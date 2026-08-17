Thống kê trận đấu New York City FC 2-3 Philadelphia Union: Philadelphia Union ngược dòng ngoạn mục

Philadelphia Union đã ngược dòng đánh bại New York City FC 3-2. Bruno Damiani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.