Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
11'
Carles Gil — kiến tạo Matt Polster
New England
36'
Dor Turgeman — kiến tạo Alhassan Yusuf
New England
56'
Peyton Miller — kiến tạo Matt Polster
New England
67'
Brooklyn Raines — kiến tạo Marcos Zambrano
New England
85'
Miguel Almirón — kiến tạo Aleksey Miranchuk
Atlanta United
Thẻ phạt
20'
Alhassan Yusuf
New England
31'
Matthew Edwards
Atlanta United
52'
Will Reilly
Atlanta United
Đồ thị diễn biến
New EnglandHT 45'Atlanta United
Thống kê trận đấu
New EnglandThống kêAtlanta United
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Carles Gil
New England
1 bàn
Brooklyn Raines
New England
1 bàn
Miguel Almirón
Atlanta United
1 bàn
Dor Turgeman
New England
1 bàn
Peyton Miller
New England
1 bàn
Matt Polster
New England
2 kiến tạo · điểm 7.83
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Atlanta United
7.62
Aleksey Miranchuk1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Atlanta United
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
New England
4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris33 Donovan Parisian41 Luca Langoni65 J. Siqueira77 Diego Fagúndez
Atlanta United
2 Ronald Hernández4 Enea Mihaj16 Adrian Gill20 Luke Brennan30 Cayman Togashi39 Arif Kovac41 Toto Majub42 Jayden Hibbert56 Ignacio Suarez-Couri
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Carles Gil lập công cho New England (kiến tạo: Matt Polster )
Phút 36: Dor Turgeman lập công cho New England (kiến tạo: Alhassan Yusuf)
Phút 56: Peyton Miller lập công cho New England (kiến tạo: Matt Polster )
Phút 67: Brooklyn Raines lập công cho New England (kiến tạo: Marcos Zambrano)
Phút 85: Miguel Almirón lập công cho Atlanta United (kiến tạo: Aleksey Miranchuk)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England · 4 thắng0 hòaAtlanta United · 1 thắng
23/04/2026
Atlanta United
1 - 2
New England
NE
28/09/2025
New England
2 - 0
Atlanta United
NE
13/04/2025
Atlanta United
0 - 1
New England
NE
09/02/2025
Atlanta United
2 - 0
New England
AU
04/07/2024
New England
2 - 1
Atlanta United
NE
Phong độ & thống kê mùa giải
New England
5 trận gần nhất
THBTB
Atlanta United
5 trận gần nhất
BHBBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|16
|12
|3
|1
|+22
|39
|TTTTT
|2
|Inter Miami
|16
|10
|4
|2
|+12
|34
|TTTTT
|3
|New England
|16
|9
|2
|5
|+7
|29
|BTBHT
|4
|Chicago Fire
|15
|8
|2
|5
|+10
|26
|BTTTB
|…
|14
|Philadelphia Union
|17
|3
|4
|10
|-9
|13
|BHBTT
|15
|Atlanta United
|17
|3
|3
|11
|-13
|12
|HBBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)