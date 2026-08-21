Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
61'
A. Tetteh — kiến tạo P. Chirivella
Panathinaikos
89'
A. Umar — kiến tạo F. Cihak
Hradec Králové
Thẻ phạt
45+1'
S. Andino (Tripping)
Panathinaikos
90+4'
E. Camara (Tripping)
Panathinaikos
Đồ thị diễn biến
PanathinaikosHT 45'Hradec Králové
Thống kê trận đấu
PanathinaikosThống kêHradec Králové
Hradec Králové kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Panathinaikos
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jacob Neestrup
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-3 · HLV David Horejs
Dự bị
Panathinaikos
12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris5 Ahmed Touba14 Erik Palmer Brown44 Panagiotis Biniaris18 Sotiris Kontouris8 Adriano Jagušić28 Facundo Pellistri
Hradec Králové
1 Patrik Vízek20 Matyas Vagner3 Filip Mielke6 Elione Fernandes Neto9 Matěj Valenta27 Daniel Trubač24 Abdullahi Umar14 Jakub Hodek58 Adam Vlkanova
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 55: A. Tetteh lập công cho Panathinaikos
Phút 61: A. Tetteh lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: P. Chirivella)
Phút 89: A. Umar lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: F. Cihak)
Phút 96: A. Umar lập công cho Hradec Králové
Phong độ & thống kê mùa giải
Panathinaikos
5 trận gần nhất
HTHHT
Hradec Králové
5 trận gần nhất
HBTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)