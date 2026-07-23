Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
34'
L. Nego (Serious foul)
Omonia Nicosia
56'
Edmilson (Unsportsmanlike conduct)
Kairat Almaty
56'
Jorginho (Unsportsmanlike conduct)
Kairat Almaty
56'
A. Kakoullis (Unsportsmanlike conduct)
Omonia Nicosia
90+7'
A. Martynovich (Roughing)
Kairat Almaty
Đồ thị diễn biến
Omonia NicosiaHT 45'Kairat Almaty
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henning Berg
Kairat Almaty
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
Dự bị
Omonia Nicosia
27 Stefan Simic21 Mihlali Mayambela85 Angelos Neophytou23 Francis Uzoho78 Pantelis Michail90 Christos Konstantinidis92 Christoforou Panagiotis6 Carel Eiting10 Tasos Chatzigiovanis
Kairat Almaty
9 Edmilson81 Ismail Bekbolat5 Lev Kurgin30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza25 Aleksandr Shirobokov32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: P. Andreou lập công cho Omonia Nicosia
Phút 34: L. Nego (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Omonia Nicosia · 0 thắng2 hòaKairat Almaty · 0 thắng
10/12/2021
Omonia Nicosia
0 - 0
Kairat Almaty
Hòa
16/09/2021
Kairat Almaty
0 - 0
Omonia Nicosia
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
TTHHT
Kairat Almaty
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)