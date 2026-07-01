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    Thống kê trận đấu Pafos FC 4-0 Hajduk Split: Pafos FC thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:35

    Pafos FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Hajduk Split. David Luiz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    40'
    Guga
    Pafos FC
    90+1'
    David Goldar  — kiến tạo Vlad Dragomir
    Pafos FC
    93'
    Biel
    Pafos FC
    117'
    João Correia — kiến tạo Pêpê
    Pafos FC
    Thẻ phạt
    12'
    David Goldar 
    Pafos FC
    45+5'
    Guga
    Pafos FC
    50'
    Adrion Pajaziti
    Hajduk Split
    68'
    Ivan Šunjić
    Pafos FC
    96'
    Rokas Pukstas
    Hajduk Split
    Đồ thị diễn biến
    Pafos FCHT 45'Hajduk Split

    Thống kê trận đấu

    Pafos FCThống kêHajduk Split
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    27
    Dứt điểm
    8
    5
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    2
    16
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    3
    Pafos FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    David Goldar
    David Goldar
    Pafos FC
    1 bàn
    Guga
    Guga
    Pafos FC
    1 bàn
    Biel
    Biel
    Pafos FC
    1 bàn
    João Correia
    João Correia
    Pafos FC
    1 bàn
    Vlad Dragomir
    Vlad Dragomir
    Pafos FC
    1 kiến tạo
    Pêpê
    Pêpê
    Pafos FC
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Pafos FC
    6.5
    David LuizMOTM
    6.5
    David GoldarMOTM1 bàn
    6.5
    GugaMOTM1 bàn
    6.5
    BrunoMOTM
    6.5
    Domingos QuinaMOTM
    6.5
    JajáMOTM
    6.5
    Nikolas IoannouMOTM
    6.5
    LelêMOTM
    6.5
    BielMOTM1 bàn
    6.5
    Ivan ŠunjićMOTM
    6.5
    Radoslaw MajeckiMOTM
    Hajduk Split
    6.37
    Adrion Pajaziti
    6.37
    Adam Guram
    6.35
    Michele Sego
    6.26
    Mathieu Acapandié
    6.26
    Simun Hrgovic
    6.18
    Dalisson de Almeida
    6.09
    Rokas Pukstas
    5.88
    Dario Maresic
    5.7
    Alec Van Hoorenbeeck
    5.7
    Dario Melnjak
    5.52
    Toni Silic

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pafos FC
    Sơ đồ 4-3-3
    Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1
    99
    Radoslaw Majecki
    7
    Bruno
    5
    David Goldar
    4
    David Luiz
    14
    Nikolas Ioannou
    8
    Domingos Quina
    26
    Ivan Šunjić
    6
    Guga
    20
    Biel
    18
    Lelê
    11
    Jajá
    33
    Toni Silic
    22
    Mathieu Acapandié
    15
    Dario Maresic
    5
    Alec Van Hoorenbeeck
    32
    Simun Hrgovic
    21
    Rokas Pukstas
    4
    Adrion Pajaziti
    26
    Adam Guram
    9
    Dalisson de Almeida
    17
    Dario Melnjak
    11
    Michele Sego
    Dự bị
    Pafos FC
    3 Samy Mmaee12 Ken Sema30 Vlad Dragomir42 Georgios Michael47 Murad Mammadov50 Alexandre Brito71 Michalis Papastylianou72 Kosmas Ioannou77 João Correia
    Hajduk Split
    1 Ivica Ivusic7 Abdoulie Sanyang8 Niko Sigur10 Marko Livaja14 Ron Raci16 Andjelo Sutalo19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral36 Marino Skelin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: Guga lập công cho Pafos FC
    Phút 91: David Goldar  lập công cho Pafos FC (kiến tạo: Vlad Dragomir)
    Phút 93: Biel lập công cho Pafos FC
    Phút 117: João Correia lập công cho Pafos FC (kiến tạo: Pêpê)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Pafos FC · 0 thắng0 hòaHajduk Split · 1 thắng
    24/07/2026
    Hajduk Split
    2 - 0
    Pafos FC
    HS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Pafos FC
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    BTBTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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