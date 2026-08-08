Thống kê trận đấu Norwich 4-1 Milton Keynes Dons: A. Brooks tỏa sáng, Norwich giành chiến thắng, đi tiếp

Norwich giành chiến thắng đậm 4-1 trước Milton Keynes Dons. Mohamed Touré là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.