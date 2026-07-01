Thống kê trận đấu Pafos 4-0 HNK Hajduk Split: Pafos thắng đậm thuyết phục Pafos giành chiến thắng đậm 4-0 trước HNK Hajduk Split. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 40' Guga Pafos 90+1' D. Goldar — kiến tạo V. Dragomir Pafos 93' Biel Pafos 117' J. Correia — kiến tạo Pepe Pafos

Thẻ phạt 12' D. Goldar (Tripping) Pafos 45+4' Guga (Elbowing) Pafos 50' A. Pajaziti (Roughing) HNK Hajduk Split 68' I. Sunjic (Holding) Pafos 96' R. Pukstas (Tripping) HNK Hajduk Split

Đồ thị diễn biến Pafos HT 45' HNK Hajduk Split

Thống kê trận đấu

Pafos Thống kê HNK Hajduk Split 65% Kiểm soát bóng 35% 5 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3

Pafos kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Pafos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Pafos Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Celades HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia 99 Radosław Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Guga 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Marešić 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Šimun Hrgović 21 Rokas Pukštas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Huram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Šego Dự bị Pafos 30 Vlad Dragomir 71 Michalis Papastylianou 82 Petros Petrou 3 Samy Mmaee 72 Kosmas Ioannou 42 Georgios Michael 50 Alexandre Brito 80 Christos Efzona 77 João Correia HNK Hajduk Split 7 Abdoulie Sanyang Bamba 8 Niko Sigur 10 Marko Livaja 1 Ivica Ivušić 44 Dante Stipica 14 Ron Raçi 36 Marino Skelin 38 Luka Hodak 16 Anđelo Šutalo

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 40: Guga lập công cho Pafos Phút 91: D. Goldar lập công cho Pafos (kiến tạo: V. Dragomir) Phút 93: Biel lập công cho Pafos Phút 117: J. Correia lập công cho Pafos (kiến tạo: Pepe)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos · 0 thắng 0 hòa HNK Hajduk Split · 1 thắng HNK Hajduk Split 2 - 0 Pafos HHS

Phong độ & thống kê mùa giải

Pafos 5 trận gần nhất T B B B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới HNK Hajduk Split 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới