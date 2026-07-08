Thống kê trận đấu New York City FC 2-0 Santos Laguna: N. Cavallo tỏa sáng, New York City FC giành trọn 3 điểm

New York City FC vượt qua Santos Laguna với tỷ số 2-0. Matthew Freese là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.