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    Thống kê trận đấu Pafos 4-0 HNK Hajduk Split: Pafos thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:35

    Pafos giành chiến thắng đậm 4-0 trước HNK Hajduk Split. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    40'
    Guga
    Pafos
    90+1'
    D. Goldar — kiến tạo V. Dragomir
    Pafos
    93'
    Biel
    Pafos
    117'
    J. Correia — kiến tạo Pepe
    Pafos
    Thẻ phạt
    12'
    D. Goldar (Tripping)
    Pafos
    45+4'
    Guga (Elbowing)
    Pafos
    50'
    A. Pajaziti (Roughing)
    HNK Hajduk Split
    68'
    I. Sunjic (Holding)
    Pafos
    96'
    R. Pukstas (Tripping)
    HNK Hajduk Split
    Đồ thị diễn biến
    PafosHT 45'HNK Hajduk Split

    Thống kê trận đấu

    PafosThống kêHNK Hajduk Split
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    5
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    2
    16
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    3
    Pafos kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Pafos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pafos
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Celades
    HNK Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
    99
    Radosław Majecki
    7
    Bruno
    5
    David Goldar
    4
    David Luiz
    14
    Nikolas Ioannou
    8
    Domingos Quina
    26
    Ivan Šunjić
    6
    Guga
    20
    Biel
    18
    Lelê
    11
    Jajá
    33
    Toni Silić
    22
    Mathieu Acapandié
    15
    Dario Marešić
    5
    Alec Van Hoorenbeeck
    32
    Šimun Hrgović
    21
    Rokas Pukštas
    4
    Adrion Pajaziti
    26
    Adam Huram
    9
    Dalisson de Almeida
    17
    Dario Melnjak
    11
    Michele Šego
    Dự bị
    Pafos
    30 Vlad Dragomir71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou3 Samy Mmaee72 Kosmas Ioannou42 Georgios Michael50 Alexandre Brito80 Christos Efzona77 João Correia
    HNK Hajduk Split
    7 Abdoulie Sanyang Bamba8 Niko Sigur10 Marko Livaja1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica14 Ron Raçi36 Marino Skelin38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: Guga lập công cho Pafos
    Phút 91: D. Goldar lập công cho Pafos (kiến tạo: V. Dragomir)
    Phút 93: Biel lập công cho Pafos
    Phút 117: J. Correia lập công cho Pafos (kiến tạo: Pepe)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Pafos · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
    24/07/2026
    HNK Hajduk Split
    2 - 0
    Pafos
    HHS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Pafos
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    HNK Hajduk Split
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    2
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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