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    Thống kê trận đấu Panathinaikos 2-2 Hradec Králové: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn21/08/2026 03:30

    Panathinaikos và Hradec Králové chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    55'
    A. Tetteh
    Panathinaikos
    61'
    A. Tetteh — kiến tạo P. Chirivella
    Panathinaikos
    89'
    A. Umar — kiến tạo F. Cihak
    Hradec Králové
    90+6'
    A. Umar
    Hradec Králové
    Thẻ phạt
    45+1'
    S. Andino (Tripping)
    Panathinaikos
    90+4'
    E. Camara (Tripping)
    Panathinaikos
    Đồ thị diễn biến
    PanathinaikosHT 45'Hradec Králové

    Thống kê trận đấu

    PanathinaikosThống kêHradec Králové
    22%
    Kiểm soát bóng
    78%
    7
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    5
    6
    Phạm lỗi
    4
    0
    Việt vị
    1
    Hradec Králové kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng; Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Panathinaikos
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jacob Neestrup
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV David Horejs
    1
    Iñaki Peña
    19
    Triantafyllos Tsapras
    6
    Stefan de Vrij
    55
    Rick Van Drongelen
    77
    Georgios Kyriakopoulos
    20
    Vicente Taborda
    22
    Etienne Camara
    4
    Pedro Chirivella
    10
    Santino Andino
    99
    Levi García
    7
    Andreas Tetteh
    12
    Adam Zadražil
    7
    Jakub Uhrinčať
    5
    Filip Čihák
    25
    František Čech
    2
    David Ludvicek
    16
    Vladimír Darida
    11
    Samuel Dancák
    26
    Daniel Horák
    10
    Mick van Buren
    17
    Ondřej Mihálik
    19
    Tom Slončík
    Dự bị
    Panathinaikos
    12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris5 Ahmed Touba14 Erik Palmer Brown44 Panagiotis Biniaris18 Sotiris Kontouris8 Adriano Jagušić28 Facundo Pellistri
    Hradec Králové
    1 Patrik Vízek20 Matyas Vagner3 Filip Mielke6 Elione Fernandes Neto9 Matěj Valenta27 Daniel Trubač24 Abdullahi Umar14 Jakub Hodek58 Adam Vlkanova

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 55: A. Tetteh lập công cho Panathinaikos
    Phút 61: A. Tetteh lập công cho Panathinaikos (kiến tạo: P. Chirivella)
    Phút 89: A. Umar lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: F. Cihak)
    Phút 96: A. Umar lập công cho Hradec Králové

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Panathinaikos
    5 trận gần nhất
    HTHHT
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    5
    Thủng lưới
    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    HBTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Panathinaikos 2-2 Hradec Králové: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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