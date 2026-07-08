Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
5'
B. Bolla(pen)
Rapid Vienna
85'
P. Dahl — kiến tạo B. Bolla
Rapid Vienna
Đồ thị diễn biến
PaideHT 45'Rapid Vienna
Thống kê trận đấu
PaideThống kêRapid Vienna
Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Bendegúz Bolla
Rapid Vienna
1 bàn · 1 kiến tạo
Moulaye Haïdara
Rapid Vienna
1 bàn
Daniel Luts
Paide
1 bàn
Petter Nosakhare Dahl
Rapid Vienna
1 bàn
Serge-Philippe Raux-Yao
Rapid Vienna
Điểm 8
Nikita Baranov
Paide
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rapid Vienna
8
Serge-Philippe Raux-YaoMOTM
7.6
Bendegúz Bolla1 bàn · 1 KT
7.2
Petter Nosakhare Dahl1 bàn
6.2
Tobias Fjeld Gulliksen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Paide
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tarmo Kink
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV Johannes Thorup
Dự bị
Paide
8 Henrik Ojamaa9 Henri Anier12 Marko Meerits56 Mattias Sapp4 Pedro Andrade Drozina15 Hindrek Ojamaa14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham
Rapid Vienna
10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz43 Moulaye Haïdara22 Yusuf Demir25 Paul Gartler51 Benjamin Göschl2 Eaden Roka4 Jakob Schöller61 Furkan Demir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: B. Bolla ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rapid Vienna
Phút 41: D. Luts lập công cho Paide
Phút 83: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna
Phút 85: P. Dahl lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
Phút 94: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)