Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
69'
J. Ellis — kiến tạo Tiago
Orlando City SC
79'
S. Perez
Atletico San Luis
90+7'
D. Rodriguez
Atletico San Luis
Thẻ phạt
15'
A. Duarte
Atletico San Luis
17'
W. Cartagena
Orlando City SC
35'
Iago Teodoro
Orlando City SC
40'
J. Caicedo
Atletico San Luis
87'
B. Galdames
Atletico San Luis
Đồ thị diễn biến
Orlando City SCHT 45'Atletico San Luis
Thống kê trận đấu
Orlando City SCThống kêAtletico San Luis
Atletico San Luis kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sebastián Pérez Bouquet
Atletico San Luis
1 bàn
Justin Ellis
Orlando City SC
1 bàn
David Rodriguez
Atletico San Luis
1 bàn
Daryl Dike
Orlando City SC
1 bàn
Tiago Souza
Orlando City SC
1 kiến tạo · điểm 7.7
Aldo Cruz
Atletico San Luis
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Atletico San Luis
7.7
Sebastián Pérez Bouquet1 bàn
6.3
Sébastien Salles-Lamonge
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Orlando City SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
Atletico San Luis
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
26
Sebastián Pérez Bouquet
Dự bị
Orlando City SC
65 Gustavo Caraballo22 Justin Ellis38 Issah Haruna35 Joran Gerbet7 Antoine Griezmann40 Tristan Himes71 Maxime Crépeau4 David Brekalo24 Griffin Dorsey
Atletico San Luis
7 Benjamín Galdames11 David Rodriguez31 Eduardo Águila10 Sébastien Salles-Lamonge99 Felipe Mora23 Cesar Lopez1 Andrés Sánchez192 Yoshimar Molina2 Román Torres
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: D. Dike lập công cho Orlando City SC
Phút 69: J. Ellis lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: Tiago)
Phút 79: S. Perez lập công cho Atletico San Luis
Phút 97: D. Rodriguez lập công cho Atletico San Luis
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Orlando City SC · 0 thắng1 hòaAtletico San Luis · 0 thắng
05/08/2024
Orlando City SC
1 - 1
Atletico San Luis
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Atletico San Luis
5 trận gần nhất
HBBHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)