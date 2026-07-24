Tin mới

    Thống kê trận đấu NK Varazdin 3-2 FK Jablonec: NK Varazdin ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:58

    NK Varazdin đã ngược dòng đánh bại FK Jablonec 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    24'
    I. Tavares — kiến tạo I. Canjuga
    NK Varazdin
    27'
    M. Cedidla — kiến tạo F. Zorvan
    FK Jablonec
    56'
    N. Tekijaski — kiến tạo F. Novak
    FK Jablonec
    68'
    I. Mamut — kiến tạo I. Canjuga
    NK Varazdin
    82'
    L. Mamic — kiến tạo F. Maglica
    NK Varazdin
    Thẻ phạt
    5'
    A. Latkovic (Holding)
    NK Varazdin
    15'
    L. Skaricic (Holding)
    NK Varazdin
    79'
    V. Chanturishvili (Tripping)
    FK Jablonec
    90+1'
    J. Silic (Delay of game)
    NK Varazdin
    90+3'
    I. Mamut (Tripping)
    NK Varazdin
    Đồ thị diễn biến
    NK VarazdinHT 45'FK Jablonec

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NK Varazdin
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric
    FK Jablonec
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Lubos Kozel
    33
    Josip Silić
    23
    Frane Maglica
    14
    Roberto Punčec
    4
    Luka Škaričić
    3
    Elvir Duraković
    28
    Ivan Canjuga
    8
    Tomislav Duvnjak
    10
    Aleksa Latković
    22
    Luka Mamić
    38
    Iuri Tavares
    17
    Ivan Mamut
    1
    Jan Hanuš
    18
    Martin Cedidla
    4
    Nemanja Tekijaški
    57
    Filip Novák
    7
    Vakhtang Chanturishvili
    6
    Nelson Okeke
    13
    Richard Sedláček
    23
    Eduard Sobol
    16
    Hugo Ahl
    44
    Lamin Jawo
    8
    Filip Zorvan
    Dự bị
    NK Varazdin
    16 Novak Tepšić5 Sven Lesjak7 Matej Vuk1 Oliver Zelenika13 Mario Mladenovski30 Luka Posinkovic6 David Puclin21 Ivan Posavec24 Mario Marina
    FK Jablonec
    9 Antonín Růsek99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček15 Dušan Pavlović20 Jiří Sláma21 Matěj Polidar25 Sebastian Nebyla42 Matej Malenšek19 Jan Chramosta

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 24: I. Tavares lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: I. Canjuga)
    Phút 27: M. Cedidla lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Zorvan)
    Phút 56: N. Tekijaski lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Novak)
    Phút 68: I. Mamut lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: I. Canjuga)
    Phút 82: L. Mamic lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: F. Maglica)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NK Varazdin
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    FK Jablonec
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu NK Varazdin 3-2 FK Jablonec: NK Varazdin ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO