Thống kê trận đấu Pafos FC 4-0 Hajduk Split: Pafos FC thắng đậm thuyết phục

Pafos FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Hajduk Split. David Luiz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.