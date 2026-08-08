Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
1'
M. Toure — kiến tạo K. McLean
Norwich
7'
A. Slimane — kiến tạo M. Toure
Norwich
43'
B. Chrisene — kiến tạo A. Brooks
Norwich
56'
R. Wintle
Milton Keynes Dons
Thẻ phạt
84'
C. Goode
Milton Keynes Dons
Đồ thị diễn biến
NorwichHT 45'Milton Keynes Dons
Thống kê trận đấu
NorwichThống kêMilton Keynes Dons
Norwich kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Norwich vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mohamed Touré
Norwich
1 bàn · 1 kiến tạo
Andre Brooks
Norwich
1 bàn · 1 kiến tạo
Anis Ben Slimane
Norwich
1 bàn
Ryan Wintle
Milton Keynes Dons
1 bàn
Ben Chrisene
Norwich
1 bàn
Kenny McLean
Norwich
1 kiến tạo · điểm 8.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Norwich
8.6
Mohamed TouréMOTM1 bàn · 1 KT
7.6
Andre Brooks1 bàn · 1 KT
Milton Keynes Dons
5.7
Nathaniel Méndez-Laing
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Norwich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Clement
Milton Keynes Dons
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Paul Warne
Dự bị
Norwich
16 Jacob Wright30 Mathias Kvistgaarden25 Paris Maghoma10 Matěj Jurásek32 Daniel Grimshaw43 Vatan Özcan28 Bruno Alves15 Ruairi McConville26 Sam Field
Milton Keynes Dons
21 Marvin Ekpiteta4 Daniel Barlaser17 Samuel Silvera10 Aaron Collins51 Sebastian Stacey32 Jack Sanders7 Dan Crowley28 Jay Matete47 Simone Troso
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: M. Toure lập công cho Norwich (kiến tạo: K. McLean)
Phút 7: A. Slimane lập công cho Norwich (kiến tạo: M. Toure)
Phút 43: B. Chrisene lập công cho Norwich (kiến tạo: A. Brooks)
Phút 55: N. Mendez-Laing (Milton Keynes Dons) sút hỏng phạt đền
Phút 56: R. Wintle lập công cho Milton Keynes Dons
Phút 59: A. Brooks lập công cho Norwich
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Norwich · 1 thắng0 hòaMilton Keynes Dons · 1 thắng
21/08/2020
Norwich
6 - 0
Milton Keynes Dons
NOR
24/08/2011
Norwich
0 - 4
Milton Keynes Dons
MKD
Phong độ & thống kê mùa giải
Norwich
5 trận gần nhất
THBTH
Milton Keynes Dons
5 trận gần nhất
BTHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)