Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
41'
G. Vas(phản lưới)
Panathinaikos
56'
S. Andino — kiến tạo A. Tetteh
Panathinaikos
71'
D. Bode — kiến tạo K. Horvath
Paks
Thẻ phạt
53'
T. Tsapras (Tripping)
Panathinaikos
55'
A. Gnezda Cerin (Elbowing)
Panathinaikos
90+1'
P. Pantelidis (Tripping)
Panathinaikos
Đồ thị diễn biến
PaksHT 45'Panathinaikos
Thống kê trận đấu
PaksThống kêPanathinaikos
Panathinaikos kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Santino Andino
Panathinaikos
1 bàn
Dániel Böde
Paks
1 bàn
Kevin Horváth
Paks
1 kiến tạo · điểm 7
Márió Zeke
Paks
Điểm 7.5
Milán Győrfi
Paks
Điểm 7.5
Ahmed Touba
Panathinaikos
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Panathinaikos
7.9
Santino AndinoMOTM1 bàn
6.5
Georgios Kyriakopoulos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Paks
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gyorgy Bognar
Panathinaikos
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup
Dự bị
Paks
6 Milán Győrfi19 Kevin Horváth17 Milán Pető13 Dániel Böde28 Márk Gyetván4 Andor Lapu5 Bálint Vécsei11 Hunor Kuzma18 Gergő Gyurkits
Panathinaikos
4 Pedro Chirivella74 Elmin Rastoder17 Pavlos Pantelidis28 Facundo Pellistri12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris55 Rick Van Drongelen56 Vasileios Lavdas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: G. Vas phản lưới nhà, Panathinaikos được hưởng bàn thắng
Phút 56: S. Andino lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: A. Tetteh)
Phút 71: D. Bode lập công cho Paks (kiến tạo: K. Horvath)
Phong độ & thống kê mùa giải
Panathinaikos
5 trận gần nhất
TBTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)