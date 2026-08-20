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    Thống kê trận đấu New York Red Bulls 0-1 Nashville SC: M. Woledzi tỏa sáng, Nashville SC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 08:39

    Nashville SC vượt qua New York Red Bulls với tỷ số 1-0. Ronald Donkor là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+2'
    M. Woledzi — kiến tạo C. Espinoza
    Nashville SC
    Thẻ phạt
    12'
    D. Lovitz
    Nashville SC
    58'
    M. Corcoran
    Nashville SC
    90+2'
    J. Bazan
    New York Red Bulls
    Đồ thị diễn biến
    New York Red BullsHT 45'Nashville SC

    Thống kê trận đấu

    New York Red BullsThống kêNashville SC
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    13
    Dứt điểm
    7
    1
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    7
    3
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ronald Donkor
    Ronald Donkor
    New York Red Bulls
    Điểm 7.9
    Adri Mehmeti
    Adri Mehmeti
    New York Red Bulls
    Điểm 7.7
    Dylan Nealis
    Dylan Nealis
    New York Red Bulls
    Điểm 7.3
    Julián Bazán
    Julián Bazán
    New York Red Bulls
    Điểm 7.3
    Matthew Dos Santos
    Matthew Dos Santos
    New York Red Bulls
    Điểm 7.3
    Emil Forsberg
    Emil Forsberg
    New York Red Bulls
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    New York Red Bulls
    7.9
    Ronald DonkorMOTM
    7.7
    Adri Mehmeti
    7.3
    Dylan Nealis
    7.3
    Julián Bazán
    7.3
    Matthew Dos Santos
    7.2
    Emil Forsberg
    7
    Ethan Horvath
    6.9
    Justin Che
    6.7
    Julian Hall
    6.7
    Mohammed Sofo
    6.6
    Cade Cowell
    6.6
    Mijahir Jimenez
    6.3
    Jorge Ruvalcaba
    Nashville SC
    7.2
    Brian Schwake
    7
    Reed Baker-Whiting
    7
    Maxwell Woledzi
    6.9
    Jack Maher
    6.7
    Andy Najar
    6.7
    Patrick Yazbek
    6.6
    Edvard Tagseth
    6.5
    Daniel Lovitz
    6.5
    Matthew Corcoran
    6.5
    Elias Saad
    6.3
    Shakur Mohammed
    6.3
    Hany Mukhtar
    6.3
    Ahmed Qasem
    6.2
    Sam Surridge
    6.2
    Cristian Espinoza

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    New York Red Bulls
    Sơ đồ 4-3-3
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Callaghan
    34
    Ethan Horvath
    12
    Dylan Nealis
    2
    Justin Che
    14
    Julián Bazán
    56
    Matthew Dos Santos
    48
    Ronald Donkor
    15
    Adri Mehmeti
    10
    Emil Forsberg
    7
    Cade Cowell
    16
    Julian Hall
    11
    Jorge Ruvalcaba
    99
    Brian Schwake
    27
    Reed Baker-Whiting
    5
    Jack Maher
    3
    Maxwell Woledzi
    2
    Daniel Lovitz
    16
    Matthew Corcoran
    20
    Edvard Tagseth
    14
    Shakur Mohammed
    10
    Hany Mukhtar
    11
    Elias Saad
    9
    Sam Surridge
    Dự bị
    New York Red Bulls
    77 John McCarthy3 Jahkeele Marshall-Rutty5 Omar Valencia26 Tim Parker39 Nehuen Benedetti17 Cameron Harper37 Mohammed Sofo13 Eric Maxim Choupo-Moting91 Mijahir Jimenez
    Nashville SC
    1 Joe Willis22 Josh Bauer31 Andy Najar4 Jeisson Palacios37 Ahmed Qasem19 Alex Muyl6 Bryan Acosta8 Patrick Yazbek7 Cristian Espinoza

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 92: M. Woledzi lập công cho Nashville SC (kiến tạo: C. Espinoza)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    New York Red Bulls · 2 thắng2 hòaNashville SC · 1 thắng
    15/05/2025
    Nashville SC
    2 - 1
    New York Red Bulls
    NS
    02/03/2025
    New York Red Bulls
    2 - 0
    Nashville SC
    NYR
    16/06/2024
    New York Red Bulls
    0 - 0
    Nashville SC
    Hòa
    25/02/2024
    Nashville SC
    0 - 0
    New York Red Bulls
    Hòa
    23/10/2023
    Nashville SC
    0 - 1
    New York Red Bulls
    NYR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    New York Red Bulls
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    19
    Trận
    7-4-8
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.6)
    41
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    19
    Trận
    13-4-2
    T-H-B
    39
    Ghi (TB 2.1)
    15
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    7New York City FC19757+626BHTTB
    8New York Red Bulls19748-1125BTBBT
    9DC United19595-324HHTHH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4C. EspinozaC. EspinozaNashville SC8 kiến tạo
    5A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu New York Red Bulls 0-1 Nashville SC: M. Woledzi tỏa sáng, Nashville SC giành trọn 3 điểm
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