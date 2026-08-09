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    Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-2 Leon: Leon ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn09/08/2026 07:42

    Leon đã ngược dòng đánh bại Orlando City SC 2-1. Jordi Cortizo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    38'
    M. Pasalic — kiến tạo T. Spicer
    Orlando City SC
    54'
    J. Guevara — kiến tạo J. Cortizo
    Leon
    72'
    D. Arcila — kiến tạo I. Moreno
    Leon
    Thẻ phạt
    18'
    J. Guevara
    Leon
    21'
    B. Rhein
    Orlando City SC
    21'
    J. Romana
    Leon
    59'
    W. Cartagena
    Orlando City SC
    90+5'
    S. Vegas
    Leon
    Đồ thị diễn biến
    Orlando City SCHT 45'Leon

    Thống kê trận đấu

    Orlando City SCThống kêLeon
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    11
    Dứt điểm
    18
    3
    Trúng đích
    10
    6
    Phạt góc
    5
    10
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    3
    7
    Thủ môn cứu thua
    2
    Leon vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marco Pašalić
    Marco Pašalić
    Orlando City SC
    1 bàn
    Juan Guevara
    Juan Guevara
    Leon
    1 bàn
    Daniel Arcila
    Daniel Arcila
    Leon
    1 bàn
    Jordi Cortizo
    Jordi Cortizo
    Leon
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Iván Moreno
    Iván Moreno
    Leon
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Tyrese Spicer
    Tyrese Spicer
    Orlando City SC
    1 kiến tạo · điểm 6.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Orlando City SC
    7.9
    Maxime Crépeau
    7.9
    Marco Pašalić1 bàn
    7.2
    Antoine Griezmann
    7.2
    Justin Ellis
    6.9
    Luis Otávio
    6.7
    Wilder Cartagena
    6.7
    Harvey Sarajian
    6.6
    Joran Gerbet
    6.3
    Zakaria Taifi
    6.3
    Robin Jansson
    6.3
    Iván Angulo
    6.3
    Griffin Dorsey
    6.2
    Tyrese Spicer1 KT
    6.2
    Daryl Dike
    6
    Iago Silva
    5.6
    Bernardo Rhein
    Leon
    8.2
    Jordi CortizoMOTM1 KT
    7.9
    Jhohan Romaña
    7.7
    Juan Guevara1 bàn
    7.6
    Daniel Arcila1 bàn
    7.2
    Iván Moreno1 KT
    6.6
    José Rodríguez
    6.6
    Rodrigo Echeverría
    6.6
    Sebastián Santos
    6.5
    Oscar García
    6.5
    Juan Dominguez
    6.5
    Bryan Colula
    6.5
    Luis Valadez
    6.3
    Sebastián Vegas
    6.3
    José Alvarado
    6.2
    Fernando Beltrán
    6.2
    Christopher Mora

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Orlando City SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
    Leon
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
    71
    Maxime Crépeau
    19
    Zakaria Taifi
    57
    Iago Silva
    6
    Robin Jansson
    44
    Bernardo Rhein
    5
    Luis Otávio
    16
    Wilder Cartagena
    77
    Iván Angulo
    7
    Antoine Griezmann
    14
    Tyrese Spicer
    87
    Marco Pašalić
    23
    Oscar García
    7
    Iván Moreno
    14
    Jhohan Romaña
    3
    Juan Guevara
    5
    Sebastián Vegas
    29
    José Rodríguez
    16
    Jordi Cortizo
    20
    Rodrigo Echeverría
    6
    Fernando Beltrán
    13
    Daniel Arcila
    22
    Sebastián Santos
    Dự bị
    Orlando City SC
    24 Griffin Dorsey22 Justin Ellis35 Joran Gerbet23 Harvey Sarajian9 Daryl Dike12 Javier Otero40 Tristan Himes3 Adrián Marín4 David Brekalo
    Leon
    8 Juan Dominguez4 Bryan Colula35 Luis Valadez19 José Alvarado185 Christopher Mora12 Julio González25 Paul Bellón26 Salvador Reyes203 Jesús Lara

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 38: M. Pasalic lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: T. Spicer)
    Phút 54: J. Guevara lập công cho Leon (kiến tạo: J. Cortizo)
    Phút 72: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: I. Moreno)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Orlando City SC
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Leon
    5 trận gần nhất
    TTTBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    3Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    5P. BuchaP. BuchaFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
    5T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Orlando City SC 1-2 Leon: Leon ngược dòng ngoạn mục
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