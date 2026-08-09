Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
38'
M. Pasalic — kiến tạo T. Spicer
Orlando City SC
54'
J. Guevara — kiến tạo J. Cortizo
Leon
72'
D. Arcila — kiến tạo I. Moreno
Leon
Thẻ phạt
59'
W. Cartagena
Orlando City SC
Đồ thị diễn biến
Orlando City SCHT 45'Leon
Thống kê trận đấu
Orlando City SCThống kêLeon
Leon vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marco Pašalić
Orlando City SC
1 bàn
Juan Guevara
Leon
1 bàn
Daniel Arcila
Leon
1 bàn
Jordi Cortizo
Leon
1 kiến tạo · điểm 8.2
Iván Moreno
Leon
1 kiến tạo · điểm 7.2
Tyrese Spicer
Orlando City SC
1 kiến tạo · điểm 6.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Orlando City SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
Leon
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
Dự bị
Orlando City SC
24 Griffin Dorsey22 Justin Ellis35 Joran Gerbet23 Harvey Sarajian9 Daryl Dike12 Javier Otero40 Tristan Himes3 Adrián Marín4 David Brekalo
Leon
8 Juan Dominguez4 Bryan Colula35 Luis Valadez19 José Alvarado185 Christopher Mora12 Julio González25 Paul Bellón26 Salvador Reyes203 Jesús Lara
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 38: M. Pasalic lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: T. Spicer)
Phút 54: J. Guevara lập công cho Leon (kiến tạo: J. Cortizo)
Phút 72: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: I. Moreno)
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)