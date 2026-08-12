Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
Ernest Nuamah
Olympique Lyonnais
66'
Ainsley Maitland-Niles — kiến tạo Corentin Tolisso
Olympique Lyonnais
72'
Tyler Morton
Olympique Lyonnais
Thẻ phạt
34'
Adam Sevinsky
Sparta Praha
54'
Ainsley Maitland-Niles
Olympique Lyonnais
Đồ thị diễn biến
Olympique LyonnaisHT 45'Sparta Praha
Thống kê trận đấu
Olympique LyonnaisThống kêSparta Praha
Olympique Lyonnais vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tyler Morton
Olympique Lyonnais
1 bàn
Ernest Nuamah
Olympique Lyonnais
1 bàn
Ainsley Maitland-Niles
Olympique Lyonnais
1 bàn
Corentin Tolisso
Olympique Lyonnais
1 kiến tạo · điểm 7.87
Jakub Surovcik
Sparta Praha
Điểm 7.48
Abner
Olympique Lyonnais
Điểm 7.39
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Olympique Lyonnais
8.31
Tyler MortonMOTM1 bàn
7.21
Ainsley Maitland-Niles1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Olympique Lyonnais
Sơ đồ 4-2-3-1
Sparta Praha
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Olympique Lyonnais
22 Clinton Mata24 Julien Duranville25 Justin Bengui26 Kaïl Boudache37 Steeve Kango39 Mathys de Carvalho40 Rémy Descamps45 Rémi Himbert76 Mohamed Ouédraogo
Sparta Praha
3 Pavel Kaderabek5 Santiago Eneme15 Viktor Vitályos21 Joao Grimaldo24 Dominik Hollý27 Ebrima Singhateh29 Matyas Vojta30 Jaroslav Zelený36 Garang Kuol
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: Ernest Nuamah lập công cho Olympique Lyonnais
Phút 34: Adam Sevinsky (Sparta Praha) nhận thẻ đỏ, Sparta Praha phải chơi thiếu người
Phút 66: Ainsley Maitland-Niles lập công cho Olympique Lyonnais (kiến tạo: Corentin Tolisso )
Phút 72: Tyler Morton lập công cho Olympique Lyonnais
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Olympique Lyonnais · 3 thắng1 hòaSparta Praha · 1 thắng
05/08/2026
Sparta Praha
2 - 1
Olympique Lyonnais
SP
05/11/2021
Olympique Lyonnais
3 - 0
Sparta Praha
OL
22/10/2021
Sparta Praha
3 - 4
Olympique Lyonnais
OL
23/11/2012
Sparta Praha
1 - 1
Olympique Lyonnais
Hòa
21/09/2012
Olympique Lyonnais
2 - 1
Sparta Praha
OL
Phong độ & thống kê mùa giải
Olympique Lyonnais
5 trận gần nhất
TBBBT
Sparta Praha
5 trận gần nhất
BTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)