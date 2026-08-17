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    Thống kê trận đấu New York City FC 2-3 Philadelphia Union: Philadelphia Union ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn17/08/2026 07:11

    Philadelphia Union đã ngược dòng đánh bại New York City FC 3-2. Bruno Damiani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    4'
    B. Traore(pen)
    New York City FC
    45+2'
    Luighi(pen)
    New York City FC
    48'
    D. Jean Jacques — kiến tạo C. Sullivan
    Philadelphia Union
    69'
    B. Damiani — kiến tạo C. Sullivan
    Philadelphia Union
    75'
    B. Damiani — kiến tạo Q. Sullivan
    Philadelphia Union
    Thẻ phạt
    16'
    N. Harriel
    Philadelphia Union
    43'
    Luighi
    New York City FC
    44'
    J. Lukic
    Philadelphia Union
    51'
    M. Iloski
    Philadelphia Union
    79'
    T. Gray
    New York City FC
    85'
    K. Wagner
    Philadelphia Union
    90'
    M. Jones
    New York City FC
    Đồ thị diễn biến
    New York City FCHT 45'Philadelphia Union

    Thống kê trận đấu

    New York City FCThống kêPhiladelphia Union
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    15
    Dứt điểm
    16
    4
    Trúng đích
    4
    8
    Phạt góc
    4
    14
    Phạm lỗi
    20
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Bruno Damiani
    Bruno Damiani
    Philadelphia Union
    2 bàn
    Bénie Traoré
    Bénie Traoré
    New York City FC
    1 bàn
    Luighi Hanri
    Luighi Hanri
    New York City FC
    1 bàn
    Danley Jean Jacques
    Danley Jean Jacques
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Cavan Sullivan
    Cavan Sullivan
    Philadelphia Union
    2 kiến tạo · điểm 7.2
    Quinn Sullivan
    Quinn Sullivan
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York City FC
    7.6
    Bénie Traoré1 bàn
    7.2
    Keaton Parks
    7.2
    Luighi Hanri1 bàn
    6.9
    Andrés Perea
    6.7
    Jonathan Shore
    6.6
    Agustin Ojeda
    6.5
    Nico Cavallo
    6.5
    Talles Magno
    6.5
    Raul Gustavo
    6.2
    Matthew Freese
    6.2
    James Sands
    6.2
    Kevin O'Toole
    6.2
    Máximo Carrizo
    6.2
    Malachi Jones
    5.9
    Tayvon Gray
    5.9
    Max Murray
    Philadelphia Union
    8.6
    Bruno DamianiMOTM2 bàn
    7.3
    Frankie Westfield
    7.2
    Andre Blake
    7.2
    Cavan Sullivan2 KT
    7.2
    Danley Jean Jacques1 bàn
    7
    Kai Wagner
    6.9
    Jesus Bueno
    6.9
    Quinn Sullivan1 KT
    6.5
    Nathan Harriel
    6.5
    Indiana Vassilev
    6.5
    Alejandro Bedoya
    6.2
    Milan Iloski
    6
    Jovan Lukić
    5.6
    Neil Pierre

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York City FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pascal Jansen
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
    49
    Matthew Freese
    24
    Tayvon Gray
    23
    Max Murray
    6
    James Sands
    2
    Nico Cavallo
    32
    Jonathan Shore
    55
    Keaton Parks
    8
    Andrés Perea
    26
    Agustin Ojeda
    20
    Luighi Hanri
    9
    Bénie Traoré
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    44
    Neil Pierre
    26
    Nathan Harriel
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    21
    Danley Jean Jacques
    4
    Jovan Lukić
    19
    Indiana Vassilev
    9
    Bruno Damiani
    10
    Milan Iloski
    Dự bị
    New York City FC
    30 Tomás Romero35 Mitja Ilenič34 Raul Gustavo22 Kevin O'Toole29 Máximo Carrizo75 El Hadij Samb15 Kevin Pierre11 Talles Magno88 Malachi Jones
    Philadelphia Union
    76 Andrew Rick5 Japhet Sery Larsen11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello33 Quinn Sullivan8 Jesus Bueno16 Ben Bender14 Jeremy Rafanello23 Ezekiel Alladoh

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: B. Traore ghi bàn trên chấm phạt đền cho New York City FC
    Phút 47: Luighi ghi bàn trên chấm phạt đền cho New York City FC
    Phút 48: D. Jean Jacques lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
    Phút 69: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
    Phút 75: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Q. Sullivan)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New York City FC · 3 thắng0 hòaPhiladelphia Union · 2 thắng
    02/03/2026
    Philadelphia Union
    1 - 2
    New York City FC
    NYC
    24/11/2025
    Tứ kết
    Philadelphia Union
    0 - 1
    New York City FC
    NYC
    05/10/2025
    Philadelphia Union
    1 - 0
    New York City FC
    PU
    13/04/2025
    New York City FC
    1 - 0
    Philadelphia Union
    NYC
    19/09/2024
    New York City FC
    1 - 5
    Philadelphia Union
    PU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York City FC
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    31
    Ghi (TB 1.7)
    24
    Thủng lưới
    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    18
    Trận
    4-4-10
    T-H-B
    25
    Ghi (TB 1.4)
    33
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3New England Revolution19937+430BBHTH
    6FC Cincinnati19766+127HTBTT
    7New York City FC18756+726HTTBH
    8New York Red Bulls19748-1125BTBBT
    13CF Montreal194510-1117HHBBH
    14Philadelphia Union184410-816TTTBH
    15Atlanta United FC194312-1315TBBHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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