Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
72'
Tyrese Spicer — kiến tạo Justin Ellis
Orlando City
Đồ thị diễn biến
Orlando CityHT 45'Nashville SC
Thống kê trận đấu
Orlando CityThống kêNashville SC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tyrese Spicer
Orlando City
1 bàn
Justin Ellis
Orlando City
1 kiến tạo · điểm 7.59
Antoine Griezmann
Orlando City
Điểm 7.38
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Orlando City
Sơ đồ 4-4-1-1
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-2-2
Dự bị
Orlando City
3 Adrián Marín12 Javier Otero14 Tyrese Spicer16 Wilder Cartagena19 Zakaria Taifi23 Harvey Sarajian29 Tahir Reid-Brown57 Iago Teodoro65 Gustavo Caraballo
Nashville SC
2 Daniel Lovitz4 Jeison Palacios12 Charles-Emile Brunet13 Xavier Valdez17 Woobens Pacius20 Edvard Tagseth21 Thomas Williams23 Jordan Knight37 Ahmed Qasem
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 72: Tyrese Spicer lập công cho Orlando City (kiến tạo: Justin Ellis)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City · 3 thắng0 hòaNashville SC · 2 thắng
22/03/2026
Nashville SC
5 - 0
Orlando City
NS
21/09/2025
Orlando City
3 - 2
Nashville SC
OC
24/08/2025
Nashville SC
5 - 1
Orlando City
NS
01/09/2024
Orlando City
3 - 0
Nashville SC
OC
18/07/2024
Nashville SC
0 - 3
Orlando City
OC
Phong độ & thống kê mùa giải
Orlando City
5 trận gần nhất
TTBHT
Nashville SC
5 trận gần nhất
BTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|17
|12
|3
|2
|+21
|39
|TTTTB
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|16
|9
|2
|5
|+7
|29
|BTBHT
|…
|9
|New York RB
|17
|6
|4
|7
|-11
|22
|THTBB
|10
|Orlando City
|17
|6
|2
|9
|-16
|20
|THBTT
|11
|Columbus Crew
|17
|5
|4
|8
|-2
|19
|BHTBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)