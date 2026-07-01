Tin mới

    Thống kê trận đấu Paide 3-0 Hegelmann Litauen: Paide thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân17/07/2026 00:55

    Paide giành chiến thắng đậm 3-0 trước Hegelmann Litauen. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    17'
    M. P. Sohna — kiến tạo D. Luts
    Paide
    42'
    A. Badamosi — kiến tạo M. P. Sohna
    Paide
    69'
    K. Piht
    Paide
    Thẻ phạt
    27'
    D. Slendzoka
    Hegelmann Litauen
    39'
    V. Radonja
    Hegelmann Litauen
    44'
    R. Nigula
    Paide
    81'
    O. Hoim
    Paide
    Đồ thị diễn biến
    PaideHT 45'Hegelmann Litauen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Paide
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
    Hegelmann Litauen
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Mikel Aramburu Erneta
    99
    Ebrima Jarju
    7
    Edgar Tur
    27
    Nikita Baranov
    3
    Victor Hugo
    4
    Pedro Andrade Drozina
    11
    Pa Modou Sohna
    28
    Oskar Hoim
    10
    Martin Miller
    77
    Daniel Luts
    30
    Abdourahman Badamosi
    24
    Romet Nigula
    31
    Rokas Bagdonavičius
    26
    Domas Slendzoka
    18
    Rimvydas Sadauskas
    30
    Barry Isaac
    37
    Vedad Radonja
    21
    Esmilis Kausinis
    8
    Vilius Armanavičius
    16
    Matijus Remeikis
    7
    Carlos Duke
    11
    Abdel Kader Njoya
    77
    Wesley
    Dự bị
    Paide
    6 Daniel Cabral19 Siim Luts20 Kristofer Piht9 Henri Anier12 Marko Meerits56 Mattias Sapp2 Michael Lilander8 Henrik Ojamaa14 Momodou Jobarteh
    Hegelmann Litauen
    10 Samuel Oum Gouet67 Andrius Kaulinis22 Darrell Kamdem Tibell45 Artem Shchedryi1 Lukas Paukštė80 Lukas Kolendo5 Ángel Puerto6 Abdoul Harouna9 Donatas Kazlauskas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: M. P. Sohna lập công cho Paide (kiến tạo: D. Luts)
    Phút 42: A. Badamosi lập công cho Paide (kiến tạo: M. P. Sohna)
    Phút 69: K. Piht lập công cho Paide

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Paide · 0 thắng1 hòaHegelmann Litauen · 0 thắng
    09/07/2026
    Hegelmann Litauen
    1 - 1
    Paide
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Paide
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Hegelmann Litauen
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Paide 3-0 Hegelmann Litauen: Paide thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO