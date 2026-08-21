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    Thống kê trận đấu OFI 3-0 CSKA Sofia: L. Dickmann tỏa sáng, OFI giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 02:56

    OFI giành chiến thắng đậm 3-0 trước CSKA Sofia. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    19'
    T. Fountas
    OFI
    51'
    T. Fountas(pen)
    OFI
    90+5'
    L. Dickmann — kiến tạo D. Nikolaou
    OFI
    Thẻ phạt
    53'
    S. Sensi (Unsportsmanlike conduct)
    CSKA Sofia
    54'
    T. Ivanov (Roughing)
    CSKA Sofia
    81'
    M. Brahimi (Unsportsmanlike conduct)
    CSKA Sofia
    Đồ thị diễn biến
    OFIHT 45'CSKA Sofia

    Thống kê trận đấu

    OFIThống kêCSKA Sofia
    0%
    Kiểm soát bóng
    0%
    1
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    0
    0
    Phạm lỗi
    2
    0
    Việt vị
    0

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    OFI
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Christos Kontis
    CSKA Sofia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hristo Yanev
    31
    Nikolaos Christogeorgos
    5
    Konstantinos Kostoulas
    16
    Christos Sielis
    15
    Achilleas Poungouras
    21
    Giannis Apostolakis
    14
    Athanasios Androutsos
    41
    Andreas Bouchalakis
    3
    Nikolaos Athanasiou
    11
    Taxiarchis Fountas
    18
    Thiago Nuss
    10
    Aitor Cantalapiedra
    21
    Fedor Lapoukhov
    2
    Pastor
    14
    Teodor Ivanov
    32
    Facundo Rodríguez
    19
    Andrey Yordanov
    7
    Max Ebong
    5
    Jean-Philippe Gbamin
    8
    Stefano Sensi
    99
    James Eto'o
    9
    Leandro Godoy
    28
    Ioannis Pittas
    Dự bị
    OFI
    1 Klidman Lilo13 Panagiotis Katsikas2 Krešimir Krizmanić24 Lorenzo Dickmann17 Borja Gonzalez43 Dimitrios Nikolaou90 Pavlos Kenourgiakis8 Georgios Kanellopoulos6 Zisis Karachalios
    CSKA Sofia
    25 Dimitar Evtimov91 Aleks Tunchev3 Tamimou Ouorou6 Bruno Jordão11 Mohamed Amine Brahimi34 Vasil Kaymakanov30 Petko Panayotov38 Léo Pereira67 Cătălin Itu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: T. Fountas lập công cho OFI
    Phút 51: T. Fountas ghi bàn trên chấm phạt đền cho OFI
    Phút 81: M. Brahimi (CSKA Sofia) nhận thẻ đỏ, CSKA Sofia phải chơi thiếu người
    Phút 95: L. Dickmann lập công cho OFI (kiến tạo: D. Nikolaou)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    OFI
    5 trận gần nhất
    THBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    CSKA Sofia
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    6
    Trận
    4-1-1
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 1.7)
    6
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu OFI 3-0 CSKA Sofia: L. Dickmann tỏa sáng, OFI giành chiến thắng, đi tiếp
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