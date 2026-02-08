Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
23'
Mijahir Jiménez — kiến tạo Gustav Berggren
New York RB
43'
Emil Forsberg — kiến tạo Cade Cowell
New York RB
52'
Tyrese Spicer — kiến tạo Braian Ojeda
Orlando City
60'
Mijahir Jiménez — kiến tạo Cade Cowell
New York RB
63'
Griffin Dorsey — kiến tạo Antoine Griezmann
Orlando City
Thẻ phạt
88'
Harvey Sarajian
Orlando City
90+6'
Jahkeele Marshall-Rutty
New York RB
Đồ thị diễn biến
New York RBHT 45'Orlando City
Thống kê trận đấu
New York RBThống kêOrlando City
Orlando City kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; New York RB vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Orlando City lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mijahir Jiménez
New York RB
2 bàn
Tyrese Spicer
Orlando City
1 bàn
Emil Forsberg
New York RB
1 bàn
Griffin Dorsey
Orlando City
1 bàn
Cade Cowell
New York RB
2 kiến tạo · điểm 8.09
Braian Ojeda
Orlando City
1 kiến tạo · điểm 8.24
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
New York RB
8.25
Mijahir JiménezMOTM2 bàn
6.82
Jahkeele Marshall-Rutty
Orlando City
7.34
Antoine Griezmann1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
New York RB
3 Jahkeele Marshall-Rutty6 Robert Voloder17 Cameron Harper26 Tim Parker33 Roald Mitchell37 Mohammed Sofo39 Nehuén Benedetti77 John McCarthy80 Nate Worth
Orlando City
5 Luis Otávio12 Javier Otero14 Tyrese Spicer16 Wilder Cartagena19 Zakaria Taifi23 Harvey Sarajian44 Bernardo Goncalves57 Iago Teodoro65 Gustavo Caraballo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Gustav Berggren)
Phút 43: Emil Forsberg lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell)
Phút 52: Tyrese Spicer lập công cho Orlando City (kiến tạo: Braian Ojeda)
Phút 60: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell)
Phút 63: Griffin Dorsey lập công cho Orlando City (kiến tạo: Antoine Griezmann)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York RB · 3 thắng2 hòaOrlando City · 0 thắng
22/02/2026
Orlando City
1 - 2
New York RB
NYR
13/04/2025
Orlando City
0 - 0
New York RB
Hòa
16/03/2025
New York RB
2 - 2
Orlando City
Hòa
01/12/2024
Orlando City
0 - 1
New York RB
NYR
02/06/2024
New York RB
1 - 0
Orlando City
NYR
Phong độ & thống kê mùa giải
New York RB
5 trận gần nhất
TBBTH
Orlando City
5 trận gần nhất
BTTBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|17
|12
|3
|2
|+21
|39
|TTTTB
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|…
|6
|Charlotte
|17
|7
|4
|6
|+3
|25
|BTTHT
|7
|New York RB
|18
|7
|4
|7
|-10
|25
|HTBBT
|8
|Cincinnati
|17
|6
|5
|6
|-1
|23
|BHTTB
|9
|DC United
|17
|5
|7
|5
|-3
|22
|BHHHT
|10
|Orlando City
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|HBTTB
|11
|Columbus Crew
|17
|5
|4
|8
|-2
|19
|BHTBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)