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    Thống kê trận đấu Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:26

    Panevėžys và FK Tobol Kostanay chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45'
    S. Keita
    Panevėžys
    84'
    N. Cavnic — kiến tạo A. Tagybergen
    FK Tobol Kostanay
    Thẻ phạt
    22'
    V. Paulauskas
    Panevėžys
    35'
    L. Guerra
    FK Tobol Kostanay
    45+2'
    S. Keita
    Panevėžys
    58'
    K. Asamoah
    Panevėžys
    63'
    P. Bizoza
    Panevėžys
    86'
    U. Milovanovic
    FK Tobol Kostanay
    Đồ thị diễn biến
    PanevėžysHT 45'FK Tobol Kostanay

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Panevėžys
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
    FK Tobol Kostanay
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
    1
    Vytautas Černiauskas
    28
    Ernestas Burdzilauskas
    33
    Seydina Keita
    13
    Strahinja Kerkez
    66
    Dovydas Balsys
    77
    Parfait Bizoza
    6
    Matas Ramanauskas
    34
    Isaac Asante
    79
    Valdas Paulauskas
    27
    Kwadwo Asamoah
    24
    Nauris Petkevičius
    1
    Sultan Busurmanov
    21
    Nauryzbek Zhagorov
    4
    Nemanja Cavnić
    72
    Rayan Senhadji
    25
    Antonio Boršić
    8
    Askhat Tagybergen
    6
    Maksim Myakish
    10
    Islam Chesnokov
    19
    Dauren Zhumat
    30
    Luis Guerra
    18
    Uroš Milovanović
    Dự bị
    Panevėžys
    12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis25 Ignas Lukosevicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev80 Elivelto Ribeiro Dantas
    FK Tobol Kostanay
    44 Danil Ustimenko35 Yuriy Melikhov3 Roman Asrankulov5 Pape Alioune Ndiaye22 Aleksandr Marochkin14 Amine Talal17 Aleksander Zuev56 Emin Mussayev57 Azamat Zinadin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: S. Keita lập công cho Panevėžys
    Phút 60: A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền
    Phút 84: N. Cavnic lập công cho FK Tobol Kostanay (kiến tạo: A. Tagybergen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Panevėžys
    5 trận gần nhất
    HBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FK Tobol Kostanay
    5 trận gần nhất
    HHTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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