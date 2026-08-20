Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+2'
M. Woledzi — kiến tạo C. Espinoza
Nashville SC
Thẻ phạt
90+2'
J. Bazan
New York Red Bulls
Đồ thị diễn biến
New York Red BullsHT 45'Nashville SC
Thống kê trận đấu
New York Red BullsThống kêNashville SC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ronald Donkor
New York Red Bulls
Điểm 7.9
Adri Mehmeti
New York Red Bulls
Điểm 7.7
Dylan Nealis
New York Red Bulls
Điểm 7.3
Julián Bazán
New York Red Bulls
Điểm 7.3
Matthew Dos Santos
New York Red Bulls
Điểm 7.3
Emil Forsberg
New York Red Bulls
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
New York Red Bulls
Sơ đồ 4-3-3
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Callaghan
Dự bị
New York Red Bulls
77 John McCarthy3 Jahkeele Marshall-Rutty5 Omar Valencia26 Tim Parker39 Nehuen Benedetti17 Cameron Harper37 Mohammed Sofo13 Eric Maxim Choupo-Moting91 Mijahir Jimenez
Nashville SC
1 Joe Willis22 Josh Bauer31 Andy Najar4 Jeisson Palacios37 Ahmed Qasem19 Alex Muyl6 Bryan Acosta8 Patrick Yazbek7 Cristian Espinoza
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 92: M. Woledzi lập công cho Nashville SC (kiến tạo: C. Espinoza)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New York Red Bulls · 2 thắng2 hòaNashville SC · 1 thắng
15/05/2025
Nashville SC
2 - 1
New York Red Bulls
NS
02/03/2025
New York Red Bulls
2 - 0
Nashville SC
NYR
16/06/2024
New York Red Bulls
0 - 0
Nashville SC
Hòa
25/02/2024
Nashville SC
0 - 0
New York Red Bulls
Hòa
23/10/2023
Nashville SC
0 - 1
New York Red Bulls
NYR
Phong độ & thống kê mùa giải
New York Red Bulls
5 trận gần nhất
BBTBB
Nashville SC
5 trận gần nhất
TTBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|Chicago Fire
|18
|10
|2
|6
|+10
|32
|TTBBT
|…
|7
|New York City FC
|19
|7
|5
|7
|+6
|26
|BHTTB
|8
|New York Red Bulls
|19
|7
|4
|8
|-11
|25
|BTBBT
|9
|DC United
|19
|5
|9
|5
|-3
|24
|HHTHH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)