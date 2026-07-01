Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
17'
M. P. Sohna — kiến tạo D. Luts
Paide
42'
A. Badamosi — kiến tạo M. P. Sohna
Paide
Thẻ phạt
27'
D. Slendzoka
Hegelmann Litauen
39'
V. Radonja
Hegelmann Litauen
Đồ thị diễn biến
PaideHT 45'Hegelmann Litauen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Paide
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
Hegelmann Litauen
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Mikel Aramburu Erneta
Dự bị
Paide
6 Daniel Cabral19 Siim Luts20 Kristofer Piht9 Henri Anier12 Marko Meerits56 Mattias Sapp2 Michael Lilander8 Henrik Ojamaa14 Momodou Jobarteh
Hegelmann Litauen
10 Samuel Oum Gouet67 Andrius Kaulinis22 Darrell Kamdem Tibell45 Artem Shchedryi1 Lukas Paukštė80 Lukas Kolendo5 Ángel Puerto6 Abdoul Harouna9 Donatas Kazlauskas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: M. P. Sohna lập công cho Paide (kiến tạo: D. Luts)
Phút 42: A. Badamosi lập công cho Paide (kiến tạo: M. P. Sohna)
Phút 69: K. Piht lập công cho Paide
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Paide · 0 thắng1 hòaHegelmann Litauen · 0 thắng
09/07/2026
Hegelmann Litauen
1 - 1
Paide
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)