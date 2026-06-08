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    Thống kê trận đấu Panathinaikos 1-1 CSKA 1948: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 03:25

    Panathinaikos và CSKA 1948 chia điểm với tỷ số 1-1. Rick Van Drongelen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    21'
    A. Jagusic — kiến tạo S. Andino
    Panathinaikos
    31'
    G. Rusev — kiến tạo H. Cuellar
    CSKA 1948
    Thẻ phạt
    50'
    H. Cuellar (Tripping)
    CSKA 1948
    69'
    T. Tsapras (Tripping)
    Panathinaikos
    Đồ thị diễn biến
    PanathinaikosHT 45'CSKA 1948

    Thống kê trận đấu

    PanathinaikosThống kêCSKA 1948
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    13
    Dứt điểm
    19
    5
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Panathinaikos kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Adriano Jagušić
    Adriano Jagušić
    Panathinaikos
    1 bàn
    Georgi Rusev
    Georgi Rusev
    CSKA 1948
    1 bàn
    Santino Andino
    Santino Andino
    Panathinaikos
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Héctor Cuellar
    Héctor Cuellar
    CSKA 1948
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Rick Van Drongelen
    Rick Van Drongelen
    Panathinaikos
    Điểm 8
    Lasha Dvali
    Lasha Dvali
    CSKA 1948
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Panathinaikos
    8
    Rick Van DrongelenMOTM
    7.5
    Pedro Chirivella
    7.3
    Adriano Jagušić1 bàn
    7.2
    Stefan de Vrij
    7.2
    Etienne Camara
    7
    Triantafyllos Tsapras
    6.9
    Iñaki Peña
    6.9
    Georgios Kyriakopoulos
    6.9
    Vicente Taborda
    6.7
    Santino Andino1 KT
    6.6
    Facundo Pellistri
    6.6
    Anass Zaroury
    6.3
    Elmin Rastoder
    6.2
    Adam Gnezda Čerin
    CSKA 1948
    7.9
    Lasha Dvali
    7.3
    Frédéric Maciel
    7.2
    Moataz Zemzemi
    7.2
    Georgi Rusev1 bàn
    6.9
    Jules Meyer
    6.6
    Ognjen Gašević
    6.6
    Héctor Cuellar1 KT
    6.6
    Mamadou Diallo
    6.6
    Elias Franco
    6.5
    Petar Marinov
    6.3
    Diego Medina
    6.2
    Andre Hoffmann
    6.2
    Atanas Iliev

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Panathinaikos
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup
    CSKA 1948
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev
    1
    Iñaki Peña
    19
    Triantafyllos Tsapras
    6
    Stefan de Vrij
    55
    Rick Van Drongelen
    77
    Georgios Kyriakopoulos
    8
    Adriano Jagušić
    4
    Pedro Chirivella
    22
    Etienne Camara
    28
    Facundo Pellistri
    74
    Elmin Rastoder
    10
    Santino Andino
    1
    Petar Marinov
    2
    Diego Medina
    4
    Andre Hoffmann
    3
    Lasha Dvali
    22
    Ognjen Gašević
    67
    Frédéric Maciel
    33
    Héctor Cuellar
    8
    Moataz Zemzemi
    11
    Georgi Rusev
    30
    Jules Meyer
    9
    Atanas Iliev
    Dự bị
    Panathinaikos
    12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris5 Ahmed Touba11 Anass Zaroury16 Adam Gnezda Čerin18 Sotiris Kontouris44 Panagiotis Biniaris20 Vicente Taborda

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: A. Jagusic lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: S. Andino)
    Phút 31: G. Rusev lập công cho CSKA 1948 (kiến tạo: H. Cuellar)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Panathinaikos · 2 thắng0 hòaCSKA 1948 · 0 thắng
    05/07/2023
    CSKA 1948
    0 - 1
    Panathinaikos
    PAN
    05/07/2023
    Panathinaikos
    1 - 0
    CSKA 1948
    PAN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Panathinaikos
    5 trận gần nhất
    HHTBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    CSKA 1948
    5 trận gần nhất
    HTHTH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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