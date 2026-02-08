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    Thống kê trận đấu New York RB 3-2 Orlando City: Mijahir Jiménez tỏa sáng, New York RB giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 08:39

    New York RB vượt qua Orlando City với tỷ số 3-2. Mijahir Jiménez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.25. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    23'
    Mijahir Jiménez — kiến tạo Gustav Berggren
    New York RB
    43'
    Emil Forsberg  — kiến tạo Cade Cowell
    New York RB
    52'
    Tyrese Spicer — kiến tạo Braian Ojeda
    Orlando City
    60'
    Mijahir Jiménez — kiến tạo Cade Cowell
    New York RB
    63'
    Griffin Dorsey — kiến tạo Antoine Griezmann
    Orlando City
    Thẻ phạt
    27'
    Dylan Nealis
    New York RB
    59'
    Justin Che
    New York RB
    69'
    Iván Angulo
    Orlando City
    88'
    Harvey Sarajian
    Orlando City
    90+6'
    Jahkeele Marshall-Rutty
    New York RB
    Đồ thị diễn biến
    New York RBHT 45'Orlando City

    Thống kê trận đấu

    New York RBThống kêOrlando City
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    18
    Dứt điểm
    19
    8
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Orlando City kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; New York RB vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Orlando City lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mijahir Jiménez
    Mijahir Jiménez
    New York RB
    2 bàn
    Tyrese Spicer
    Tyrese Spicer
    Orlando City
    1 bàn
    Emil Forsberg
    Emil Forsberg
    New York RB
    1 bàn
    Griffin Dorsey
    Griffin Dorsey
    Orlando City
    1 bàn
    Cade Cowell
    Cade Cowell
    New York RB
    2 kiến tạo · điểm 8.09
    Braian Ojeda
    Braian Ojeda
    Orlando City
    1 kiến tạo · điểm 8.24

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York RB
    8.25
    Mijahir JiménezMOTM2 bàn
    8.09
    Cade Cowell2 KT
    7.69
    Ronald Donkor
    7.42
    Emil Forsberg1 bàn
    7.29
    Julian Hall
    7.19
    Gustav Berggren1 KT
    6.91
    Justin Che
    6.84
    Julián Bazán
    6.84
    Cameron Harper
    6.82
    Jahkeele Marshall-Rutty
    6.68
    Ethan Horvath
    6.67
    Mohammed Sofo
    6.41
    Nehuén Benedetti
    6.4
    Tim Parker
    6.37
    Dylan Nealis
    6.26
    Matthew Dos Santos
    Orlando City
    8.24
    Braian Ojeda1 KT
    7.86
    Tyrese Spicer1 bàn
    7.34
    Antoine Griezmann1 KT
    6.91
    Iván Angulo
    6.9
    Justin Ellis
    6.88
    Luis Otávio
    6.82
    Zakaria Taifi
    6.81
    Griffin Dorsey1 bàn
    6.81
    Bernardo Goncalves
    6.8
    Maxime Crépeau
    6.74
    David Brekalo
    6.53
    Harvey Sarajian
    6.51
    Tiago
    6.43
    Eduard Atuesta
    6.38
    Robin Jansson
    6.13
    Adrián Marín

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York RB
    Sơ đồ 4-3-3
    Orlando City
    Sơ đồ 4-4-2
    34
    Ethan Horvath
    12
    Dylan Nealis
    2
    Justin Che
    14
    Julián Bazán
    56
    Matthew Dos Santos
    48
    Ronald Donkor
    4
    Gustav Berggren
    10
    Emil Forsberg
    7
    Cade Cowell
    91
    Mijahir Jiménez
    16
    Julian Hall
    71
    Maxime Crépeau
    24
    Griffin Dorsey
    4
    David Brekalo
    6
    Robin Jansson
    3
    Adrián Marín
    77
    Iván Angulo
    8
    Braian Ojeda
    20
    Eduard Atuesta
    11
    Tiago
    22
    Justin Ellis
    7
    Antoine Griezmann
    Dự bị
    New York RB
    3 Jahkeele Marshall-Rutty6 Robert Voloder17 Cameron Harper26 Tim Parker33 Roald Mitchell37 Mohammed Sofo39 Nehuén Benedetti77 John McCarthy80 Nate Worth
    Orlando City
    5 Luis Otávio12 Javier Otero14 Tyrese Spicer16 Wilder Cartagena19 Zakaria Taifi23 Harvey Sarajian44 Bernardo Goncalves57 Iago Teodoro65 Gustavo Caraballo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Gustav Berggren)
    Phút 43: Emil Forsberg  lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell)
    Phút 52: Tyrese Spicer lập công cho Orlando City (kiến tạo: Braian Ojeda)
    Phút 60: Mijahir Jiménez lập công cho New York RB (kiến tạo: Cade Cowell)
    Phút 63: Griffin Dorsey lập công cho Orlando City (kiến tạo: Antoine Griezmann)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New York RB · 3 thắng2 hòaOrlando City · 0 thắng
    22/02/2026
    Orlando City
    1 - 2
    New York RB
    NYR
    13/04/2025
    Orlando City
    0 - 0
    New York RB
    Hòa
    16/03/2025
    New York RB
    2 - 2
    Orlando City
    Hòa
    01/12/2024
    Orlando City
    0 - 1
    New York RB
    NYR
    02/06/2024
    New York RB
    1 - 0
    Orlando City
    NYR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York RB
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    18
    Trận
    7-4-7
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.6)
    39
    Thủng lưới
    Orlando City
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    18
    Trận
    6-2-10
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.7)
    47
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England17935+730TBHTH
    6Charlotte17746+325BTTHT
    7New York RB18747-1025HTBBT
    8Cincinnati17656-123BHTTB
    9DC United17575-322BHHHT
    10Orlando City186210-1720HBTTB
    11Columbus Crew17548-219BHTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu New York RB 3-2 Orlando City: Mijahir Jiménez tỏa sáng, New York RB giành trọn 3 điểm
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