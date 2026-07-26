Thống kê trận đấu New York RB 0-2 Charlotte: Ashley Westwood tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm Charlotte vượt qua New York RB với tỷ số 2-0. Kristijan Kahlina là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.02. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 2 bàn 7' Pep Biel — kiến tạo Liel Abada Charlotte 12' Ashley Westwood — kiến tạo Kerwin Vargas Charlotte

Thẻ phạt 47' Liel Abada Charlotte 56' Jorge Ruvalcaba New York RB 76' Adri Mehmeti New York RB 85' Omar Valencia New York RB 90+1' Justin Che New York RB 90+3' Adri Mehmeti New York RB

Đồ thị diễn biến New York RB HT 45' Charlotte

Thống kê trận đấu

New York RB Thống kê Charlotte 65% Kiểm soát bóng 35% 24 Dứt điểm 3 6 Trúng đích 3 6 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 6

New York RB kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; New York RB vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng New York RB lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Ashley Westwood Charlotte 1 bàn Pep Biel Charlotte 1 bàn Kerwin Vargas Charlotte 1 kiến tạo · điểm 7.22 Liel Abada Charlotte 1 kiến tạo · điểm 6.74 Kristijan Kahlina Charlotte Điểm 8.02 Matthew Dos Santos New York RB Điểm 7.51

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ New York RB 7.51 Matthew Dos Santos 7.39 Ronald Donkor 7.33 Jorge Ruvalcaba 7.09 Adri Mehmeti 6.74 Mohammed Sofo 6.71 Emil Forsberg 6.66 Justin Che 6.65 Mijahir Jiménez 6.61 Andy Rojas 6.5 Julián Bazán 6.45 Cade Cowell 6.44 Jahkeele Marshall-Rutty 6.31 Dylan Nealis 6.28 Julian Hall 6.27 Ethan Horvath 6.18 Omar Valencia Charlotte 8.02 Kristijan Kahlina MOTM 7.42 Ashley Westwood 1 bàn 7.41 Agyemang Morrison 7.22 Kerwin Vargas 1 KT 7.2 Pep Biel 1 bàn 7 Harry Toffolo 6.95 Henry Kessler 6.93 Luca de la Torre 6.84 Djibril Diani 6.79 Tyger Smalls 6.74 Liel Abada 1 KT 6.64 Brandt Bronico 6.5 Will Cleary 6.44 Nathan Byrne 6.27 Idan Toklomati 6.2 Archie Goodwin

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân New York RB Sơ đồ 4-3-3 Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 34 Ethan Horvath 12 Dylan Nealis 2 Justin Che 14 Julián Bazán 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 15 Adri Mehmeti 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 16 Julian Hall 11 Jorge Ruvalcaba 1 Kristijan Kahlina 14 Nathan Byrne 44 Agyemang Morrison 22 Henry Kessler 15 Harry Toffolo 8 Ashley Westwood 17 Luca de la Torre 18 Kerwin Vargas 16 Pep Biel 11 Liel Abada 9 Idan Toklomati Dự bị New York RB 3 Jahkeele Marshall-Rutty 4 Gustav Berggren 5 Omar Valencia 26 Tim Parker 37 Mohammed Sofo 70 Andy Rojas 77 John McCarthy 80 Nate Worth 91 Mijahir Jiménez Charlotte 3 Tim Ream 4 Andrew Privett 7 Archie Goodwin 13 Brandt Bronico 21 Tyler Miller 25 Tyger Smalls 28 Djibril Diani 35 Will Cleary 37 Rodolfo Aloko

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 7: Pep Biel lập công cho Charlotte (kiến tạo: Liel Abada) Phút 12: Ashley Westwood lập công cho Charlotte (kiến tạo: Kerwin Vargas) Phút 93: Adri Mehmeti (New York RB) nhận thẻ đỏ, New York RB phải chơi thiếu người

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 2 thắng 1 hòa Charlotte · 2 thắng Charlotte 6 - 1 New York RB CHA Charlotte 1 - 0 New York RB CHA New York RB 4 - 2 Charlotte NYR Charlotte 1 - 1 New York RB Hòa New York RB 3 - 1 Charlotte NYR

Phong độ & thống kê mùa giải

New York RB 5 trận gần nhất B B T H T 17 Trận 6-4-7 T-H-B 26 Ghi (TB 1.5) 37 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T H T T B 17 Trận 7-4-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.6) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B 4 New England 15 8 2 5 +4 26 T B T B H 5 Charlotte 17 7 4 6 +3 25 B T T H T 6 Cincinnati 16 6 5 5 0 23 H B H T T 7 New York City 16 6 4 6 +5 22 T T H B T 8 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Petar Musa Dallas 13 bàn 2 Hugo Cuypers Chicago Fire 13 bàn 3 Lionel Messi Inter Miami 12 bàn 4 Nicolás Fernández Mercau New York City 11 bàn 5 Marcus Ingvartsen San Diego 11 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Lionel Messi Inter Miami 8 kiến tạo 2 Heung-min Son Los Angeles FC 8 kiến tạo 3 Anders Dreyer San Diego 7 kiến tạo 4 Philip Zinckernagel Chicago Fire 7 kiến tạo 5 Evander Cincinnati 7 kiến tạo