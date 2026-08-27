Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
38'
B. Toure — kiến tạo A. Dedic
Newcastle
48'
H. Barnes — kiến tạo M. Thiaw
Newcastle
81'
H. Barnes — kiến tạo A. Dedic
Newcastle
Thẻ phạt
52'
R. Nzingoula (Foul)
West Brom
55'
O. Diakite (Foul)
West Brom
62'
B. Stewart (Foul)
West Brom
77'
E. Jaouen (Delay of game)
Newcastle
89'
J. Ramsey (Foul)
Newcastle
Đồ thị diễn biến
NewcastleHT 45'West Brom
Thống kê trận đấu
NewcastleThống kêWest Brom
Newcastle vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Harvey Barnes
Newcastle
2 bàn
Isaac Price
West Brom
2 bàn
Bazoumana Touré
Newcastle
1 bàn
Amar Dedić
Newcastle
2 kiến tạo · điểm 7.2
Malick Thiaw
Newcastle
1 kiến tạo · điểm 7.2
Jacob Murphy
Newcastle
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Newcastle
9.5
Harvey BarnesMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Newcastle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle
Dự bị
Newcastle
11 Harvey Barnes19 Anthony Elanga9 Yoane Wissa67 Lewis Miley21 Lukáš Horníček51 Leo Shahar5 Fabian Schär8 Aladji Bamba62 Sean Neave
West Brom
4 Callum Styles7 Felix Horn Myhre8 Jayson Molumby37 Oliver Bostock23 Tammer Bany1 Max O'Leary3 Nathaniel Phillips25 Nolan Galves35 Matthew Crowther
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: I. Price lập công cho West Brom
Phút 38: B. Toure lập công cho Newcastle (kiến tạo: A. Dedic)
Phút 48: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: M. Thiaw)
Phút 77: I. Price ghi bàn trên chấm phạt đền cho West Brom
Phút 81: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: A. Dedic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Newcastle · 2 thắng2 hòaWest Brom · 1 thắng
07/03/2021
West Brom
0 - 0
Newcastle
Hòa
12/12/2020
Newcastle
2 - 1
West Brom
NEW
04/03/2020
West Brom
2 - 3
Newcastle
NEW
28/04/2018
Newcastle
0 - 1
West Brom
WB
29/11/2017
West Brom
2 - 2
Newcastle
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Newcastle
5 trận gần nhất
THHBB
West Brom
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)