
    6.6
    Islam Ahmed Hawsawi
    6.6
    Ala'a Al-Hejji
    6.5
    Muhannad Al Saad
    Al-Fayha
    8.2
    Hugo MouraMOTM1 bàn
    7.5
    Nawaf Al-Harthi1 KT
    7.3
    Abdullah Al-Qahtani
    7.2
    Mokher Al-Rashidi
    6.9
    Ahmed Bamasud
    6.7
    Rayan Enad
    6.6
    Alfa Semedo
    6.5
    Paulo Oliveira
    6.5
    Fashion Sakala
    6.5
    Lázaro
    6.3
    Jason
    6.3
    Silvère Ganvoula
    6.2
    Orlando Mosquera
    5.7
    Mohammed Al Baqawi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NEOM
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier
    Al-Fayha
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio
    1
    Marcin Bułka
    2
    Mohammed Alburayk
    5
    Malang Sarr
    44
    Nathan Zeze
    27
    Islam Ahmed Hawsawi
    15
    Abdulmalik Al Oyayari
    18
    Ala'a Al-Hejji
    72
    Amadou Koné
    7
    Giorgos Masouras
    91
    Alexandre Lacazette
    10
    Saïd Benrahma
    52
    Orlando Mosquera
    22
    Mohammed Al Baqawi
    15
    Paulo Oliveira
    2
    Mokher Al-Rashidi
    24
    Ahmed Bamasud
    20
    Abdullah Al-Qahtani
    5
    Hugo Moura
    30
    Alfa Semedo
    10
    Fashion Sakala
    23
    Jason
    35
    Silvère Ganvoula
    Dự bị
    NEOM
    77 Muhannad Al Saad4 Khalifah Al-Dawsari19 Mohannad Abu Taha33 Abdurahman Daghriry38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari55 Mohammed Al Dossari8 Faisal Al-Ghamdi70 Haroune Camara14 Khalil Al-Absi
    Al-Fayha
    7 Nawaf Al-Harthi77 Rayan Enad17 Lázaro1 Abdulraoof Al-Deqeel47 Mohammed Al Dowaish42 Ali Dhafer Al Harshan14 Mansor Al-Beshe6 Ali Al Hussain43 Fahad Majed Alhubayshi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: A. Kone lập công cho NEOM (kiến tạo: S. Benrahma)
    Phút 36: S. Benrahma lập công cho NEOM (kiến tạo: A. Lacazette)
    Phút 62: A. Hejji (NEOM) nhận thẻ đỏ, NEOM phải chơi thiếu người
    Phút 75: Hugo Moura lập công cho Al-Fayha (kiến tạo: N. Al Harthi)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    NEOM · 1 thắng1 hòaAl-Fayha · 0 thắng
    04/04/2026
    NEOM
    1 - 0
    Al-Fayha
    NEO
    26/02/2026
    Al-Fayha
    1 - 1
    NEOM
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NEOM
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al-Fayha
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Qadisiyah FC1100+23T
    2Al-Hazm1100+13T
    3Al-Ahli Jeddah1100+13T
    12Al Riyadh000000
    13NEOM000000
    14Al-Fayha000000
    15Al Kholood000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    3Turki Al AmmarTurki Al AmmarAl-Qadisiyah FC1 bàn
    4Mohammed Abu Al ShamatMohammed Abu Al ShamatAl-Qadisiyah FC1 bàn
    5Abdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAbdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAl-Hazm1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    3S. BendebkaS. BendebkaAl-Hazm1 kiến tạo
    4J. BrownhillJ. BrownhillAl Shabab1 kiến tạo
    5NachoNachoAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NEOM 2-1 Al-Fayha: S. Benrahma tỏa sáng, NEOM giành trọn 3 điểm
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