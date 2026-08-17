Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
4'
B. Traore(pen)
New York City FC
45+2'
Luighi(pen)
New York City FC
48'
D. Jean Jacques — kiến tạo C. Sullivan
Philadelphia Union
69'
B. Damiani — kiến tạo C. Sullivan
Philadelphia Union
75'
B. Damiani — kiến tạo Q. Sullivan
Philadelphia Union
Thẻ phạt
16'
N. Harriel
Philadelphia Union
44'
J. Lukic
Philadelphia Union
51'
M. Iloski
Philadelphia Union
85'
K. Wagner
Philadelphia Union
Đồ thị diễn biến
New York City FCHT 45'Philadelphia Union
Thống kê trận đấu
New York City FCThống kêPhiladelphia Union
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Bruno Damiani
Philadelphia Union
2 bàn
Bénie Traoré
New York City FC
1 bàn
Luighi Hanri
New York City FC
1 bàn
Danley Jean Jacques
Philadelphia Union
1 bàn
Cavan Sullivan
Philadelphia Union
2 kiến tạo · điểm 7.2
Quinn Sullivan
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Philadelphia Union
8.6
Bruno DamianiMOTM2 bàn
7.2
Danley Jean Jacques1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
New York City FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pascal Jansen
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Dự bị
New York City FC
30 Tomás Romero35 Mitja Ilenič34 Raul Gustavo22 Kevin O'Toole29 Máximo Carrizo75 El Hadij Samb15 Kevin Pierre11 Talles Magno88 Malachi Jones
Philadelphia Union
76 Andrew Rick5 Japhet Sery Larsen11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello33 Quinn Sullivan8 Jesus Bueno16 Ben Bender14 Jeremy Rafanello23 Ezekiel Alladoh
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: B. Traore ghi bàn trên chấm phạt đền cho New York City FC
Phút 47: Luighi ghi bàn trên chấm phạt đền cho New York City FC
Phút 48: D. Jean Jacques lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
Phút 69: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
Phút 75: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Q. Sullivan)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York City FC · 3 thắng0 hòaPhiladelphia Union · 2 thắng
02/03/2026
Philadelphia Union
1 - 2
New York City FC
NYC
24/11/2025
Tứ kết
Philadelphia Union
0 - 1
New York City FC
NYC
05/10/2025
Philadelphia Union
1 - 0
New York City FC
PU
13/04/2025
New York City FC
1 - 0
Philadelphia Union
NYC
19/09/2024
New York City FC
1 - 5
Philadelphia Union
PU
Phong độ & thống kê mùa giải
New York City FC
5 trận gần nhất
BBBTH
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TBTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|New England Revolution
|19
|9
|3
|7
|+4
|30
|BBHTH
|…
|6
|FC Cincinnati
|19
|7
|6
|6
|+1
|27
|HTBTT
|7
|New York City FC
|18
|7
|5
|6
|+7
|26
|HTTBH
|8
|New York Red Bulls
|19
|7
|4
|8
|-11
|25
|BTBBT
|…
|13
|CF Montreal
|19
|4
|5
|10
|-11
|17
|HHBBH
|14
|Philadelphia Union
|18
|4
|4
|10
|-8
|16
|TTTBH
|15
|Atlanta United FC
|19
|4
|3
|12
|-13
|15
|TBBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)