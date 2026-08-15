Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
26'
A. Kone — kiến tạo S. Benrahma
NEOM
36'
S. Benrahma — kiến tạo A. Lacazette
NEOM
75'
Hugo Moura — kiến tạo N. Al Harthi
Al-Fayha
Thẻ phạt
62'
A. Hejji (Serious foul)
NEOM
76'
S. Ganvoula (Foul)
Al-Fayha
Đồ thị diễn biến
NEOMHT 45'Al-Fayha
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Saïd Benrahma
NEOM
1 bàn · 1 kiến tạo
Hugo Moura
Al-Fayha
1 bàn
Amadou Koné
NEOM
1 bàn
Nawaf Al-Harthi
Al-Fayha
1 kiến tạo · điểm 7.5
Alexandre Lacazette
NEOM
1 kiến tạo · điểm 7.3
Marcin Bułka
NEOM
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
NEOM
8.2
Saïd BenrahmaMOTM1 bàn · 1 KT
7.3
Alexandre Lacazette1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NEOM
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Christophe Galtier
Al-Fayha
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio
Dự bị
NEOM
77 Muhannad Al Saad4 Khalifah Al-Dawsari19 Mohannad Abu Taha33 Abdurahman Daghriry38 Mohammed Dakhil Al-Dawsari55 Mohammed Al Dossari8 Faisal Al-Ghamdi70 Haroune Camara14 Khalil Al-Absi
Al-Fayha
7 Nawaf Al-Harthi77 Rayan Enad17 Lázaro1 Abdulraoof Al-Deqeel47 Mohammed Al Dowaish42 Ali Dhafer Al Harshan14 Mansor Al-Beshe6 Ali Al Hussain43 Fahad Majed Alhubayshi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: A. Kone lập công cho NEOM (kiến tạo: S. Benrahma)
Phút 36: S. Benrahma lập công cho NEOM (kiến tạo: A. Lacazette)
Phút 62: A. Hejji (NEOM) nhận thẻ đỏ, NEOM phải chơi thiếu người
Phút 75: Hugo Moura lập công cho Al-Fayha (kiến tạo: N. Al Harthi)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
NEOM · 1 thắng1 hòaAl-Fayha · 0 thắng
04/04/2026
NEOM
1 - 0
Al-Fayha
NEO
26/02/2026
Al-Fayha
1 - 1
NEOM
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Fayha
5 trận gần nhất
BBHBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Hazm
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Al-Ahli Jeddah
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|12
|Al Riyadh
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|NEOM
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Al-Fayha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Al Kholood
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)