Thống kê trận đấu NSI Runavik 0-2 Koper: B. Irabor tỏa sáng, Koper giành trọn 3 điểm

Koper vượt qua NSI Runavik với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.