Thống kê trận đấu NEOM 2-1 Al-Fayha: S. Benrahma tỏa sáng, NEOM giành trọn 3 điểm

NEOM vượt qua Al-Fayha với tỷ số 2-1. Saïd Benrahma là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.