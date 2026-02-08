Thống kê trận đấu New York RB 3-2 Orlando City: Mijahir Jiménez tỏa sáng, New York RB giành trọn 3 điểm New York RB vượt qua Orlando City với tỷ số 3-2. Mijahir Jiménez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.25. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 5 bàn 23' Mijahir Jiménez — kiến tạo Gustav Berggren New York RB 43' Emil Forsberg — kiến tạo Cade Cowell New York RB 52' Tyrese Spicer — kiến tạo Braian Ojeda Orlando City 60' Mijahir Jiménez — kiến tạo Cade Cowell New York RB 63' Griffin Dorsey — kiến tạo Antoine Griezmann Orlando City

Thẻ phạt 27' Dylan Nealis New York RB 59' Justin Che New York RB 69' Iván Angulo Orlando City 88' Harvey Sarajian Orlando City 90+6' Jahkeele Marshall-Rutty New York RB

Đồ thị diễn biến New York RB HT 45' Orlando City

Thống kê trận đấu

New York RB Thống kê Orlando City 40% Kiểm soát bóng 60% 18 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 5 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Orlando City kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; New York RB vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Orlando City lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Mijahir Jiménez New York RB 2 bàn Tyrese Spicer Orlando City 1 bàn Emil Forsberg New York RB 1 bàn Griffin Dorsey Orlando City 1 bàn Cade Cowell New York RB 2 kiến tạo · điểm 8.09 Braian Ojeda Orlando City 1 kiến tạo · điểm 8.24

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ New York RB 8.25 Mijahir Jiménez MOTM 2 bàn 8.09 Cade Cowell 2 KT 7.69 Ronald Donkor 7.42 Emil Forsberg 1 bàn 7.29 Julian Hall 7.19 Gustav Berggren 1 KT 6.91 Justin Che 6.84 Julián Bazán 6.84 Cameron Harper 6.82 Jahkeele Marshall-Rutty 6.68 Ethan Horvath 6.67 Mohammed Sofo 6.41 Nehuén Benedetti 6.4 Tim Parker 6.37 Dylan Nealis 6.26 Matthew Dos Santos Orlando City 8.24 Braian Ojeda 1 KT 7.86 Tyrese Spicer 1 bàn 7.34 Antoine Griezmann 1 KT 6.91 Iván Angulo 6.9 Justin Ellis 6.88 Luis Otávio 6.82 Zakaria Taifi 6.81 Griffin Dorsey 1 bàn 6.81 Bernardo Goncalves 6.8 Maxime Crépeau 6.74 David Brekalo 6.53 Harvey Sarajian 6.51 Tiago 6.43 Eduard Atuesta 6.38 Robin Jansson 6.13 Adrián Marín

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân New York RB Sơ đồ 4-3-3 Orlando City Sơ đồ 4-4-2 34 Ethan Horvath 12 Dylan Nealis 2 Justin Che 14 Julián Bazán 56 Matthew Dos Santos 48 Ronald Donkor 4 Gustav Berggren 10 Emil Forsberg 7 Cade Cowell 91 Mijahir Jiménez 16 Julian Hall 71 Maxime Crépeau 24 Griffin Dorsey 4 David Brekalo 6 Robin Jansson 3 Adrián Marín 77 Iván Angulo 8 Braian Ojeda 20 Eduard Atuesta 11 Tiago 22 Justin Ellis 7 Antoine Griezmann Dự bị New York RB 3 Jahkeele Marshall-Rutty 6 Robert Voloder 17 Cameron Harper 26 Tim Parker 33 Roald Mitchell 37 Mohammed Sofo 39 Nehuén Benedetti 77 John McCarthy 80 Nate Worth Orlando City 5 Luis Otávio 12 Javier Otero 14 Tyrese Spicer 16 Wilder Cartagena 19 Zakaria Taifi 23 Harvey Sarajian 44 Bernardo Goncalves 57 Iago Teodoro 65 Gustavo Caraballo

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 23: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Gustav Berggren) Phút 43: Emil Forsberg lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell) Phút 52: Tyrese Spicer lập công cho Orlando City (kiến tạo: Braian Ojeda) Phút 60: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell) Phút 63: Griffin Dorsey lập công cho Orlando City (kiến tạo: Antoine Griezmann)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York RB · 3 thắng 2 hòa Orlando City · 0 thắng Orlando City 1 - 2 New York RB NYR Orlando City 0 - 0 New York RB Hòa New York RB 2 - 2 Orlando City Hòa Orlando City 0 - 1 New York RB NYR New York RB 1 - 0 Orlando City NYR

Phong độ & thống kê mùa giải

New York RB 5 trận gần nhất T B B T H 18 Trận 7-4-7 T-H-B 29 Ghi (TB 1.6) 39 Thủng lưới Orlando City 5 trận gần nhất B T T B H 18 Trận 6-2-10 T-H-B 30 Ghi (TB 1.7) 47 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 17 9 3 5 +7 30 T B H T H … 6 Charlotte 17 7 4 6 +3 25 B T T H T 7 New York RB 18 7 4 7 -10 25 H T B B T 8 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 9 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 10 Orlando City 18 6 2 10 -17 20 H B T T B 11 Columbus Crew 17 5 4 8 -2 19 B H T B T …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Nicolás Fernández Mercau New York City 13 bàn 2 Petar Musa Dallas 13 bàn 3 Hugo Cuypers Chicago Fire 13 bàn 4 Lionel Messi Inter Miami 12 bàn 5 Preston Judd SJ Earthquakes 11 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Lionel Messi Inter Miami 8 kiến tạo 2 Heung-min Son Los Angeles FC 8 kiến tạo 3 Evander Cincinnati 8 kiến tạo 4 Anders Dreyer San Diego 7 kiến tạo 5 Philip Zinckernagel Chicago Fire 7 kiến tạo