OFI giành chiến thắng đậm 3-0 trước CSKA Sofia. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 81: M. Brahimi (CSKA Sofia) nhận thẻ đỏ, CSKA Sofia phải chơi thiếu người

Phút 51: T. Fountas ghi bàn trên chấm phạt đền cho OFI

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)