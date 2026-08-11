Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
7'
Dostonbek Khamdamov — kiến tạo Bashar Resan
Pakhtakor
30'
Dostonbek Khamdamov — kiến tạo Sherzod Nasrullaev
Pakhtakor
52'
Bashar Resan — kiến tạo Zaid Tahseen
Pakhtakor
Thẻ phạt
75'
Giovino Flamarion
Pakhtakor
Đồ thị diễn biến
PakhtakorHT 45'Al Hussein
Thống kê trận đấu
PakhtakorThống kêAl Hussein
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Dostonbek Khamdamov
Pakhtakor
2 bàn
Bashar Resan
Pakhtakor
1 bàn · 1 kiến tạo
Zaid Tahseen
Pakhtakor
1 kiến tạo · điểm 6.5
Sherzod Nasrullaev
Pakhtakor
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Pakhtakor
6.5
Dostonbek KhamdamovMOTM2 bàn
6.5
Bashar ResanMOTM1 bàn · 1 KT
6.5
Sherzod NasrullaevMOTM1 KT
6.5
Mukhammadrasul AbdumazhidovMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
55
Mukhammadrasul Abdumazhidov
Dự bị
Pakhtakor
7 Khozhiakbar Alizhonov9 Ibrokhim Ibrokhimov11 Khozhimat Erkinov12 Vladimir Nazarov13 Muhammadali Dilshodbekov20 Dilshod Abdullaev26 Davron Tulaganov33 Quvanishbek Saydaliyev44 Diyor Ermanov
Al Hussein
3 Abdallah Nasib4 Ahmed Ayman5 Ahmed Saffah Obeidat6 Hashem Al-Mubaidin11 Obieda Al-Namarneh20 Ahmed Al Salman22 Mahmoud Al Kwamleh24 Salahaldeen Afeef Farash27 Qusai Al-Battat
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: Dostonbek Khamdamov lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Bashar Resan)
Phút 30: Dostonbek Khamdamov lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Sherzod Nasrullaev)
Phút 52: Bashar Resan lập công cho Pakhtakor (kiến tạo: Zaid Tahseen)
Phong độ & thống kê mùa giải
Pakhtakor
5 trận gần nhất
T
Al Hussein
5 trận gần nhất
B
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)