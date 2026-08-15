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    Thống kê trận đấu Olympique Marseille 1-2 Atlético de Madrid: Atlético de Madrid ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn15/08/2026 00:35

    Atlético de Madrid đã ngược dòng đánh bại Olympique Marseille 2-1. Rodrigo Mendoza là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.27. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    22'
    Igor Paixão
    Olympique Marseille
    39'
    Rodrigo Mendoza — kiến tạo Ademola Lookman
    Atlético de Madrid
    78'
    Carlos Martín — kiến tạo Arnau Ortiz
    Atlético de Madrid
    Thẻ phạt
    5'
    Giuliano Simeone
    Atlético de Madrid
    17'
    Robin Le Normand
    Atlético de Madrid
    41'
    Igor Paixão
    Olympique Marseille
    48'
    Leonardo Balerdi 
    Olympique Marseille
    62'
    Geoffrey Kondogbia
    Olympique Marseille
    Đồ thị diễn biến
    Olympique MarseilleHT 45'Atlético de Madrid

    Thống kê trận đấu

    Olympique MarseilleThống kêAtlético de Madrid
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    11
    Dứt điểm
    6
    6
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    1
    7
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Olympique Marseille vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rodrigo Mendoza
    Rodrigo Mendoza
    Atlético de Madrid
    1 bàn
    Carlos Martín
    Carlos Martín
    Atlético de Madrid
    1 bàn
    Igor Paixão
    Igor Paixão
    Olympique Marseille
    1 bàn
    Arnau Ortiz
    Arnau Ortiz
    Atlético de Madrid
    1 kiến tạo · điểm 6.97
    Ademola Lookman
    Ademola Lookman
    Atlético de Madrid
    1 kiến tạo · điểm 6.89
    Jan Oblak
    Jan Oblak
    Atlético de Madrid
    Điểm 7.23

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Olympique Marseille
    7
    Igor Paixão1 bàn
    6.98
    Angel Gomes
    6.83
    Himad Abdelli
    6.65
    Pierre-Emile Højbjerg
    6.64
    Amine Harit
    6.58
    Neal Maupay
    6.58
    Geoffrey Kondogbia
    6.54
    Amine Gouiri
    6.4
    Emerson
    6.34
    Timothy Weah
    5.85
    Jeffrey de Lange
    5.11
    Leonardo Balerdi
    Atlético de Madrid
    7.27
    Rodrigo MendozaMOTM1 bàn
    7.23
    Jan Oblak
    7.13
    Carlos Martín1 bàn
    6.97
    Arnau Ortiz1 KT
    6.89
    Ademola Lookman1 KT
    6.76
    Javier Boñar
    6.67
    Jorge Castillo
    6.65
    Koke
    6.61
    Pablo Barrios
    6.59
    Johnny Cardoso
    6.57
    Morten Hjulmand
    6.53
    Dávid Hancko
    6.43
    Marc Pubill
    6.42
    Obed Vargas
    6.42
    Daniel Martínez
    6.38
    José María Giménez
    6.36
    Kang-in Lee
    6.35
    Robin Le Normand
    6.14
    Alejandro Grimaldo
    6
    Giuliano Simeone
    5.64
    Jorge Domínguez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Olympique Marseille
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Atlético de Madrid
    Sơ đồ 5-3-2
    12
    Jeffrey de Lange
    22
    Timothy Weah
    5
    Leonardo Balerdi
    19
    Geoffrey Kondogbia
    33
    Emerson
    8
    Himad Abdelli
    23
    Pierre-Emile Højbjerg
    77
    Amine Harit
    7
    Angel Gomes
    14
    Igor Paixão
    9
    Amine Gouiri
    13
    Jan Oblak
    20
    Giuliano Simeone
    27
    Jorge Domínguez
    24
    Robin Le Normand
    17
    Dávid Hancko
    22
    Alejandro Grimaldo
    8
    Pablo Barrios
    6
    Koke
    5
    Johnny Cardoso
    7
    Kang-in Lee
    11
    Ademola Lookman
    Dự bị
    Olympique Marseille
    6 Tochukwu Nnadi11 Neal Maupay25 Ulisses Garcia27 Quinten Timber41 Ibrahim Gomis45 Mohamed Baradji46 Alexi Koum48 Keyliane Abdallah74 Kelyann Bezahaf
    Atlético de Madrid
    2 José María Giménez4 Rodrigo Mendoza12 Carlos Martín15 Thomas Lemar18 Marc Pubill21 Obed Vargas23 Morten Hjulmand30 Daniel Martínez31 Salvador Esquivel

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: Igor Paixão lập công cho Olympique Marseille
    Phút 39: Rodrigo Mendoza lập công cho Atlético de Madrid (kiến tạo: Ademola Lookman)
    Phút 78: Carlos Martín lập công cho Atlético de Madrid (kiến tạo: Arnau Ortiz)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Olympique Marseille · 0 thắng1 hòaAtlético de Madrid · 2 thắng
    17/05/2018
    Olympique Marseille
    0 - 3
    Atlético de Madrid
    ADM
    10/12/2008
    Olympique Marseille
    0 - 0
    Atlético de Madrid
    Hòa
    02/10/2008
    Atlético de Madrid
    2 - 1
    Olympique Marseille
    ADM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Olympique Marseille
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    Atlético de Madrid
    5 trận gần nhất
    BBTBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Olympique Marseille 1-2 Atlético de Madrid: Atlético de Madrid ngược dòng ngoạn mục
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