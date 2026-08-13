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    Thống kê trận đấu Orlando City SC 2-2 (pen 5-3) Atletico San Luis: Orlando City SC thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn13/08/2026 08:53

    Orlando City SC và Atletico San Luis hòa 2-2 sau 120 phút, Orlando City SC giành chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu. Gibran Lajud là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    31'
    D. Dike
    Orlando City SC
    69'
    J. Ellis — kiến tạo Tiago
    Orlando City SC
    79'
    S. Perez
    Atletico San Luis
    90+7'
    D. Rodriguez
    Atletico San Luis
    Thẻ phạt
    15'
    A. Duarte
    Atletico San Luis
    17'
    W. Cartagena
    Orlando City SC
    35'
    Iago Teodoro
    Orlando City SC
    40'
    J. Caicedo
    Atletico San Luis
    87'
    B. Galdames
    Atletico San Luis
    90+7'
    J. Otero
    Orlando City SC
    Đồ thị diễn biến
    Orlando City SCHT 45'Atletico San Luis

    Thống kê trận đấu

    Orlando City SCThống kêAtletico San Luis
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    13
    Dứt điểm
    18
    7
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Atletico San Luis kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sebastián Pérez Bouquet
    Sebastián Pérez Bouquet
    Atletico San Luis
    1 bàn
    Justin Ellis
    Justin Ellis
    Orlando City SC
    1 bàn
    David Rodriguez
    David Rodriguez
    Atletico San Luis
    1 bàn
    Daryl Dike
    Daryl Dike
    Orlando City SC
    1 bàn
    Tiago Souza
    Tiago Souza
    Orlando City SC
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Aldo Cruz
    Aldo Cruz
    Atletico San Luis
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Orlando City SC
    7.7
    Tiago Souza1 KT
    7.3
    Justin Ellis1 bàn
    7.2
    Marco Pašalić
    6.9
    Adrián Marín
    6.9
    Wilder Cartagena
    6.9
    Harvey Sarajian
    6.9
    Daryl Dike1 bàn
    6.9
    Gustavo Caraballo
    6.6
    Colin Guske
    6.6
    Joran Gerbet
    6.5
    Ignacio Gómez
    6.3
    Iago Silva
    6.3
    Issah Haruna
    6.3
    Antoine Griezmann
    6.2
    Javier Otero
    6
    Zakaria Taifi
    Atletico San Luis
    8.2
    Gibran LajudMOTM
    7.7
    Johan Caicedo
    7.7
    Sebastián Pérez Bouquet1 bàn
    7.2
    David Rodriguez1 bàn
    7
    Ronaldo Nájera
    6.9
    Aldo Cruz1 KT
    6.7
    Lucas Esteves
    6.7
    Benjamín Galdames
    6.5
    Miguel Alonso García
    6.5
    Felipe Mora
    6.3
    Leonardo Flores
    6.3
    Santiago Muñoz
    6.3
    Eduardo Águila
    6.3
    Sébastien Salles-Lamonge
    6.2
    Benjamín Galindo
    6.2
    Anderson Duarte

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Orlando City SC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Oscar Pareja
    Atletico San Luis
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raul Chabrand
    12
    Javier Otero
    19
    Zakaria Taifi
    25
    Colin Guske
    57
    Iago Silva
    3
    Adrián Marín
    80
    Ignacio Gómez
    16
    Wilder Cartagena
    23
    Harvey Sarajian
    87
    Marco Pašalić
    11
    Tiago Souza
    9
    Daryl Dike
    25
    Gibran Lajud
    30
    Benjamín Galindo
    14
    Miguel Alonso García
    18
    Aldo Cruz
    17
    Anderson Duarte
    13
    Johan Caicedo
    26
    Sebastián Pérez Bouquet
    16
    Lucas Esteves
    8
    Ronaldo Nájera
    20
    Leonardo Flores
    19
    Santiago Muñoz
    Dự bị
    Orlando City SC
    65 Gustavo Caraballo22 Justin Ellis38 Issah Haruna35 Joran Gerbet7 Antoine Griezmann40 Tristan Himes71 Maxime Crépeau4 David Brekalo24 Griffin Dorsey
    Atletico San Luis
    7 Benjamín Galdames11 David Rodriguez31 Eduardo Águila10 Sébastien Salles-Lamonge99 Felipe Mora23 Cesar Lopez1 Andrés Sánchez192 Yoshimar Molina2 Román Torres

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: D. Dike lập công cho Orlando City SC
    Phút 69: J. Ellis lập công cho Orlando City SC (kiến tạo: Tiago)
    Phút 79: S. Perez lập công cho Atletico San Luis
    Phút 97: D. Rodriguez lập công cho Atletico San Luis

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Orlando City SC · 0 thắng1 hòaAtletico San Luis · 0 thắng
    05/08/2024
    Orlando City SC
    1 - 1
    Atletico San Luis
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Orlando City SC
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Atletico San Luis
    5 trận gần nhất
    HBBHH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    8
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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