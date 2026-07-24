Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
24'
I. Tavares — kiến tạo I. Canjuga
NK Varazdin
27'
M. Cedidla — kiến tạo F. Zorvan
FK Jablonec
56'
N. Tekijaski — kiến tạo F. Novak
FK Jablonec
68'
I. Mamut — kiến tạo I. Canjuga
NK Varazdin
82'
L. Mamic — kiến tạo F. Maglica
NK Varazdin
Thẻ phạt
5'
A. Latkovic (Holding)
NK Varazdin
15'
L. Skaricic (Holding)
NK Varazdin
79'
V. Chanturishvili (Tripping)
FK Jablonec
90+1'
J. Silic (Delay of game)
NK Varazdin
90+3'
I. Mamut (Tripping)
NK Varazdin
Đồ thị diễn biến
NK VarazdinHT 45'FK Jablonec
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NK Varazdin
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric
FK Jablonec
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Lubos Kozel
Dự bị
NK Varazdin
16 Novak Tepšić5 Sven Lesjak7 Matej Vuk1 Oliver Zelenika13 Mario Mladenovski30 Luka Posinkovic6 David Puclin21 Ivan Posavec24 Mario Marina
FK Jablonec
9 Antonín Růsek99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček15 Dušan Pavlović20 Jiří Sláma21 Matěj Polidar25 Sebastian Nebyla42 Matej Malenšek19 Jan Chramosta
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 24: I. Tavares lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: I. Canjuga)
Phút 27: M. Cedidla lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Zorvan)
Phút 56: N. Tekijaski lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Novak)
Phút 68: I. Mamut lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: I. Canjuga)
Phút 82: L. Mamic lập công cho NK Varazdin (kiến tạo: F. Maglica)
Phong độ & thống kê mùa giải
NK Varazdin
5 trận gần nhất
TTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)