Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
48'
T. Spicer — kiến tạo J. Ellis
Orlando City SC
Thẻ phạt
29'
R. Jansson
Orlando City SC
Đồ thị diễn biến
Orlando City SCHT 45'FC Cincinnati
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: P. Bucha lập công cho FC Cincinnati
Phút 48: T. Spicer lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: J. Ellis)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City SC · 2 thắng1 hòaFC Cincinnati · 2 thắng
24/05/2026
FC Cincinnati
6 - 2
Orlando City SC
FC
12/02/2026
Orlando City SC
3 - 2
FC Cincinnati
OCS
29/09/2025
FC Cincinnati
1 - 1
Orlando City SC
Hòa
29/06/2025
Orlando City SC
1 - 2
FC Cincinnati
FC
06/10/2024
FC Cincinnati
1 - 3
Orlando City SC
OCS
Phong độ & thống kê mùa giải
Orlando City SC
5 trận gần nhất
HHBTB
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
HBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|18
|9
|3
|6
|+5
|30
|BHTHB
|…
|5
|New York City FC
|18
|7
|5
|6
|+7
|26
|HTTBH
|6
|FC Cincinnati
|18
|7
|5
|6
|+1
|26
|TBTTH
|7
|Charlotte
|18
|7
|4
|7
|+2
|25
|BTHTT
|…
|9
|DC United
|18
|5
|8
|5
|-3
|23
|HTHHH
|10
|Orlando City SC
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|BTTBH
|11
|Columbus Crew
|18
|5
|5
|8
|-2
|20
|HTBTH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)