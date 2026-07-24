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    Thống kê trận đấu Paks 1-2 Panathinaikos: S. Andino tỏa sáng, Panathinaikos giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:54

    Panathinaikos vượt qua Paks với tỷ số 2-1. Santino Andino là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    41'
    G. Vas(phản lưới)
    Panathinaikos
    56'
    S. Andino — kiến tạo A. Tetteh
    Panathinaikos
    71'
    D. Bode — kiến tạo K. Horvath
    Paks
    Thẻ phạt
    53'
    T. Tsapras (Tripping)
    Panathinaikos
    55'
    A. Gnezda Cerin (Elbowing)
    Panathinaikos
    90+1'
    P. Pantelidis (Tripping)
    Panathinaikos
    Đồ thị diễn biến
    PaksHT 45'Panathinaikos

    Thống kê trận đấu

    PaksThống kêPanathinaikos
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    14
    Dứt điểm
    17
    2
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    4
    9
    Phạm lỗi
    12
    5
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Panathinaikos kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Santino Andino
    Santino Andino
    Panathinaikos
    1 bàn
    Dániel Böde
    Dániel Böde
    Paks
    1 bàn
    Kevin Horváth
    Kevin Horváth
    Paks
    1 kiến tạo · điểm 7
    Márió Zeke
    Márió Zeke
    Paks
    Điểm 7.5
    Milán Győrfi
    Milán Győrfi
    Paks
    Điểm 7.5
    Ahmed Touba
    Ahmed Touba
    Panathinaikos
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Paks
    7.5
    Márió Zeke
    7.5
    Milán Győrfi
    7.2
    József Windecker
    7.2
    Dániel Böde1 bàn
    7
    Balázs Balogh
    7
    Kevin Horváth1 KT
    6.9
    Ádám Kovácsik
    6.6
    Kristóf Papp
    6.6
    Hunor Kuzma
    6.5
    Milán Szekszárdi
    6.3
    János Szabó
    6.3
    Milán Pető
    6.2
    Bence Lenzsér
    6.2
    János Hahn
    6
    József Szalai
    5.9
    Gabor Vas
    Panathinaikos
    7.9
    Santino AndinoMOTM1 bàn
    7.3
    Ahmed Touba
    7.3
    Etienne Camara
    7.2
    Stefan de Vrij
    7
    Adam Gnezda Čerin
    6.9
    Iñaki Peña
    6.9
    Triantafyllos Tsapras
    6.7
    Andreas Tetteh
    6.7
    Pedro Chirivella
    6.5
    Georgios Kyriakopoulos
    6.5
    Elmin Rastoder
    6.3
    Adriano Jagušić
    6.3
    Facundo Pellistri
    6.3
    Sotiris Kontouris
    6.2
    Anass Zaroury
    6.2
    Pavlos Pantelidis

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Paks
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gyorgy Bognar
    Panathinaikos
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup
    1
    Ádám Kovácsik
    26
    Milán Szekszárdi
    12
    Gabor Vas
    30
    János Szabó
    24
    Bence Lenzsér
    22
    József Windecker
    8
    Balázs Balogh
    20
    Márió Zeke
    9
    János Hahn
    21
    Kristóf Papp
    7
    József Szalai
    1
    Iñaki Peña
    19
    Triantafyllos Tsapras
    6
    Stefan de Vrij
    5
    Ahmed Touba
    77
    Georgios Kyriakopoulos
    8
    Adriano Jagušić
    22
    Etienne Camara
    16
    Adam Gnezda Čerin
    11
    Anass Zaroury
    7
    Andreas Tetteh
    10
    Santino Andino
    Dự bị
    Paks
    6 Milán Győrfi19 Kevin Horváth17 Milán Pető13 Dániel Böde28 Márk Gyetván4 Andor Lapu5 Bálint Vécsei11 Hunor Kuzma18 Gergő Gyurkits
    Panathinaikos
    4 Pedro Chirivella74 Elmin Rastoder17 Pavlos Pantelidis28 Facundo Pellistri12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris55 Rick Van Drongelen56 Vasileios Lavdas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: G. Vas phản lưới nhà, Panathinaikos được hưởng bàn thắng
    Phút 56: S. Andino lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: A. Tetteh)
    Phút 71: D. Bode lập công cho Paks (kiến tạo: K. Horvath)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Panathinaikos
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Paks 1-2 Panathinaikos: S. Andino tỏa sáng, Panathinaikos giành trọn 3 điểm
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