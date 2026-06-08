Thống kê trận đấu Panathinaikos 1-1 CSKA 1948: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
21'
A. Jagusic — kiến tạo S. Andino
Panathinaikos
31'
G. Rusev — kiến tạo H. Cuellar
CSKA 1948
Thẻ phạt
50'
H. Cuellar (Tripping)
CSKA 1948
69'
T. Tsapras (Tripping)
Panathinaikos
Đồ thị diễn biến
PanathinaikosHT 45'CSKA 1948
Thống kê trận đấu
PanathinaikosThống kêCSKA 1948
Panathinaikos kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Adriano Jagušić
Panathinaikos
1 bàn
Georgi Rusev
CSKA 1948
1 bàn
Santino Andino
Panathinaikos
1 kiến tạo · điểm 6.7
Héctor Cuellar
CSKA 1948
1 kiến tạo · điểm 6.6
Rick Van Drongelen
Panathinaikos
Điểm 8
Lasha Dvali
CSKA 1948
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Panathinaikos
6.9
Georgios Kyriakopoulos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Panathinaikos
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup
CSKA 1948
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev
Dự bị
Panathinaikos
12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris5 Ahmed Touba11 Anass Zaroury16 Adam Gnezda Čerin18 Sotiris Kontouris44 Panagiotis Biniaris20 Vicente Taborda
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: A. Jagusic lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: S. Andino)
Phút 31: G. Rusev lập công cho CSKA 1948 (kiến tạo: H. Cuellar)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Panathinaikos · 2 thắng0 hòaCSKA 1948 · 0 thắng
05/07/2023
CSKA 1948
0 - 1
Panathinaikos
PAN
05/07/2023
Panathinaikos
1 - 0
CSKA 1948
PAN
Phong độ & thống kê mùa giải
Panathinaikos
5 trận gần nhất
HHTBT
CSKA 1948
5 trận gần nhất
HTHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)