Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
22'
Igor Paixão
Olympique Marseille
39'
Rodrigo Mendoza — kiến tạo Ademola Lookman
Atlético de Madrid
78'
Carlos Martín — kiến tạo Arnau Ortiz
Atlético de Madrid
Thẻ phạt
5'
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
17'
Robin Le Normand
Atlético de Madrid
41'
Igor Paixão
Olympique Marseille
48'
Leonardo Balerdi
Olympique Marseille
62'
Geoffrey Kondogbia
Olympique Marseille
Đồ thị diễn biến
Olympique MarseilleHT 45'Atlético de Madrid
Thống kê trận đấu
Olympique MarseilleThống kêAtlético de Madrid
Olympique Marseille vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rodrigo Mendoza
Atlético de Madrid
1 bàn
Carlos Martín
Atlético de Madrid
1 bàn
Igor Paixão
Olympique Marseille
1 bàn
Arnau Ortiz
Atlético de Madrid
1 kiến tạo · điểm 6.97
Ademola Lookman
Atlético de Madrid
1 kiến tạo · điểm 6.89
Jan Oblak
Atlético de Madrid
Điểm 7.23
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Olympique Marseille
6.65
Pierre-Emile Højbjerg
Atlético de Madrid
7.27
Rodrigo MendozaMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Olympique Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1
Atlético de Madrid
Sơ đồ 5-3-2
Dự bị
Olympique Marseille
6 Tochukwu Nnadi11 Neal Maupay25 Ulisses Garcia27 Quinten Timber41 Ibrahim Gomis45 Mohamed Baradji46 Alexi Koum48 Keyliane Abdallah74 Kelyann Bezahaf
Atlético de Madrid
2 José María Giménez4 Rodrigo Mendoza12 Carlos Martín15 Thomas Lemar18 Marc Pubill21 Obed Vargas23 Morten Hjulmand30 Daniel Martínez31 Salvador Esquivel
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: Igor Paixão lập công cho Olympique Marseille
Phút 39: Rodrigo Mendoza lập công cho Atlético de Madrid (kiến tạo: Ademola Lookman)
Phút 78: Carlos Martín lập công cho Atlético de Madrid (kiến tạo: Arnau Ortiz)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Olympique Marseille · 0 thắng1 hòaAtlético de Madrid · 2 thắng
17/05/2018
Olympique Marseille
0 - 3
Atlético de Madrid
ADM
10/12/2008
Olympique Marseille
0 - 0
Atlético de Madrid
Hòa
02/10/2008
Atlético de Madrid
2 - 1
Olympique Marseille
ADM
Phong độ & thống kê mùa giải
Olympique Marseille
5 trận gần nhất
BTTTB
Atlético de Madrid
5 trận gần nhất
BBTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)