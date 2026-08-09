Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
63'
A. Resch — kiến tạo J. McGlynn
Houston Dynamo
Thẻ phạt
90+3'
B. Raines
New England Revolution
Đồ thị diễn biến
New England RevolutionHT 45'Houston Dynamo
Thống kê trận đấu
New England RevolutionThống kêHouston Dynamo
Houston Dynamo vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Agustin Resch
Houston Dynamo
1 bàn
Guilherme
Houston Dynamo
1 bàn
Jack McGlynn
Houston Dynamo
1 kiến tạo · điểm 7.5
Carles Gil
New England Revolution
Điểm 7.7
Jack Harrison
New England Revolution
Điểm 7.7
Jonathan Bond
Houston Dynamo
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Houston Dynamo
8.7
Agustin ReschMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic
Houston Dynamo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
Dự bị
New England Revolution
15 Cody Baker11 Jack Harrison7 Griffin Yow77 Diego Fagúndez27 Wilson Harris33 Donovan Parisian4 Tanner Beason38 Eric Klein14 Jackson Yueill
Houston Dynamo
30 Agustín Bouzat24 Ibrahim Aliyu23 Duncan McGuire9 Ondrej Lingr18 Diadié Samassékou26 Blake Gillingham21 Franco Negri28 Erik Sviatchenko14 Duane Holmes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: Guilherme lập công cho Houston Dynamo
Phút 63: A. Resch lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: J. McGlynn)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England Revolution · 1 thắng1 hòaHouston Dynamo · 3 thắng
31/01/2026
New England Revolution
2 - 3
Houston Dynamo
HD
03/02/2025
Houston Dynamo
3 - 3
New England Revolution
Hòa
03/10/2024
Houston Dynamo
2 - 1
New England Revolution
HD
05/03/2023
New England Revolution
3 - 0
Houston Dynamo
NER
14/09/2022
Houston Dynamo
3 - 1
New England Revolution
HD
Phong độ & thống kê mùa giải
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
TTTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|3
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BHBTB
|4
|Houston Dynamo
|17
|9
|2
|6
|+1
|29
|TTHHT
|5
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|+4
|27
|HBBHT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)