Thống kê trận đấu Paide 1-4 Rapid Vienna: Rapid Vienna thắng đậm thuyết phục

Rapid Vienna giành chiến thắng đậm 4-1 trước Paide. Serge-Philippe Raux-Yao là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.