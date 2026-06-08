Thống kê trận đấu Panathinaikos 1-1 CSKA 1948: Hai đội chia điểm

Panathinaikos và CSKA 1948 chia điểm với tỷ số 1-1. Rick Van Drongelen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.