Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
90+5'
L. Dickmann — kiến tạo D. Nikolaou
OFI
Thẻ phạt
53'
S. Sensi (Unsportsmanlike conduct)
CSKA Sofia
54'
T. Ivanov (Roughing)
CSKA Sofia
81'
M. Brahimi (Unsportsmanlike conduct)
CSKA Sofia
Đồ thị diễn biến
OFIHT 45'CSKA Sofia
Thống kê trận đấu
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
OFI
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Christos Kontis
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hristo Yanev
31
Nikolaos Christogeorgos
Dự bị
OFI
1 Klidman Lilo13 Panagiotis Katsikas2 Krešimir Krizmanić24 Lorenzo Dickmann17 Borja Gonzalez43 Dimitrios Nikolaou90 Pavlos Kenourgiakis8 Georgios Kanellopoulos6 Zisis Karachalios
CSKA Sofia
25 Dimitar Evtimov91 Aleks Tunchev3 Tamimou Ouorou6 Bruno Jordão11 Mohamed Amine Brahimi34 Vasil Kaymakanov30 Petko Panayotov38 Léo Pereira67 Cătălin Itu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: T. Fountas lập công cho OFI
Phút 51: T. Fountas ghi bàn trên chấm phạt đền cho OFI
Phút 81: M. Brahimi (CSKA Sofia) nhận thẻ đỏ, CSKA Sofia phải chơi thiếu người
Phút 95: L. Dickmann lập công cho OFI (kiến tạo: D. Nikolaou)
Phong độ & thống kê mùa giải
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
BTBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)