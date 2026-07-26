Thống kê trận đấu Orlando City 1-0 Nashville SC: Tyrese Spicer tỏa sáng, Orlando City giành trọn 3 điểm

Orlando City vượt qua Nashville SC với tỷ số 1-0. Justin Ellis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.