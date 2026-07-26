Thống kê trận đấu New York City 3-1 Chicago Fire: Malachi Jones tỏa sáng, New York City giành trọn 3 điểm

New York City vượt qua Chicago Fire với tỷ số 3-1. Agustín Ojeda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.