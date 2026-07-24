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    Thống kê trận đấu NSI Runavik 0-2 Koper: B. Irabor tỏa sáng, Koper giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:38

    Koper vượt qua NSI Runavik với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    82'
    B. Irabor — kiến tạo B. Adrovic
    Koper
    85'
    B. Irabor — kiến tạo B. Adrovic
    Koper
    Thẻ phạt
    26'
    D. Obbekjaer
    NSI Runavik
    28'
    F. Tomek
    Koper
    36'
    E. W. Joensen
    NSI Runavik
    45+1'
    F. Damjanovic
    Koper
    Đồ thị diễn biến
    NSI RunavikHT 45'Koper

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    NSI Runavik
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
    Koper
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Zoran Zeljkovic
    13
    Tom Amos
    17
    Jann Benjaminsen
    4
    Daniel Obbekjær
    3
    Viljormur Davidsen
    12
    Filip Drinic
    29
    Emil Joensen
    6
    Beinir Nolsøe
    11
    Marius Lindh
    33
    Michał Przybylski
    16
    Petur Knudsen
    9
    Tobias Hestad
    1
    Luka Baš
    47
    Álvaro Roncal
    33
    Filip Damjanović
    6
    Fran Tomek
    5
    Filip Bačkulja
    3
    Florian Hartherz
    8
    Bassirou N'Diaye
    10
    Leo Rimac
    45
    Isaac Matondo
    9
    Brown Irabor
    25
    Diawara Bangaly
    Dự bị
    NSI Runavik
    45 Meinhard Olsen5 Alex Freyr Elísson2 Sammy Skytte1 Kristian Joensen30 Dánial Danielsen22 Jóel Tróndargjógv10 Klæmint Olsen28 Markus Danielsen
    Koper
    80 Jean Pierre Longonda99 Kamil Manseri27 Andraz Ruedl26 Benjamin Adrović12 Tijan Krošelj28 Lan Jovanović18 Giuseppe Agyemang29 Luka Guček4 Leo Štulac

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 36: E. W. Joensen (NSI Runavik) nhận thẻ đỏ, NSI Runavik phải chơi thiếu người
    Phút 82: B. Irabor lập công cho Koper (kiến tạo: B. Adrovic)
    Phút 85: B. Irabor lập công cho Koper (kiến tạo: B. Adrovic)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    NSI Runavik
    5 trận gần nhất
    BTHHH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Koper
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu NSI Runavik 0-2 Koper: B. Irabor tỏa sáng, Koper giành trọn 3 điểm
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