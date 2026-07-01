Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
90+1'
David Goldar — kiến tạo Vlad Dragomir
Pafos FC
117'
João Correia — kiến tạo Pêpê
Pafos FC
Thẻ phạt
50'
Adrion Pajaziti
Hajduk Split
96'
Rokas Pukstas
Hajduk Split
Đồ thị diễn biến
Pafos FCHT 45'Hajduk Split
Thống kê trận đấu
Pafos FCThống kêHajduk Split
Pafos FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
David Goldar
Pafos FC
1 bàn
Guga
Pafos FC
1 bàn
Biel
Pafos FC
1 bàn
João Correia
Pafos FC
1 bàn
Vlad Dragomir
Pafos FC
1 kiến tạo
Pêpê
Pafos FC
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Pafos FC
3 Samy Mmaee12 Ken Sema30 Vlad Dragomir42 Georgios Michael47 Murad Mammadov50 Alexandre Brito71 Michalis Papastylianou72 Kosmas Ioannou77 João Correia
Hajduk Split
1 Ivica Ivusic7 Abdoulie Sanyang8 Niko Sigur10 Marko Livaja14 Ron Raci16 Andjelo Sutalo19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral36 Marino Skelin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: Guga lập công cho Pafos FC
Phút 91: David Goldar lập công cho Pafos FC (kiến tạo: Vlad Dragomir)
Phút 93: Biel lập công cho Pafos FC
Phút 117: João Correia lập công cho Pafos FC (kiến tạo: Pêpê)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pafos FC · 0 thắng0 hòaHajduk Split · 1 thắng
24/07/2026
Hajduk Split
2 - 0
Pafos FC
HS
Phong độ & thống kê mùa giải
Pafos FC
5 trận gần nhất
TBBBH
Hajduk Split
5 trận gần nhất
BTBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)