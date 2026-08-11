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    Thống kê trận đấu Pakhtakor 3-0 Al Hussein: Bashar Resan tỏa sáng, Pakhtakor giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn11/08/2026 23:55

    Pakhtakor giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al Hussein. Zaid Tahseen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    7'
    Dostonbek Khamdamov — kiến tạo Bashar Resan
    Pakhtakor
    30'
    Dostonbek Khamdamov — kiến tạo Sherzod Nasrullaev
    Pakhtakor
    52'
    Bashar Resan — kiến tạo Zaid Tahseen
    Pakhtakor
    Thẻ phạt
    40'
    Zaid Tahseen
    Pakhtakor
    75'
    Giovino Flamarion
    Pakhtakor
    Đồ thị diễn biến
    PakhtakorHT 45'Al Hussein

    Thống kê trận đấu

    PakhtakorThống kêAl Hussein
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    8
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Dostonbek Khamdamov
    Dostonbek Khamdamov
    Pakhtakor
    2 bàn
    Bashar Resan
    Bashar Resan
    Pakhtakor
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Zaid Tahseen
    Zaid Tahseen
    Pakhtakor
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Sherzod Nasrullaev
    Sherzod Nasrullaev
    Pakhtakor
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Pakhtakor
    6.5
    Zaid TahseenMOTM1 KT
    6.5
    Dilshod SaitovMOTM
    6.5
    Akmal MozgovoyMOTM
    6.5
    Dostonbek KhamdamovMOTM2 bàn
    6.5
    Bashar ResanMOTM1 bàn · 1 KT
    6.5
    Abdurauf BurievMOTM
    6.5
    Aymen HusseinMOTM
    6.5
    Sherzod NasrullaevMOTM1 KT
    6.5
    Sandzhar KuvvatovMOTM
    6.5
    Giovino FlamarionMOTM
    6.5
    Mukhammadrasul AbdumazhidovMOTM
    Al Hussein
    6.38
    Aref Al-Haj
    6.38
    Paul Komolafe
    6.18
    Yousef Qashi
    6.18
    Mahmoud Deeb
    6.18
    Mahmoud Al-Mardi
    6.18
    Ahmad Haikal
    5.87
    Saleem Obaid
    5.87
    Yousef Abu Al-Jazar
    5.87
    Ali Hajabi
    5.87
    Ahmad Assaf
    5.7
    Yazeed Abulaila

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pakhtakor
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Al Hussein
    Sơ đồ 5-4-1
    35
    Sandzhar Kuvvatov
    34
    Sherzod Nasrullaev
    55
    Mukhammadrasul Abdumazhidov
    4
    Zaid Tahseen
    8
    Dilshod Saitov
    10
    Akmal Mozgovoy
    23
    Abdurauf Buriev
    21
    Bashar Resan
    50
    Giovino Flamarion
    17
    Dostonbek Khamdamov
    29
    Aymen Hussein
    1
    Yazeed Abulaila
    66
    Ahmad Assaf
    21
    Saleem Obaid
    23
    Yousef Abu Al-Jazar
    33
    Ali Hajabi
    10
    Mahmoud Deeb
    7
    Aref Al-Haj
    97
    Ahmad Haikal
    8
    Yousef Qashi
    13
    Mahmoud Al-Mardi
    43
    Paul Komolafe
    Dự bị
    Pakhtakor
    7 Khozhiakbar Alizhonov9 Ibrokhim Ibrokhimov11 Khozhimat Erkinov12 Vladimir Nazarov13 Muhammadali Dilshodbekov20 Dilshod Abdullaev26 Davron Tulaganov33 Quvanishbek Saydaliyev44 Diyor Ermanov
    Al Hussein
    3 Abdallah Nasib4 Ahmed Ayman5 Ahmed Saffah Obeidat6 Hashem Al-Mubaidin11 Obieda Al-Namarneh20 Ahmed Al Salman22 Mahmoud Al Kwamleh24 Salahaldeen Afeef Farash27 Qusai Al-Battat

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: Dostonbek Khamdamov lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Bashar Resan)
    Phút 30: Dostonbek Khamdamov lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Sherzod Nasrullaev)
    Phút 52: Bashar Resan lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Zaid Tahseen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Pakhtakor
    5 trận gần nhất
    T
    Al Hussein
    5 trận gần nhất
    B
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Pakhtakor 3-0 Al Hussein: Bashar Resan tỏa sáng, Pakhtakor giành chiến thắng, đi tiếp
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