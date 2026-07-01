Thống kê trận đấu Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm

Panevėžys và FK Tobol Kostanay chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.