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    Thống kê trận đấu New York RB 0-2 Charlotte: Ashley Westwood tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 07:36

    Charlotte vượt qua New York RB với tỷ số 2-0. Kristijan Kahlina là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.02. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    7'
    Pep Biel — kiến tạo Liel Abada
    Charlotte
    12'
    Ashley Westwood — kiến tạo Kerwin Vargas
    Charlotte
    Thẻ phạt
    47'
    Liel Abada
    Charlotte
    56'
    Jorge Ruvalcaba
    New York RB
    76'
    Adri Mehmeti
    New York RB
    85'
    Omar Valencia
    New York RB
    90+1'
    Justin Che
    New York RB
    90+3'
    Adri Mehmeti
    New York RB
    Đồ thị diễn biến
    New York RBHT 45'Charlotte

    Thống kê trận đấu

    New York RBThống kêCharlotte
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    24
    Dứt điểm
    3
    6
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    1
    14
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    New York RB kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; New York RB vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng New York RB lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ashley Westwood
    Ashley Westwood
    Charlotte
    1 bàn
    Pep Biel
    Pep Biel
    Charlotte
    1 bàn
    Kerwin Vargas
    Kerwin Vargas
    Charlotte
    1 kiến tạo · điểm 7.22
    Liel Abada
    Liel Abada
    Charlotte
    1 kiến tạo · điểm 6.74
    Kristijan Kahlina
    Kristijan Kahlina
    Charlotte
    Điểm 8.02
    Matthew Dos Santos
    Matthew Dos Santos
    New York RB
    Điểm 7.51

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York RB
    7.51
    Matthew Dos Santos
    7.39
    Ronald Donkor
    7.33
    Jorge Ruvalcaba
    7.09
    Adri Mehmeti
    6.74
    Mohammed Sofo
    6.71
    Emil Forsberg
    6.66
    Justin Che
    6.65
    Mijahir Jiménez
    6.61
    Andy Rojas
    6.5
    Julián Bazán
    6.45
    Cade Cowell
    6.44
    Jahkeele Marshall-Rutty
    6.31
    Dylan Nealis
    6.28
    Julian Hall
    6.27
    Ethan Horvath
    6.18
    Omar Valencia
    Charlotte
    8.02
    Kristijan KahlinaMOTM
    7.42
    Ashley Westwood1 bàn
    7.41
    Agyemang Morrison
    7.22
    Kerwin Vargas1 KT
    7.2
    Pep Biel1 bàn
    7
    Harry Toffolo
    6.95
    Henry Kessler
    6.93
    Luca de la Torre
    6.84
    Djibril Diani
    6.79
    Tyger Smalls
    6.74
    Liel Abada1 KT
    6.64
    Brandt Bronico
    6.5
    Will Cleary
    6.44
    Nathan Byrne
    6.27
    Idan Toklomati
    6.2
    Archie Goodwin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York RB
    Sơ đồ 4-3-3
    Charlotte
    Sơ đồ 4-2-3-1
    34
    Ethan Horvath
    12
    Dylan Nealis
    2
    Justin Che
    14
    Julián Bazán
    56
    Matthew Dos Santos
    48
    Ronald Donkor
    15
    Adri Mehmeti
    10
    Emil Forsberg
    7
    Cade Cowell
    16
    Julian Hall
    11
    Jorge Ruvalcaba
    1
    Kristijan Kahlina
    14
    Nathan Byrne
    44
    Agyemang Morrison
    22
    Henry Kessler
    15
    Harry Toffolo
    8
    Ashley Westwood
    17
    Luca de la Torre
    18
    Kerwin Vargas
    16
    Pep Biel
    11
    Liel Abada
    9
    Idan Toklomati
    Dự bị
    New York RB
    3 Jahkeele Marshall-Rutty4 Gustav Berggren5 Omar Valencia26 Tim Parker37 Mohammed Sofo70 Andy Rojas77 John McCarthy80 Nate Worth91 Mijahir Jiménez
    Charlotte
    3 Tim Ream4 Andrew Privett7 Archie Goodwin13 Brandt Bronico21 Tyler Miller25 Tyger Smalls28 Djibril Diani35 Will Cleary37 Rodolfo Aloko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: Pep Biel lập công cho Charlotte (kiến tạo: Liel Abada)
    Phút 12: Ashley Westwood lập công cho Charlotte (kiến tạo: Kerwin Vargas)
    Phút 93: Adri Mehmeti (New York RB) nhận thẻ đỏ, New York RB phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New York RB · 2 thắng1 hòaCharlotte · 2 thắng
    22/03/2026
    Charlotte
    6 - 1
    New York RB
    CHA
    25/08/2025
    Charlotte
    1 - 0
    New York RB
    CHA
    29/05/2025
    New York RB
    4 - 2
    Charlotte
    NYR
    25/08/2024
    Charlotte
    1 - 1
    New York RB
    Hòa
    30/05/2024
    New York RB
    3 - 1
    Charlotte
    NYR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York RB
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    17
    Trận
    6-4-7
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.5)
    37
    Thủng lưới
    Charlotte
    5 trận gần nhất
    THTTB
    17
    Trận
    7-4-6
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.6)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    4New England15825+426TBTBH
    5Charlotte17746+325BTTHT
    6Cincinnati16655023HBHTT
    7New York City16646+522TTHBT
    8New York RB17647-1122THTBB
    9DC United16475-419HBHHH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City11 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    4Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    5EvanderEvanderCincinnati7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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