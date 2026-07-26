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    Thống kê trận đấu New York City 3-1 Chicago Fire: Malachi Jones tỏa sáng, New York City giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:38

    New York City vượt qua Chicago Fire với tỷ số 3-1. Agustín Ojeda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    10'
    Nicolás Fernández Mercau
    New York City
    21'
    Joel Waterman
    Chicago Fire
    29'
    Agustín Ojeda — kiến tạo Andrés Perea
    New York City
    41'
    Malachi Jones — kiến tạo Agustín Ojeda
    New York City
    Thẻ phạt
    51'
    Djé D'Avilla
    Chicago Fire
    62'
    Nicolás Fernández Mercau
    New York City
    77'
    Joel Waterman
    Chicago Fire
    80'
    Puso Dithejane
    Chicago Fire
    Đồ thị diễn biến
    New York CityHT 45'Chicago Fire

    Thống kê trận đấu

    New York CityThống kêChicago Fire
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    10
    Dứt điểm
    9
    3
    Trúng đích
    5
    1
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    16
    5
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Agustín Ojeda
    Agustín Ojeda
    New York City
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Nicolás Fernández Mercau
    Nicolás Fernández Mercau
    New York City
    1 bàn
    Joel Waterman
    Joel Waterman
    Chicago Fire
    1 bàn
    Malachi Jones
    Malachi Jones
    New York City
    1 bàn
    Andrés Perea
    Andrés Perea
    New York City
    1 kiến tạo · điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York City
    7.8
    Agustín OjedaMOTM1 bàn · 1 KT
    7.76
    Nicolás Fernández Mercau1 bàn
    7.31
    Andrés Perea1 KT
    7.16
    James Sands
    7.06
    Malachi Jones1 bàn
    7
    Matt Freese
    6.97
    Tayvon Gray
    6.93
    Thiago Martins
    6.79
    Talles Magno
    6.77
    Hannes Wolf
    6.77
    Jonathan Shore
    6.64
    Nico Cavallo
    6.53
    Arnau Farnós
    6.06
    Bénie Traoré
    Chicago Fire
    7.06
    Joel Waterman1 bàn
    7.03
    Anton Salétros
    6.79
    Jonathan Dean
    6.68
    Jonathan Bamba
    6.65
    Mauricio Pineda
    6.59
    Andrew Gutman
    6.57
    Philip Zinckernagel
    6.43
    Jack Elliott
    6.43
    Robin Lod
    6.42
    Maren Haile-Selassie
    6.35
    Robert Lewandowski
    6.35
    Djé D'Avilla
    6.32
    Leonardo Barroso
    6.11
    Puso Dithejane
    5.98
    Viktor Radojević
    5.74
    Chris Brady

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York City
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-4-2
    49
    Matt Freese
    24
    Tayvon Gray
    13
    Thiago Martins
    6
    James Sands
    2
    Nico Cavallo
    32
    Jonathan Shore
    26
    Agustín Ojeda
    7
    Nicolás Fernández Mercau
    8
    Andrés Perea
    88
    Malachi Jones
    11
    Talles Magno
    1
    Chris Brady
    2
    Leonardo Barroso
    16
    Joel Waterman
    3
    Jack Elliott
    14
    Viktor Radojević
    11
    Philip Zinckernagel
    6
    Anton Salétros
    42
    Djé D'Avilla
    19
    Jonathan Bamba
    17
    Robin Lod
    7
    Maren Haile-Selassie
    Dự bị
    New York City
    9 Bénie Traoré15 Kevin Pierre Jr.17 Hannes Wolf23 Max Murray29 Máximo Carrizo30 Tomás Romero35 Mitja Ilenčič87 Arnau Farnós99 Seymour Reid
    Chicago Fire
    5 Sam Rogers9 Robert Lewandowski12 Puso Dithejane15 Andrew Gutman20 Jason Shokalook22 Mauricio Pineda24 Jonathan Dean35 Sergio Oregel44 Josh Cohen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: Nicolás Fernández Mercau lập công cho New York City
    Phút 21: Joel Waterman lập công cho Chicago Fire
    Phút 29: Agustín Ojeda lập công cho New York City (kiến tạo: Andrés Perea)
    Phút 41: Malachi Jones lập công cho New York City (kiến tạo: Agustín Ojeda)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    New York City · 2 thắng2 hòaChicago Fire · 0 thắng
    14/09/2025
    Chicago Fire
    1 - 3
    New York City
    NYC
    26/05/2025
    New York City
    3 - 1
    Chicago Fire
    NYC
    25/08/2024
    New York City
    2 - 2
    Chicago Fire
    Hòa
    14/07/2024
    Chicago Fire
    0 - 0
    New York City
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York City
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    17
    Trận
    7-4-6
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.8)
    23
    Thủng lưới
    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    16
    Trận
    8-2-6
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.9)
    22
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    4Chicago Fire16826+826TTTBB
    5New York City17746+725THBTT
    6Charlotte17746+325BTTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu New York City 3-1 Chicago Fire: Malachi Jones tỏa sáng, New York City giành trọn 3 điểm
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