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    Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-2 Chicago Fire: R. Lewandowski tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 10:10

    Chicago Fire vượt qua Orlando City SC với tỷ số 2-1. Chris Brady là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    P. Dithejane — kiến tạo D. Poreba
    Chicago Fire
    52'
    D. Brekalo — kiến tạo A. Griezmann
    Orlando City SC
    69'
    R. Lewandowski(pen)
    Chicago Fire
    Thẻ phạt
    57'
    Luis Otavio
    Orlando City SC
    67'
    R. Jansson
    Orlando City SC
    80'
    V. Radojevic
    Chicago Fire
    89'
    S. Rogers
    Chicago Fire
    Đồ thị diễn biến
    Orlando City SCHT 45'Chicago Fire

    Thống kê trận đấu

    Orlando City SCThống kêChicago Fire
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    14
    Dứt điểm
    7
    4
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski
    Chicago Fire
    1 bàn
    David Brekalo
    David Brekalo
    Orlando City SC
    1 bàn
    Puso Dithejane
    Puso Dithejane
    Chicago Fire
    1 bàn
    Antoine Griezmann
    Antoine Griezmann
    Orlando City SC
    1 kiến tạo · điểm 8
    David Poreba
    David Poreba
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Chris Brady
    Chris Brady
    Chicago Fire
    Điểm 8.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Orlando City SC
    8
    Antoine Griezmann1 KT
    7.5
    David Brekalo1 bàn
    7.2
    Luis Otávio
    7.2
    Iván Angulo
    6.9
    Griffin Dorsey
    6.9
    Justin Ellis
    6.7
    Daryl Dike
    6.6
    Wilder Cartagena
    6.5
    Adrián Marín
    6.3
    Maxime Crépeau
    6.3
    Zakaria Taifi
    6.3
    Marco Pašalić
    6.3
    Tiago Souza
    6.3
    Eduard Atuesta
    6.2
    Robin Jansson
    6.2
    Tyrese Spicer
    Chicago Fire
    8.3
    Chris BradyMOTM
    8.2
    Robert Lewandowski1 bàn
    7.6
    Jack Elliott
    7.5
    Joel Waterman
    7.3
    Puso Dithejane1 bàn
    7
    Anton Salétros
    6.9
    David Poreba1 KT
    6.9
    Dje Tah D'Avilla
    6.9
    Jonathan Bamba
    6.7
    Robin Lod
    6.6
    Andrew Gutman
    6.5
    Jonathan Dean
    6.5
    Maren Haile-Selassie
    6.3
    Viktor Radojević

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Orlando City SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
    71
    Maxime Crépeau
    24
    Griffin Dorsey
    4
    David Brekalo
    6
    Robin Jansson
    3
    Adrián Marín
    16
    Wilder Cartagena
    5
    Luis Otávio
    77
    Iván Angulo
    7
    Antoine Griezmann
    14
    Tyrese Spicer
    22
    Justin Ellis
    1
    Chris Brady
    24
    Jonathan Dean
    16
    Joel Waterman
    3
    Jack Elliott
    15
    Andrew Gutman
    29
    David Poreba
    42
    Dje Tah D'Avilla
    6
    Anton Salétros
    12
    Puso Dithejane
    9
    Robert Lewandowski
    19
    Jonathan Bamba
    Dự bị
    Orlando City SC
    19 Zakaria Taifi87 Marco Pašalić11 Tiago Souza12 Javier Otero57 Iago Silva20 Eduard Atuesta23 Harvey Sarajian35 Joran Gerbet9 Daryl Dike
    Chicago Fire
    44 Josh Cohen2 Leonardo Barroso5 Samuel Rogers14 Viktor Radojević17 Robin Lod7 Maren Haile-Selassie22 Mauricio Pineda47 Sam Williams20 Jason Shokalook

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: P. Dithejane lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: D. Poreba)
    Phút 52: D. Brekalo lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: A. Griezmann)
    Phút 69: R. Lewandowski ghi bàn trên chấm phạt đền cho Chicago Fire

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Orlando City SC · 1 thắng2 hòaChicago Fire · 2 thắng
    23/10/2025
    Vòng 1/16
    Chicago Fire
    3 - 1
    Orlando City SC
    CF
    01/06/2025
    Orlando City SC
    1 - 3
    Chicago Fire
    CF
    04/05/2025
    Chicago Fire
    0 - 0
    Orlando City SC
    Hòa
    23/06/2024
    Orlando City SC
    4 - 2
    Chicago Fire
    OCS
    30/05/2024
    Chicago Fire
    1 - 1
    Orlando City SC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Orlando City SC
    5 trận gần nhất
    BHHBT
    19
    Trận
    6-3-10
    T-H-B
    31
    Ghi (TB 1.6)
    48
    Thủng lưới
    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    18
    Trận
    10-2-6
    T-H-B
    34
    Ghi (TB 1.9)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC201442+2546TTHBT
    2Inter Miami201163+1039HBHTT
    3New England Revolution201037+733TBBHT
    4Chicago Fire181026+1032TTBBT
    5FC Cincinnati20866+230THTBT
    9DC United20596-624BHHTH
    10Orlando City SC196310-1721HBTTB
    11Toronto FC20497-721HTHBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-2 Chicago Fire: R. Lewandowski tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm
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