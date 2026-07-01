Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
90+1'
D. Goldar — kiến tạo V. Dragomir
Pafos
117'
J. Correia — kiến tạo Pepe
Pafos
Thẻ phạt
12'
D. Goldar (Tripping)
Pafos
50'
A. Pajaziti (Roughing)
HNK Hajduk Split
96'
R. Pukstas (Tripping)
HNK Hajduk Split
Đồ thị diễn biến
PafosHT 45'HNK Hajduk Split
Thống kê trận đấu
PafosThống kêHNK Hajduk Split
Pafos kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Pafos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Pafos
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Celades
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
Dự bị
Pafos
30 Vlad Dragomir71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou3 Samy Mmaee72 Kosmas Ioannou42 Georgios Michael50 Alexandre Brito80 Christos Efzona77 João Correia
HNK Hajduk Split
7 Abdoulie Sanyang Bamba8 Niko Sigur10 Marko Livaja1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica14 Ron Raçi36 Marino Skelin38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: Guga lập công cho Pafos
Phút 91: D. Goldar lập công cho Pafos (kiến tạo: V. Dragomir)
Phút 93: Biel lập công cho Pafos
Phút 117: J. Correia lập công cho Pafos (kiến tạo: Pepe)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pafos · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
24/07/2026
HNK Hajduk Split
2 - 0
Pafos
HHS
Phong độ & thống kê mùa giải
Pafos
5 trận gần nhất
TBBBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)