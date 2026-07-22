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    Thống kê trận đấu Nottingham Forest 3-0 Blackburn: Nottingham Forest thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 18:53

    Nottingham Forest giành chiến thắng đậm 3-0 trước Blackburn. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    40'
    Igor Jesus
    Nottingham Forest
    48'
    A. Kalimuendo
    Nottingham Forest
    50'
    T. Awoniyi
    Nottingham Forest
    Đồ thị diễn biến
    Nottingham ForestHT 45'Blackburn

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: Igor Jesus lập công cho Nottingham Forest
    Phút 48: A. Kalimuendo lập công cho Nottingham Forest
    Phút 50: T. Awoniyi lập công cho Nottingham Forest

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Nottingham Forest · 4 thắng0 hòaBlackburn · 1 thắng
    22/12/2022
    Vòng 1/8
    Blackburn
    1 - 4
    Nottingham Forest
    NF
    10/02/2022
    Blackburn
    0 - 2
    Nottingham Forest
    NF
    19/08/2021
    Nottingham Forest
    1 - 2
    Blackburn
    BLA
    20/02/2021
    Nottingham Forest
    1 - 0
    Blackburn
    NF
    17/10/2020
    Blackburn
    0 - 1
    Nottingham Forest
    NF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Nottingham Forest
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Blackburn
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 2.3)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Nottingham Forest 3-0 Blackburn: Nottingham Forest thắng đậm thuyết phục
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