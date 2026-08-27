Thống kê trận đấu Newcastle 3-2 West Brom: Newcastle ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Newcastle đã ngược dòng đánh bại West Brom 3-2. Harvey Barnes là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.