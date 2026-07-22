Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
40'
Igor Jesus
Nottingham Forest
48'
A. Kalimuendo
Nottingham Forest
50'
T. Awoniyi
Nottingham Forest
Đồ thị diễn biến
Nottingham ForestHT 45'Blackburn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: Igor Jesus lập công cho Nottingham Forest
Phút 48: A. Kalimuendo lập công cho Nottingham Forest
Phút 50: T. Awoniyi lập công cho Nottingham Forest
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nottingham Forest · 4 thắng0 hòaBlackburn · 1 thắng
22/12/2022
Vòng 1/8
Blackburn
1 - 4
Nottingham Forest
NF
10/02/2022
Blackburn
0 - 2
Nottingham Forest
NF
19/08/2021
Nottingham Forest
1 - 2
Blackburn
BLA
20/02/2021
Nottingham Forest
1 - 0
Blackburn
NF
17/10/2020
Blackburn
0 - 1
Nottingham Forest
NF
Phong độ & thống kê mùa giải
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
TTHBH
Blackburn
5 trận gần nhất
BTHBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)