Thống kê trận đấu New England Revolution 0-2 Houston Dynamo: A. Resch tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

Houston Dynamo vượt qua New England Revolution với tỷ số 2-0. Agustin Resch là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.