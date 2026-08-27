Tin mới

    Thống kê trận đấu Newcastle 3-2 West Brom: Newcastle ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:39

    Newcastle đã ngược dòng đánh bại West Brom 3-2. Harvey Barnes là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    19'
    I. Price
    West Brom
    38'
    B. Toure — kiến tạo A. Dedic
    Newcastle
    48'
    H. Barnes — kiến tạo M. Thiaw
    Newcastle
    77'
    I. Price(pen)
    West Brom
    81'
    H. Barnes — kiến tạo A. Dedic
    Newcastle
    Thẻ phạt
    18'
    S. Steur (Foul)
    Newcastle
    52'
    R. Nzingoula (Foul)
    West Brom
    55'
    O. Diakite (Foul)
    West Brom
    62'
    B. Stewart (Foul)
    West Brom
    77'
    E. Jaouen (Delay of game)
    Newcastle
    89'
    J. Ramsey (Foul)
    Newcastle
    Đồ thị diễn biến
    NewcastleHT 45'West Brom

    Thống kê trận đấu

    NewcastleThống kêWest Brom
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    16
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Newcastle vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Harvey Barnes
    Harvey Barnes
    Newcastle
    2 bàn
    Isaac Price
    Isaac Price
    West Brom
    2 bàn
    Bazoumana Touré
    Bazoumana Touré
    Newcastle
    1 bàn
    Amar Dedić
    Amar Dedić
    Newcastle
    2 kiến tạo · điểm 7.2
    Malick Thiaw
    Malick Thiaw
    Newcastle
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jacob Murphy
    Jacob Murphy
    Newcastle
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Newcastle
    9.5
    Harvey BarnesMOTM2 bàn
    7.7
    Bazoumana Touré1 bàn
    7.3
    Jacob Murphy
    7.3
    Nick Woltemade
    7.2
    Amar Dedić2 KT
    7.2
    Malick Thiaw1 KT
    7
    Sven Botman
    6.9
    Sean Steur
    6.9
    Jacob Ramsey
    6.9
    Lewis Miley
    6.6
    Anthony Elanga
    6.2
    Lewis Hall
    6.2
    Joe Willock
    6
    Yoane Wissa
    5.9
    Ewen Jaouen
    West Brom
    8.5
    Isaac Price2 bàn
    6.9
    George Campbell
    6.9
    Harry Whitwell
    6.7
    Chris Mepham
    6.7
    Felix Horn Myhre
    6.6
    Jimmy Morgan
    6.5
    Callum Styles
    6.5
    Jayson Molumby
    6.5
    Oliver Bostock
    6.3
    Tammer Bany
    6.2
    Alex Williams
    6.2
    Ousmane Diakité
    6
    Rabby Nzingoula
    5.9
    Conor Townsend
    5.9
    Barney Stewart
    5.6
    Matt Ingram

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Newcastle
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle
    West Brom
    Sơ đồ 4-4-2
    24
    Ewen Jaouen
    37
    Amar Dedić
    12
    Malick Thiaw
    4
    Sven Botman
    3
    Lewis Hall
    14
    Sean Steur
    41
    Jacob Ramsey
    23
    Jacob Murphy
    28
    Joe Willock
    17
    Bazoumana Touré
    27
    Nick Woltemade
    13
    Matt Ingram
    28
    Alex Williams
    2
    Chris Mepham
    6
    George Campbell
    22
    Conor Townsend
    29
    Harry Whitwell
    20
    Rabby Nzingoula
    17
    Ousmane Diakité
    21
    Isaac Price
    9
    Barney Stewart
    11
    Jimmy Morgan
    Dự bị
    Newcastle
    11 Harvey Barnes19 Anthony Elanga9 Yoane Wissa67 Lewis Miley21 Lukáš Horníček51 Leo Shahar5 Fabian Schär8 Aladji Bamba62 Sean Neave
    West Brom
    4 Callum Styles7 Felix Horn Myhre8 Jayson Molumby37 Oliver Bostock23 Tammer Bany1 Max O'Leary3 Nathaniel Phillips25 Nolan Galves35 Matthew Crowther

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: I. Price lập công cho West Brom
    Phút 38: B. Toure lập công cho Newcastle (kiến tạo: A. Dedic)
    Phút 48: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: M. Thiaw)
    Phút 77: I. Price ghi bàn trên chấm phạt đền cho West Brom
    Phút 81: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: A. Dedic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Newcastle · 2 thắng2 hòaWest Brom · 1 thắng
    07/03/2021
    West Brom
    0 - 0
    Newcastle
    Hòa
    12/12/2020
    Newcastle
    2 - 1
    West Brom
    NEW
    04/03/2020
    West Brom
    2 - 3
    Newcastle
    NEW
    28/04/2018
    Newcastle
    0 - 1
    West Brom
    WB
    29/11/2017
    West Brom
    2 - 2
    Newcastle
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Newcastle
    5 trận gần nhất
    THHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    West Brom
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham3 bàn
    2C. EvansC. EvansFleetwood Town3 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff3 bàn
    4H. LeonardH. LeonardPeterborough3 bàn
    5J. BowenJ. BowenWest Ham2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1J. AnthonyJ. AnthonyBrentford3 kiến tạo
    2B. WoodsB. WoodsPeterborough2 kiến tạo
    3L. BillingtonL. BillingtonCrewe2 kiến tạo
    4M. HelmM. HelmFleetwood Town2 kiến tạo
    5H. WhiteH. WhitePlymouth2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Newcastle 3-2 West Brom: Newcastle ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO