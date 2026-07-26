Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
10'
Nicolás Fernández Mercau
New York City
21'
Joel Waterman
Chicago Fire
29'
Agustín Ojeda — kiến tạo Andrés Perea
New York City
41'
Malachi Jones — kiến tạo Agustín Ojeda
New York City
Thẻ phạt
62'
Nicolás Fernández Mercau
New York City
77'
Joel Waterman
Chicago Fire
80'
Puso Dithejane
Chicago Fire
Đồ thị diễn biến
New York CityHT 45'Chicago Fire
Thống kê trận đấu
New York CityThống kêChicago Fire
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Agustín Ojeda
New York City
1 bàn · 1 kiến tạo
Nicolás Fernández Mercau
New York City
1 bàn
Joel Waterman
Chicago Fire
1 bàn
Malachi Jones
New York City
1 bàn
Andrés Perea
New York City
1 kiến tạo · điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
New York City
7.8
Agustín OjedaMOTM1 bàn · 1 KT
7.76
Nicolás Fernández Mercau1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
New York City
Sơ đồ 4-1-4-1
7
Nicolás Fernández Mercau
Dự bị
New York City
9 Bénie Traoré15 Kevin Pierre Jr.17 Hannes Wolf23 Max Murray29 Máximo Carrizo30 Tomás Romero35 Mitja Ilenčič87 Arnau Farnós99 Seymour Reid
Chicago Fire
5 Sam Rogers9 Robert Lewandowski12 Puso Dithejane15 Andrew Gutman20 Jason Shokalook22 Mauricio Pineda24 Jonathan Dean35 Sergio Oregel44 Josh Cohen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: Nicolás Fernández Mercau lập công cho New York City
Phút 21: Joel Waterman lập công cho Chicago Fire
Phút 29: Agustín Ojeda lập công cho New York City (kiến tạo: Andrés Perea)
Phút 41: Malachi Jones lập công cho New York City (kiến tạo: Agustín Ojeda)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
New York City · 2 thắng2 hòaChicago Fire · 0 thắng
14/09/2025
Chicago Fire
1 - 3
New York City
NYC
26/05/2025
New York City
3 - 1
Chicago Fire
NYC
25/08/2024
New York City
2 - 2
Chicago Fire
Hòa
14/07/2024
Chicago Fire
0 - 0
New York City
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
New York City
5 trận gần nhất
TTBHT
Chicago Fire
5 trận gần nhất
BBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|16
|12
|3
|1
|+22
|39
|TTTTT
|2
|Inter Miami
|16
|10
|4
|2
|+12
|34
|TTTTT
|3
|New England
|16
|9
|2
|5
|+7
|29
|BTBHT
|4
|Chicago Fire
|16
|8
|2
|6
|+8
|26
|TTTBB
|5
|New York City
|17
|7
|4
|6
|+7
|25
|THBTT
|6
|Charlotte
|17
|7
|4
|6
|+3
|25
|BTTHT
|…
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)