Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
90+1'
S. Herrera (Unsportsmanlike conduct)
Osasuna
Thống kê trận đấu
Osasuna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mathew Ryan
Levante
Điểm 8.2
Alejandro Catena
Osasuna
Điểm 7.3
Ante Budimir
Osasuna
Điểm 7.3
Manuel Sánchez
Levante
Điểm 7.3
Adrián de la Fuente
Levante
Điểm 7.2
Aïssa Mandi
Levante
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Osasuna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Miguel Ramis Luis
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Castro
Dự bị
Osasuna
31 Rafa Fernandez13 Aitor Fernández35 Unai Santos29 Asier Osambela15 Diego Rico22 Enzo Boyomo26 Mauro Echegoyen21 Jonathan Dubasin6 Lucas Torró
Levante
1 Pablo Cunat Campos22 Jeremy Toljan3 Ifeanyi Ndukwe14 Jorge Cabello33 Marc Santos10 Carlos Álvarez5 Hugo Sotelo6 Daniel Requena17 Víctor García
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Osasuna · 3 thắng1 hòaLevante · 1 thắng
09/05/2026
Levante
3 - 2
Osasuna
LEV
09/12/2025
Osasuna
2 - 0
Levante
OSA
20/03/2022
Osasuna
3 - 1
Levante
OSA
06/12/2021
Levante
0 - 0
Osasuna
Hòa
15/02/2021
Levante
0 - 1
Osasuna
OSA
Phong độ & thống kê mùa giải
Osasuna
5 trận gần nhất
HBBTT
Levante
5 trận gần nhất
HBTBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sevilla
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Alaves
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|HT
|3
|Atletico Madrid
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|HT
|…
|15
|Elche
|2
|0
|1
|1
|-5
|1
|BH
|16
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
|19
|Malaga
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|20
|Levante
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)