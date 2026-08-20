Thống kê trận đấu New York Red Bulls 0-1 Nashville SC: M. Woledzi tỏa sáng, Nashville SC giành trọn 3 điểm

Nashville SC vượt qua New York Red Bulls với tỷ số 1-0. Ronald Donkor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.