Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-2 Chicago Fire: R. Lewandowski tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm

Chicago Fire vượt qua Orlando City SC với tỷ số 2-1. Chris Brady là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.