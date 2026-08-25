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    Thống kê trận đấu Osasuna 0-0 Levante: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn25/08/2026 02:22

    Osasuna và Levante chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Mathew Ryan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    38'
    I. Romero (Foul)
    Levante
    88'
    K. Barja
    Osasuna
    90+1'
    S. Herrera (Unsportsmanlike conduct)
    Osasuna

    Thống kê trận đấu

    OsasunaThống kêLevante
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    12
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    10
    5
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    7
    Osasuna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mathew Ryan
    Mathew Ryan
    Levante
    Điểm 8.2
    Alejandro Catena
    Alejandro Catena
    Osasuna
    Điểm 7.3
    Ante Budimir
    Ante Budimir
    Osasuna
    Điểm 7.3
    Manuel Sánchez
    Manuel Sánchez
    Levante
    Điểm 7.3
    Adrián de la Fuente
    Adrián de la Fuente
    Levante
    Điểm 7.2
    Aïssa Mandi
    Aïssa Mandi
    Levante
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Osasuna
    7.3
    Alejandro Catena
    7.3
    Ante Budimir
    7
    Sergio Herrera
    7
    Rubén García
    7
    Jon Moncayola
    6.9
    Abel Bretones
    6.9
    Iker Muñoz
    6.9
    Moi Gómez
    6.9
    Aimar Oroz
    6.7
    Iñigo Arguibide
    6.7
    Raúl Moro
    6.6
    Jorge Herrando
    6.5
    Raúl García de Haro
    Levante
    8.2
    Mathew RyanMOTM
    7.3
    Manuel Sánchez
    7.2
    Adrián de la Fuente
    7.2
    Aïssa Mandi
    6.9
    Jon Ander Olasagasti
    6.5
    Enzo Bardeli
    6.3
    Nacho Pérez
    6.3
    Oriol Rey
    6.3
    Thiago Fernández
    6.3
    Iván Romero
    5.9
    Roger Brugué

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Osasuna
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Miguel Ramis Luis
    Levante
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Castro
    1
    Sergio Herrera
    27
    Iñigo Arguibide
    24
    Alejandro Catena
    5
    Jorge Herrando
    23
    Abel Bretones
    14
    Rubén García
    7
    Jon Moncayola
    8
    Iker Muñoz
    16
    Moi Gómez
    17
    Ante Budimir
    10
    Aimar Oroz
    13
    Mathew Ryan
    29
    Nacho Pérez
    4
    Adrián de la Fuente
    2
    Aïssa Mandi
    23
    Manuel Sánchez
    18
    Enzo Bardeli
    20
    Oriol Rey
    8
    Jon Ander Olasagasti
    7
    Roger Brugué
    9
    Iván Romero
    24
    Thiago Fernández
    Dự bị
    Osasuna
    31 Rafa Fernandez13 Aitor Fernández35 Unai Santos29 Asier Osambela15 Diego Rico22 Enzo Boyomo26 Mauro Echegoyen21 Jonathan Dubasin6 Lucas Torró
    Levante
    1 Pablo Cunat Campos22 Jeremy Toljan3 Ifeanyi Ndukwe14 Jorge Cabello33 Marc Santos10 Carlos Álvarez5 Hugo Sotelo6 Daniel Requena17 Víctor García

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Osasuna · 3 thắng1 hòaLevante · 1 thắng
    09/05/2026
    Levante
    3 - 2
    Osasuna
    LEV
    09/12/2025
    Osasuna
    2 - 0
    Levante
    OSA
    20/03/2022
    Osasuna
    3 - 1
    Levante
    OSA
    06/12/2021
    Levante
    0 - 0
    Osasuna
    Hòa
    15/02/2021
    Levante
    0 - 1
    Osasuna
    OSA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Osasuna
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Levante
    5 trận gần nhất
    HBTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Alaves2110+34HT
    3Atletico Madrid2110+24HT
    15Elche2011-51BH
    16Osasuna000000
    17Real Sociedad1001-10B
    19Malaga1001-20B
    20Levante1001-30B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DíazM. DíazAlaves2 bàn
    2Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol2 bàn
    3FermínFermínBarcelona2 bàn
    4RaphinhaRaphinhaBarcelona2 bàn
    5Álex BaenaÁlex BaenaAtletico Madrid1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Osasuna 0-0 Levante: Trận hòa không bàn thắng
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