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    Thống kê trận đấu Paide 1-4 Rapid Vienna: Rapid Vienna thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 00:54

    Rapid Vienna giành chiến thắng đậm 4-1 trước Paide. Serge-Philippe Raux-Yao là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    5'
    B. Bolla(pen)
    Rapid Vienna
    41'
    D. Luts
    Paide
    83'
    M. Haidara
    Rapid Vienna
    85'
    P. Dahl — kiến tạo B. Bolla
    Rapid Vienna
    90+4'
    M. Haidara
    Rapid Vienna
    Thẻ phạt
    55'
    O. Hoim
    Paide
    57'
    B. Bolla
    Rapid Vienna
    Đồ thị diễn biến
    PaideHT 45'Rapid Vienna

    Thống kê trận đấu

    PaideThống kêRapid Vienna
    25%
    Kiểm soát bóng
    75%
    8
    Dứt điểm
    20
    2
    Trúng đích
    7
    4
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Bendegúz Bolla
    Bendegúz Bolla
    Rapid Vienna
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Moulaye Haïdara
    Moulaye Haïdara
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Daniel Luts
    Daniel Luts
    Paide
    1 bàn
    Petter Nosakhare Dahl
    Petter Nosakhare Dahl
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Rapid Vienna
    Điểm 8
    Nikita Baranov
    Nikita Baranov
    Paide
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Paide
    7.9
    Nikita Baranov
    7.5
    Daniel Luts1 bàn
    7.3
    Pa Modou Sohna
    6.9
    Martin Miller
    6.7
    Daniel Cabral
    6.5
    Abdourahman Badamosi
    6.5
    Momodou Jobarteh
    6.3
    Victor Hugo
    6.3
    Henri Anier
    6.3
    Pedro Andrade Drozina
    6.2
    Michael Lilander
    6.2
    Oskar Hoim
    6.2
    Henrik Ojamaa
    5.9
    Edgar Tur
    5.6
    Ebrima Jarju
    Rapid Vienna
    8
    Serge-Philippe Raux-YaoMOTM
    7.6
    Bendegúz Bolla1 bàn · 1 KT
    7.6
    Moulaye Haïdara1 bàn
    7.2
    Niklas Hedl
    7.2
    Nenad Cvetković
    7.2
    Matthias Seidl
    7.2
    Petter Nosakhare Dahl1 bàn
    6.9
    Jonas Auer
    6.9
    Louis Schaub
    6.9
    Yusuf Demir
    6.7
    Nikolaus Wurmbrand
    6.3
    Nicolas Bajlicz
    6.2
    Marco Tilio
    6.2
    Tobias Fjeld Gulliksen
    5.6
    Tonni Adamsen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Paide
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tarmo Kink
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Johannes Thorup
    99
    Ebrima Jarju
    7
    Edgar Tur
    27
    Nikita Baranov
    3
    Victor Hugo
    2
    Michael Lilander
    10
    Martin Miller
    28
    Oskar Hoim
    77
    Daniel Luts
    11
    Pa Modou Sohna
    6
    Daniel Cabral
    30
    Abdourahman Badamosi
    1
    Niklas Hedl
    77
    Bendegúz Bolla
    55
    Nenad Cvetković
    6
    Serge-Philippe Raux-Yao
    23
    Jonas Auer
    18
    Matthias Seidl
    15
    Nikolaus Wurmbrand
    21
    Louis Schaub
    7
    Marco Tilio
    8
    Tonni Adamsen
    17
    Tobias Fjeld Gulliksen
    Dự bị
    Paide
    8 Henrik Ojamaa9 Henri Anier12 Marko Meerits56 Mattias Sapp4 Pedro Andrade Drozina15 Hindrek Ojamaa14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham
    Rapid Vienna
    10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz43 Moulaye Haïdara22 Yusuf Demir25 Paul Gartler51 Benjamin Göschl2 Eaden Roka4 Jakob Schöller61 Furkan Demir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: B. Bolla ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rapid Vienna
    Phút 41: D. Luts lập công cho Paide
    Phút 83: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna
    Phút 85: P. Dahl lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
    Phút 94: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Paide
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Rapid Vienna
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 4.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    2M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    3K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    4M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    5M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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