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    Thống kê trận đấu New York City FC 2-0 Santos Laguna: N. Cavallo tỏa sáng, New York City FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 08:38

    New York City FC vượt qua Santos Laguna với tỷ số 2-0. Matthew Freese là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    50'
    T. Gray
    New York City FC
    66'
    N. Cavallo — kiến tạo A. Perea
    New York City FC
    Thẻ phạt
    82'
    D. Gonzalez
    Santos Laguna
    90'
    L. Di Yorio
    Santos Laguna
    Đồ thị diễn biến
    New York City FCHT 45'Santos Laguna

    Thống kê trận đấu

    New York City FCThống kêSantos Laguna
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    8
    Dứt điểm
    12
    5
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    5
    6
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nico Cavallo
    Nico Cavallo
    New York City FC
    1 bàn
    Tayvon Gray
    Tayvon Gray
    New York City FC
    1 bàn
    Andrés Perea
    Andrés Perea
    New York City FC
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Matthew Freese
    Matthew Freese
    New York City FC
    Điểm 9
    James Sands
    James Sands
    New York City FC
    Điểm 8.3
    Max Murray
    Max Murray
    New York City FC
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York City FC
    9
    Matthew FreeseMOTM
    8.3
    James Sands
    8
    Nico Cavallo1 bàn
    7.9
    Max Murray
    7.7
    Tayvon Gray1 bàn
    7.7
    Agustin Ojeda
    7.3
    Nicolás Fernández
    6.9
    Andrés Perea1 KT
    6.9
    Hannes Wolf
    6.9
    João Loiola
    6.7
    Kevin O'Toole
    6.6
    Jonathan Shore
    6.5
    Malachi Jones
    6.3
    Bénie Traoré
    6.3
    Luighi Hanri
    Santos Laguna
    7.3
    Aldo Lopez Vargas
    7.2
    Diego González
    6.7
    Franco Pardo
    6.7
    Carlos Gruezo
    6.7
    Lucas Di Yorio
    6.7
    Kevin Palacios
    6.5
    Felipe Sánchez
    6.5
    Emmanuel Echeverría
    6.5
    José Abella
    6.3
    Carlos Acevedo
    6.3
    Fran Villalba
    6.3
    Eduardo Aguirre
    6.3
    Ezequiel Bullaude
    6.3
    Salvador Mariscal
    6
    Mauricio Cuevas
    6
    Kevin Picon

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York City FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen
    Santos Laguna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paiva Renato
    49
    Matthew Freese
    24
    Tayvon Gray
    23
    Max Murray
    6
    James Sands
    2
    Nico Cavallo
    32
    Jonathan Shore
    22
    Kevin O'Toole
    26
    Agustin Ojeda
    8
    Andrés Perea
    88
    Malachi Jones
    9
    Bénie Traoré
    1
    Carlos Acevedo
    3
    Mauricio Cuevas
    18
    Franco Pardo
    25
    Felipe Sánchez
    17
    Emmanuel Echeverría
    5
    Aldo Lopez Vargas
    11
    Carlos Gruezo
    7
    Diego González
    21
    Fran Villalba
    19
    Eduardo Aguirre
    9
    Lucas Di Yorio
    Dự bị
    New York City FC
    30 Tomás Romero18 Gregory Ranjitsingh35 Mitja Ilenič44 João Loiola7 Nicolás Fernández27 Cooper Flax17 Hannes Wolf15 Kevin Pierre29 Máximo Carrizo
    Santos Laguna
    33 Hector Holguin14 Efrain Orona22 Kevin Picon4 José Abella8 Salvador Mariscal10 Ezequiel Bullaude6 Javier Güemez24 Diego Medina77 Kevin Palacios

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: T. Gray lập công cho New York City FC
    Phút 66: N. Cavallo lập công cho New York City FC (kiến tạo: A. Perea)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York City FC
    5 trận gần nhất
    THTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Santos Laguna
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu New York City FC 2-0 Santos Laguna: N. Cavallo tỏa sáng, New York City FC giành trọn 3 điểm
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