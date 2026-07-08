Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
66'
N. Cavallo — kiến tạo A. Perea
New York City FC
Đồ thị diễn biến
New York City FCHT 45'Santos Laguna
Thống kê trận đấu
New York City FCThống kêSantos Laguna
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nico Cavallo
New York City FC
1 bàn
Tayvon Gray
New York City FC
1 bàn
Andrés Perea
New York City FC
1 kiến tạo · điểm 6.9
Matthew Freese
New York City FC
Điểm 9
James Sands
New York City FC
Điểm 8.3
Max Murray
New York City FC
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen
Santos Laguna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paiva Renato
Dự bị
New York City FC
30 Tomás Romero18 Gregory Ranjitsingh35 Mitja Ilenič44 João Loiola7 Nicolás Fernández27 Cooper Flax17 Hannes Wolf15 Kevin Pierre29 Máximo Carrizo
Santos Laguna
33 Hector Holguin14 Efrain Orona22 Kevin Picon4 José Abella8 Salvador Mariscal10 Ezequiel Bullaude6 Javier Güemez24 Diego Medina77 Kevin Palacios
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: T. Gray lập công cho New York City FC
Phút 66: N. Cavallo lập công cho New York City FC (kiến tạo: A. Perea)
Phong độ & thống kê mùa giải
New York City FC
5 trận gần nhất
THTTB
Santos Laguna
5 trận gần nhất
BBBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)