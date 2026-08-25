Thống kê trận đấu Osasuna 0-0 Levante: Trận hòa không bàn thắng

Osasuna và Levante chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Mathew Ryan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.