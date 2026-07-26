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    Thống kê trận đấu Orlando City 1-0 Nashville SC: Tyrese Spicer tỏa sáng, Orlando City giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:44

    Orlando City vượt qua Nashville SC với tỷ số 1-0. Justin Ellis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    72'
    Tyrese Spicer — kiến tạo Justin Ellis
    Orlando City
    Thẻ phạt
    20'
    Tiago
    Orlando City
    Đồ thị diễn biến
    Orlando CityHT 45'Nashville SC

    Thống kê trận đấu

    Orlando CityThống kêNashville SC
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    12
    Dứt điểm
    6
    4
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    7
    6
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tyrese Spicer
    Tyrese Spicer
    Orlando City
    1 bàn
    Justin Ellis
    Justin Ellis
    Orlando City
    1 kiến tạo · điểm 7.59
    Antoine Griezmann
    Antoine Griezmann
    Orlando City
    Điểm 7.38

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Orlando City
    7.59
    Justin EllisMOTM1 KT
    7.42
    Tyrese Spicer1 bàn
    7.38
    Antoine Griezmann
    7.13
    Luis Otávio
    7.06
    Iván Angulo
    6.94
    Maxime Crépeau
    6.91
    Robin Jansson
    6.84
    Bernardo Goncalves
    6.82
    Griffin Dorsey
    6.76
    David Brekalo
    6.66
    Braian Ojeda
    6.57
    Adrián Marín
    6.56
    Tiago
    6.5
    Iago Teodoro
    Nashville SC
    7.05
    Maxwell Woledzi
    7.03
    Jack Maher
    7.03
    Brian Schwake
    7.02
    Andy Nájar
    7.01
    Bryan Acosta
    6.88
    Matthew Corcoran
    6.75
    Alex Muyl
    6.56
    Sam Surridge
    6.55
    Josh Bauer
    6.55
    Jordan Knight
    6.54
    Hany Mukhtar
    6.49
    Shak Mohammed
    6.49
    Edvard Tagseth
    6.38
    Daniel Lovitz
    6.18
    Ahmed Qasem

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Orlando City
    Sơ đồ 4-4-1-1
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-2-2-2
    71
    Maxime Crépeau
    24
    Griffin Dorsey
    4
    David Brekalo
    6
    Robin Jansson
    44
    Bernardo Goncalves
    77
    Iván Angulo
    5
    Luis Otávio
    8
    Braian Ojeda
    11
    Tiago
    7
    Antoine Griezmann
    22
    Justin Ellis
    99
    Brian Schwake
    31
    Andy Nájar
    5
    Jack Maher
    3
    Maxwell Woledzi
    22
    Josh Bauer
    6
    Bryan Acosta
    16
    Matthew Corcoran
    14
    Shak Mohammed
    19
    Alex Muyl
    10
    Hany Mukhtar
    9
    Sam Surridge
    Dự bị
    Orlando City
    3 Adrián Marín12 Javier Otero14 Tyrese Spicer16 Wilder Cartagena19 Zakaria Taifi23 Harvey Sarajian29 Tahir Reid-Brown57 Iago Teodoro65 Gustavo Caraballo
    Nashville SC
    2 Daniel Lovitz4 Jeison Palacios12 Charles-Emile Brunet13 Xavier Valdez17 Woobens Pacius20 Edvard Tagseth21 Thomas Williams23 Jordan Knight37 Ahmed Qasem

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 72: Tyrese Spicer lập công cho Orlando City (kiến tạo: Justin Ellis)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Orlando City · 3 thắng0 hòaNashville SC · 2 thắng
    22/03/2026
    Nashville SC
    5 - 0
    Orlando City
    NS
    21/09/2025
    Orlando City
    3 - 2
    Nashville SC
    OC
    24/08/2025
    Nashville SC
    5 - 1
    Orlando City
    NS
    01/09/2024
    Orlando City
    3 - 0
    Nashville SC
    OC
    18/07/2024
    Nashville SC
    0 - 3
    Orlando City
    OC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Orlando City
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    17
    Trận
    6-2-9
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.6)
    44
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    17
    Trận
    12-3-2
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.9)
    12
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    9New York RB17647-1122THTBB
    10Orlando City17629-1620THBTT
    11Columbus Crew17548-219BHTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Orlando City 1-0 Nashville SC: Tyrese Spicer tỏa sáng, Orlando City giành trọn 3 điểm
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