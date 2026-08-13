Thống kê trận đấu Orlando City SC 2-2 (pen 5-3) Atletico San Luis: Orlando City SC thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Orlando City SC và Atletico San Luis hòa 2-2 sau 120 phút, Orlando City SC giành chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu. Gibran Lajud là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.