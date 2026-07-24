Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
82'
B. Irabor — kiến tạo B. Adrovic
Koper
85'
B. Irabor — kiến tạo B. Adrovic
Koper
Đồ thị diễn biến
NSI RunavikHT 45'Koper
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
NSI Runavik
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
Koper
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Zoran Zeljkovic
Dự bị
NSI Runavik
45 Meinhard Olsen5 Alex Freyr Elísson2 Sammy Skytte1 Kristian Joensen30 Dánial Danielsen22 Jóel Tróndargjógv10 Klæmint Olsen28 Markus Danielsen
Koper
80 Jean Pierre Longonda99 Kamil Manseri27 Andraz Ruedl26 Benjamin Adrović12 Tijan Krošelj28 Lan Jovanović18 Giuseppe Agyemang29 Luka Guček4 Leo Štulac
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 36: E. W. Joensen (NSI Runavik) nhận thẻ đỏ, NSI Runavik phải chơi thiếu người
Phút 82: B. Irabor lập công cho Koper (kiến tạo: B. Adrovic)
Phút 85: B. Irabor lập công cho Koper (kiến tạo: B. Adrovic)
Phong độ & thống kê mùa giải
NSI Runavik
5 trận gần nhất
BTHHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)