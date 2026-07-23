Tin mới

    Thống kê trận đấu Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty: P. Andreou tỏa sáng, Omonia Nicosia giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 02:03

    Omonia Nicosia vượt qua Kairat Almaty với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    13'
    P. Andreou
    Omonia Nicosia
    Thẻ phạt
    34'
    L. Nego (Serious foul)
    Omonia Nicosia
    56'
    Edmilson (Unsportsmanlike conduct)
    Kairat Almaty
    56'
    Jorginho (Unsportsmanlike conduct)
    Kairat Almaty
    56'
    A. Kakoullis (Unsportsmanlike conduct)
    Omonia Nicosia
    90+7'
    A. Martynovich (Roughing)
    Kairat Almaty
    Đồ thị diễn biến
    Omonia NicosiaHT 45'Kairat Almaty

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Omonia Nicosia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Henning Berg
    Kairat Almaty
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
    40
    Fabiano
    77
    Loic Négo
    5
    Senou Coulibaly
    30
    Nikolas Panagiotou
    29
    Jure Balkovec
    14
    Mateo Marić
    22
    Muamer Tanković
    74
    Panagiotis Andreou
    11
    Ewandro Costa
    9
    Andronikos Kakoullis
    7
    Jaden Montnor
    1
    Temirlan Anarbekov
    20
    Erkin Tapalov
    14
    Aleksandr Martynovich
    44
    Lucas Áfrico
    3
    Luís Mata
    6
    Adilet Sadybekov
    13
    Jaakko Oksanen
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    7
    Jorginho
    19
    Oiva Jukkola
    28
    Marc Gual
    Dự bị
    Omonia Nicosia
    27 Stefan Simic21 Mihlali Mayambela85 Angelos Neophytou23 Francis Uzoho78 Pantelis Michail90 Christos Konstantinidis92 Christoforou Panagiotis6 Carel Eiting10 Tasos Chatzigiovanis
    Kairat Almaty
    9 Edmilson81 Ismail Bekbolat5 Lev Kurgin30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza25 Aleksandr Shirobokov32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: P. Andreou lập công cho Omonia Nicosia
    Phút 34: L. Nego (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Omonia Nicosia · 0 thắng2 hòaKairat Almaty · 0 thắng
    10/12/2021
    Omonia Nicosia
    0 - 0
    Kairat Almaty
    Hòa
    16/09/2021
    Kairat Almaty
    0 - 0
    Omonia Nicosia
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Omonia Nicosia
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Kairat Almaty
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    3P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    4D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    5D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty: P. Andreou tỏa sáng, Omonia Nicosia giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO