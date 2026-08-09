Tin mới

    Thống kê trận đấu New England Revolution 0-2 Houston Dynamo: A. Resch tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 05:42

    Houston Dynamo vượt qua New England Revolution với tỷ số 2-0. Agustin Resch là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+1'
    Guilherme
    Houston Dynamo
    63'
    A. Resch — kiến tạo J. McGlynn
    Houston Dynamo
    Thẻ phạt
    54'
    L. Ennali
    Houston Dynamo
    90+3'
    B. Raines
    New England Revolution
    90+4'
    Houston Dynamo
    Đồ thị diễn biến
    New England RevolutionHT 45'Houston Dynamo

    Thống kê trận đấu

    New England RevolutionThống kêHouston Dynamo
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    9
    Dứt điểm
    13
    2
    Trúng đích
    7
    9
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Houston Dynamo vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Agustin Resch
    Agustin Resch
    Houston Dynamo
    1 bàn
    Guilherme
    Guilherme
    Houston Dynamo
    1 bàn
    Jack McGlynn
    Jack McGlynn
    Houston Dynamo
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Carles Gil
    Carles Gil
    New England Revolution
    Điểm 7.7
    Jack Harrison
    Jack Harrison
    New England Revolution
    Điểm 7.7
    Jonathan Bond
    Jonathan Bond
    Houston Dynamo
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New England Revolution
    7.7
    Carles Gil
    7.7
    Jack Harrison
    7.3
    Brooklyn Raines
    7.2
    Ethan Kohler
    7.2
    Alhassan Yusuf
    7
    Matt Turner
    6.6
    Matt Polster
    6.6
    Mamadou Fofana
    6.6
    Marcos Zambrano
    6.5
    Peyton Miller
    6.5
    Cody Baker
    6.5
    Griffin Yow
    6.5
    Diego Fagúndez
    6.3
    Wilson Harris
    6
    Dor Turgeman
    5.9
    William Sands
    Houston Dynamo
    8.7
    Agustin ReschMOTM1 bàn
    7.7
    Guilherme1 bàn
    7.5
    Jonathan Bond
    7.5
    Jack McGlynn1 KT
    7.3
    Lucas Halter
    7.2
    Artur
    7
    Felipe Andrade
    6.9
    Lawrence Ennali
    6.9
    Héctor Herrera
    6.9
    Mateusz Bogusz
    6.9
    Ezequiel Ponce
    6.6
    Agustín Bouzat
    6.3
    Ibrahim Aliyu
    6.3
    Duncan McGuire

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New England Revolution
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic
    Houston Dynamo
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
    30
    Matt Turner
    8
    Matt Polster
    22
    Ethan Kohler
    2
    Mamadou Fofana
    23
    William Sands
    21
    Brooklyn Raines
    10
    Carles Gil
    80
    Alhassan Yusuf
    25
    Peyton Miller
    99
    Dor Turgeman
    17
    Marcos Zambrano
    31
    Jonathan Bond
    36
    Felipe Andrade
    5
    Lucas Halter
    34
    Agustin Resch
    11
    Lawrence Ennali
    6
    Artur
    16
    Héctor Herrera
    19
    Mateusz Bogusz
    8
    Jack McGlynn
    20
    Guilherme
    10
    Ezequiel Ponce
    Dự bị
    New England Revolution
    15 Cody Baker11 Jack Harrison7 Griffin Yow77 Diego Fagúndez27 Wilson Harris33 Donovan Parisian4 Tanner Beason38 Eric Klein14 Jackson Yueill
    Houston Dynamo
    30 Agustín Bouzat24 Ibrahim Aliyu23 Duncan McGuire9 Ondrej Lingr18 Diadié Samassékou26 Blake Gillingham21 Franco Negri28 Erik Sviatchenko14 Duane Holmes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: Guilherme lập công cho Houston Dynamo
    Phút 63: A. Resch lập công cho Houston Dynamo (kiến tạo: J. McGlynn)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New England Revolution · 1 thắng1 hòaHouston Dynamo · 3 thắng
    31/01/2026
    New England Revolution
    2 - 3
    Houston Dynamo
    HD
    03/02/2025
    Houston Dynamo
    3 - 3
    New England Revolution
    Hòa
    03/10/2024
    Houston Dynamo
    2 - 1
    New England Revolution
    HD
    05/03/2023
    New England Revolution
    3 - 0
    Houston Dynamo
    NER
    14/09/2022
    Houston Dynamo
    3 - 1
    New England Revolution
    HD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New England Revolution
    17
    Trận
    9-3-5
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.6)
    21
    Thủng lưới
    Houston Dynamo
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    17
    Trận
    9-2-6
    T-H-B
    25
    Ghi (TB 1.5)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    2Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    3San Jose Earthquakes181035+1333BHBTB
    4Houston Dynamo17926+129TTHHT
    5Real Salt Lake17836+427HBBHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5P. JuddP. JuddSan Jose Earthquakes11 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu New England Revolution 0-2 Houston Dynamo: A. Resch tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO