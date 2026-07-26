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    Thống kê trận đấu New England 4-1 Atlanta United: New England thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:36

    New England giành chiến thắng đậm 4-1 trước Atlanta United. Carles Gil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.29. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    11'
    Carles Gil  — kiến tạo Matt Polster 
    New England
    36'
    Dor Turgeman — kiến tạo Alhassan Yusuf
    New England
    56'
    Peyton Miller — kiến tạo Matt Polster 
    New England
    67'
    Brooklyn Raines — kiến tạo Marcos Zambrano
    New England
    85'
    Miguel Almirón — kiến tạo Aleksey Miranchuk
    Atlanta United
    Thẻ phạt
    20'
    Alhassan Yusuf
    New England
    31'
    Matthew Edwards
    Atlanta United
    52'
    Will Reilly
    Atlanta United
    70'
    Wilson Harris
    New England
    Đồ thị diễn biến
    New EnglandHT 45'Atlanta United

    Thống kê trận đấu

    New EnglandThống kêAtlanta United
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    11
    Dứt điểm
    16
    7
    Trúng đích
    6
    4
    Phạt góc
    6
    7
    Phạm lỗi
    16
    2
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Carles Gil
    Carles Gil
    New England
    1 bàn
    Brooklyn Raines
    Brooklyn Raines
    New England
    1 bàn
    Miguel Almirón
    Miguel Almirón
    Atlanta United
    1 bàn
    Dor Turgeman
    Dor Turgeman
    New England
    1 bàn
    Peyton Miller
    Peyton Miller
    New England
    1 bàn
    Matt Polster
    Matt Polster
    New England
    2 kiến tạo · điểm 7.83

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New England
    8.29
    Carles GilMOTM1 bàn
    7.83
    Matt Polster2 KT
    7.74
    Brooklyn Raines1 bàn
    7.58
    Dor Turgeman1 bàn
    7.53
    Matt Turner
    7.22
    Alhassan Yusuf1 KT
    7.1
    Peyton Miller1 bàn
    7.01
    Marcos Zambrano1 KT
    6.99
    Ethan Kohler
    6.91
    Will Sands
    6.82
    Mamadou Fofana
    6.69
    Griffin Yow
    6.62
    Luca Langoni
    6.56
    Jackson Yueill
    6.49
    Wilson Harris
    6.28
    Cody Baker
    Atlanta United
    7.7
    Miguel Almirón1 bàn
    7.62
    Aleksey Miranchuk1 KT
    7.04
    Tristan Muyumba
    6.66
    Júnior Alonso
    6.63
    Ronald Hernández
    6.57
    Cayman Togashi
    6.54
    Enea Mihaj
    6.52
    Luke Brennan
    6.5
    Fafà Picault
    6.44
    Lucas Hoyos
    6.42
    Will Reilly
    6.26
    Stian Gregersen
    6.21
    Elías Báez
    6.01
    Matthew Edwards
    5.92
    Cooper Sanchez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New England
    Sơ đồ 4-3-3
    Atlanta United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    30
    Matt Turner
    8
    Matt Polster
    22
    Ethan Kohler
    2
    Mamadou Fofana
    23
    Will Sands
    10
    Carles Gil
    21
    Brooklyn Raines
    80
    Alhassan Yusuf
    25
    Peyton Miller
    11
    Dor Turgeman
    17
    Marcos Zambrano
    1
    Lucas Hoyos
    47
    Matthew Edwards
    5
    Stian Gregersen
    6
    Júnior Alonso
    3
    Elías Báez
    28
    Will Reilly
    8
    Tristan Muyumba
    59
    Aleksey Miranchuk
    48
    Cooper Sanchez
    10
    Miguel Almirón
    22
    Fafà Picault
    Dự bị
    New England
    4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris33 Donovan Parisian41 Luca Langoni65 J. Siqueira77 Diego Fagúndez
    Atlanta United
    2 Ronald Hernández4 Enea Mihaj16 Adrian Gill20 Luke Brennan30 Cayman Togashi39 Arif Kovac41 Toto Majub42 Jayden Hibbert56 Ignacio Suarez-Couri

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Carles Gil  lập công cho New England (kiến tạo: Matt Polster )
    Phút 36: Dor Turgeman lập công cho New England (kiến tạo: Alhassan Yusuf)
    Phút 56: Peyton Miller lập công cho New England (kiến tạo: Matt Polster )
    Phút 67: Brooklyn Raines lập công cho New England (kiến tạo: Marcos Zambrano)
    Phút 85: Miguel Almirón lập công cho Atlanta United (kiến tạo: Aleksey Miranchuk)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New England · 4 thắng0 hòaAtlanta United · 1 thắng
    23/04/2026
    Atlanta United
    1 - 2
    New England
    NE
    28/09/2025
    New England
    2 - 0
    Atlanta United
    NE
    13/04/2025
    Atlanta United
    0 - 1
    New England
    NE
    09/02/2025
    Atlanta United
    2 - 0
    New England
    AU
    04/07/2024
    New England
    2 - 1
    Atlanta United
    NE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New England
    5 trận gần nhất
    THBTB
    16
    Trận
    9-2-5
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.6)
    19
    Thủng lưới
    Atlanta United
    5 trận gần nhất
    BHBBH
    17
    Trận
    3-3-11
    T-H-B
    17
    Ghi (TB 1.0)
    30
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    4Chicago Fire15825+1026BTTTB
    14Philadelphia Union173410-913BHBTT
    15Atlanta United173311-1312HBBHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu New England 4-1 Atlanta United: New England thắng đậm thuyết phục
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