Thống kê trận đấu Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
84'
N. Cavnic — kiến tạo A. Tagybergen
FK Tobol Kostanay
Thẻ phạt
35'
L. Guerra
FK Tobol Kostanay
86'
U. Milovanovic
FK Tobol Kostanay
Đồ thị diễn biến
PanevėžysHT 45'FK Tobol Kostanay
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Panevėžys
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
FK Tobol Kostanay
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
Dự bị
Panevėžys
12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis25 Ignas Lukosevicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev80 Elivelto Ribeiro Dantas
FK Tobol Kostanay
44 Danil Ustimenko35 Yuriy Melikhov3 Roman Asrankulov5 Pape Alioune Ndiaye22 Aleksandr Marochkin14 Amine Talal17 Aleksander Zuev56 Emin Mussayev57 Azamat Zinadin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: S. Keita lập công cho Panevėžys
Phút 60: A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền
Phút 84: N. Cavnic lập công cho FK Tobol Kostanay (kiến tạo: A. Tagybergen)
Phong độ & thống kê mùa giải
Panevėžys
5 trận gần nhất
HBHB
FK Tobol Kostanay
5 trận gần nhất
HHTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)