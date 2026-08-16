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    Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-1 FC Cincinnati: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 08:43

    Orlando City SC và FC Cincinnati chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    23'
    P. Bucha
    FC Cincinnati
    48'
    T. Spicer — kiến tạo J. Ellis
    Orlando City SC
    Thẻ phạt
    29'
    R. Jansson
    Orlando City SC
    55'
    Evander
    FC Cincinnati
    85'
    M. Miazga
    FC Cincinnati
    Đồ thị diễn biến
    Orlando City SCHT 45'FC Cincinnati

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: P. Bucha lập công cho FC Cincinnati
    Phút 48: T. Spicer lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: J. Ellis)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Orlando City SC · 2 thắng1 hòaFC Cincinnati · 2 thắng
    24/05/2026
    FC Cincinnati
    6 - 2
    Orlando City SC
    FC
    12/02/2026
    Orlando City SC
    3 - 2
    FC Cincinnati
    OCS
    29/09/2025
    FC Cincinnati
    1 - 1
    Orlando City SC
    Hòa
    29/06/2025
    Orlando City SC
    1 - 2
    FC Cincinnati
    FC
    06/10/2024
    FC Cincinnati
    1 - 3
    Orlando City SC
    OCS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Orlando City SC
    5 trận gần nhất
    HHBTB
    18
    Trận
    6-2-10
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.7)
    47
    Thủng lưới
    FC Cincinnati
    5 trận gần nhất
    HBTTT
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    45
    Ghi (TB 2.5)
    44
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution18936+530BHTHB
    5New York City FC18756+726HTTBH
    6FC Cincinnati18756+126TBTTH
    7Charlotte18747+225BTHTT
    9DC United18585-323HTHHH
    10Orlando City SC186210-1720BTTBH
    11Columbus Crew18558-220HTBTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-1 FC Cincinnati: Hai đội chia điểm
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