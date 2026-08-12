Tin mới

    Thống kê trận đấu Olympique Lyonnais 3-0 Sparta Praha: Olympique Lyonnais thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn12/08/2026 03:51

    Olympique Lyonnais giành chiến thắng đậm 3-0 trước Sparta Praha. Tyler Morton là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.31. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    Ernest Nuamah
    Olympique Lyonnais
    66'
    Ainsley Maitland-Niles — kiến tạo Corentin Tolisso 
    Olympique Lyonnais
    72'
    Tyler Morton 
    Olympique Lyonnais
    Thẻ phạt
    34'
    Adam Sevinsky
    Sparta Praha
    54'
    Ainsley Maitland-Niles
    Olympique Lyonnais
    89'
    Matej Rynes
    Sparta Praha
    Đồ thị diễn biến
    Olympique LyonnaisHT 45'Sparta Praha

    Thống kê trận đấu

    Olympique LyonnaisThống kêSparta Praha
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    19
    Dứt điểm
    6
    11
    Trúng đích
    1
    7
    Phạt góc
    1
    20
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    8
    Olympique Lyonnais vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tyler Morton
    Tyler Morton
    Olympique Lyonnais
    1 bàn
    Ernest Nuamah
    Ernest Nuamah
    Olympique Lyonnais
    1 bàn
    Ainsley Maitland-Niles
    Ainsley Maitland-Niles
    Olympique Lyonnais
    1 bàn
    Corentin Tolisso
    Corentin Tolisso
    Olympique Lyonnais
    1 kiến tạo · điểm 7.87
    Jakub Surovcik
    Jakub Surovcik
    Sparta Praha
    Điểm 7.48
    Abner
    Abner
    Olympique Lyonnais
    Điểm 7.39

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Olympique Lyonnais
    8.31
    Tyler MortonMOTM1 bàn
    7.87
    Corentin Tolisso1 KT
    7.54
    Ernest Nuamah1 bàn
    7.39
    Abner
    7.21
    Ainsley Maitland-Niles1 bàn
    7.03
    Ruben Kluivert
    6.92
    Moussa Niakhaté
    6.85
    Loïs Openda
    6.84
    Malick Fofana
    6.82
    Dominik Greif
    6.73
    Kaïl Boudache
    6.68
    Tanner Tessmann
    6.63
    Clinton Mata
    6.6
    Noah Nartey
    6.56
    Julien Duranville
    6.27
    Mohamed Ouédraogo
    Sparta Praha
    7.48
    Jakub Surovcik
    6.9
    John Mercado
    6.66
    Jonatan Braut Brunes
    6.64
    Roman Macek
    6.55
    Josimar Alcócer
    6.55
    Hugo Sochurek
    6.54
    Santiago Eneme
    6.5
    Asger Sörensen
    6.4
    Viktor Vitályos
    6.4
    Andrew Irving
    6.3
    Jaroslav Zelený
    6.21
    Ebrima Singhateh
    6.13
    Matej Rynes
    5.85
    Adam Karabec
    5.74
    Martin Suchomel
    5.51
    Adam Sevinsky

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Olympique Lyonnais
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Sparta Praha
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Dominik Greif
    98
    Ainsley Maitland-Niles
    21
    Ruben Kluivert
    19
    Moussa Niakhaté
    16
    Abner
    6
    Tanner Tessmann
    23
    Tyler Morton
    7
    Ernest Nuamah
    8
    Corentin Tolisso
    11
    Malick Fofana
    17
    Loïs Openda
    44
    Jakub Surovcik
    2
    Martin Suchomel
    19
    Adam Sevinsky
    25
    Asger Sörensen
    11
    Matej Rynes
    28
    Roman Macek
    18
    Andrew Irving
    17
    John Mercado
    10
    Adam Karabec
    7
    Josimar Alcócer
    14
    Jonatan Braut Brunes
    Dự bị
    Olympique Lyonnais
    22 Clinton Mata24 Julien Duranville25 Justin Bengui26 Kaïl Boudache37 Steeve Kango39 Mathys de Carvalho40 Rémy Descamps45 Rémi Himbert76 Mohamed Ouédraogo
    Sparta Praha
    3 Pavel Kaderabek5 Santiago Eneme15 Viktor Vitályos21 Joao Grimaldo24 Dominik Hollý27 Ebrima Singhateh29 Matyas Vojta30 Jaroslav Zelený36 Garang Kuol

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: Ernest Nuamah lập công cho Olympique Lyonnais
    Phút 34: Adam Sevinsky (Sparta Praha) nhận thẻ đỏ, Sparta Praha phải chơi thiếu người
    Phút 66: Ainsley Maitland-Niles lập công cho Olympique Lyonnais (kiến tạo: Corentin Tolisso )
    Phút 72: Tyler Morton  lập công cho Olympique Lyonnais

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Olympique Lyonnais · 3 thắng1 hòaSparta Praha · 1 thắng
    05/08/2026
    Sparta Praha
    2 - 1
    Olympique Lyonnais
    SP
    05/11/2021
    Olympique Lyonnais
    3 - 0
    Sparta Praha
    OL
    22/10/2021
    Sparta Praha
    3 - 4
    Olympique Lyonnais
    OL
    23/11/2012
    Sparta Praha
    1 - 1
    Olympique Lyonnais
    Hòa
    21/09/2012
    Olympique Lyonnais
    2 - 1
    Sparta Praha
    OL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Olympique Lyonnais
    5 trận gần nhất
    TBBBT
    Sparta Praha
    5 trận gần nhất
    BTBB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Olympique Lyonnais 3-0 Sparta Praha: Olympique Lyonnais thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO