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    Thống kê trận đấu Norwich 4-1 Milton Keynes Dons: A. Brooks tỏa sáng, Norwich giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:01

    Norwich giành chiến thắng đậm 4-1 trước Milton Keynes Dons. Mohamed Touré là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    1'
    M. Toure — kiến tạo K. McLean
    Norwich
    7'
    A. Slimane — kiến tạo M. Toure
    Norwich
    43'
    B. Chrisene — kiến tạo A. Brooks
    Norwich
    56'
    R. Wintle
    Milton Keynes Dons
    59'
    A. Brooks
    Norwich
    Thẻ phạt
    9'
    J. Cordoba
    Norwich
    20'
    J. Stacey
    Norwich
    34'
    K. McLean
    Norwich
    60'
    A. Brooks
    Norwich
    84'
    C. Goode
    Milton Keynes Dons
    Đồ thị diễn biến
    NorwichHT 45'Milton Keynes Dons

    Thống kê trận đấu

    NorwichThống kêMilton Keynes Dons
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    25
    Dứt điểm
    7
    7
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Norwich kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Norwich vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mohamed Touré
    Mohamed Touré
    Norwich
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Andre Brooks
    Andre Brooks
    Norwich
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Anis Ben Slimane
    Anis Ben Slimane
    Norwich
    1 bàn
    Ryan Wintle
    Ryan Wintle
    Milton Keynes Dons
    1 bàn
    Ben Chrisene
    Ben Chrisene
    Norwich
    1 bàn
    Kenny McLean
    Kenny McLean
    Norwich
    1 kiến tạo · điểm 8.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Norwich
    8.6
    Mohamed TouréMOTM1 bàn · 1 KT
    8.2
    Kenny McLean1 KT
    7.9
    Harry Darling
    7.7
    Anis Ben Slimane1 bàn
    7.6
    Andre Brooks1 bàn · 1 KT
    7.3
    Vladan Kovačević
    7.2
    José Córdoba
    7
    Ben Chrisene1 bàn
    7
    Jacob Wright
    6.9
    Oscar Schwartau
    6.7
    Mathias Kvistgaarden
    6.7
    Matěj Jurásek
    6.6
    Paris Maghoma
    6.5
    Jack Stacey
    6.5
    Sam Field
    6.3
    Pelle Mattsson
    Milton Keynes Dons
    7.5
    Ryan Wintle1 bàn
    7.5
    Marvin Ekpiteta
    6.7
    Curtis Nelson
    6.7
    Samuel Silvera
    6.7
    Aaron Collins
    6.6
    Craig McGillivray
    6.6
    Jay Matete
    6.5
    Liam Kelly
    6.3
    Ben Wiles
    6.3
    Sam Nombe
    6.2
    Callum Paterson
    6.2
    Daniel Barlaser
    5.9
    Gethin Jones
    5.7
    Nathaniel Méndez-Laing
    5.6
    Cohen Bramall
    5
    Charlie Goode

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Norwich
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Clement
    Milton Keynes Dons
    Sơ đồ 4-5-1 · HLV Paul Warne
    1
    Vladan Kovačević
    3
    Jack Stacey
    6
    Harry Darling
    33
    José Córdoba
    14
    Ben Chrisene
    7
    Pelle Mattsson
    23
    Kenny McLean
    11
    Andre Brooks
    20
    Anis Ben Slimane
    29
    Oscar Schwartau
    21
    Mohamed Touré
    1
    Craig McGillivray
    2
    Gethin Jones
    35
    Curtis Nelson
    5
    Charlie Goode
    15
    Cohen Bramall
    13
    Callum Paterson
    24
    Ryan Wintle
    6
    Liam Kelly
    26
    Ben Wiles
    11
    Nathaniel Méndez-Laing
    9
    Sam Nombe
    Dự bị
    Norwich
    16 Jacob Wright30 Mathias Kvistgaarden25 Paris Maghoma10 Matěj Jurásek32 Daniel Grimshaw43 Vatan Özcan28 Bruno Alves15 Ruairi McConville26 Sam Field
    Milton Keynes Dons
    21 Marvin Ekpiteta4 Daniel Barlaser17 Samuel Silvera10 Aaron Collins51 Sebastian Stacey32 Jack Sanders7 Dan Crowley28 Jay Matete47 Simone Troso

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: M. Toure lập công cho Norwich (kiến tạo: K. McLean)
    Phút 7: A. Slimane lập công cho Norwich (kiến tạo: M. Toure)
    Phút 43: B. Chrisene lập công cho Norwich (kiến tạo: A. Brooks)
    Phút 55: N. Mendez-Laing (Milton Keynes Dons) sút hỏng phạt đền
    Phút 56: R. Wintle lập công cho Milton Keynes Dons
    Phút 59: A. Brooks lập công cho Norwich

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Norwich · 1 thắng0 hòaMilton Keynes Dons · 1 thắng
    21/08/2020
    Norwich
    6 - 0
    Milton Keynes Dons
    NOR
    24/08/2011
    Norwich
    0 - 4
    Milton Keynes Dons
    MKD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Norwich
    5 trận gần nhất
    THBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Milton Keynes Dons
    5 trận gần nhất
    BTHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Norwich 4-1 Milton Keynes Dons: A. Brooks tỏa sáng, Norwich giành chiến thắng, đi tiếp
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