Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
1'
Mihajlo Cvetkovic — kiến tạo Enric Llansana
Anderlecht
Đồ thị diễn biến
PAOKHT 45'Anderlecht
Thống kê trận đấu
PAOK kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, nhưng PAOK lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mihajlo Cvetkovic
Anderlecht
1 bàn
Enric Llansana
Anderlecht
1 kiến tạo · điểm 7.04
Colin Coosemans
Anderlecht
Điểm 7.56
Giannis Konstantelias
PAOK
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Anderlecht
7.19
Mihajlo Cvetkovic1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
PAOK
2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba23 Tom Louchet25 Konstantinos Thymianis32 Greg Taylor47 Shola Shoretire
Anderlecht
2 Zoumana Keita6 Ludwig Augustinsson11 Oliver Antman13 Nathan Saliba32 Justin Heekeren50 Kaïs Barry53 Noa Ojea Cobiella61 Joshua Nga Kana62 Basile Vroninks
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: Mihajlo Cvetkovic lập công cho Anderlecht (kiến tạo: Enric Llansana)
Phút 35: Giannis Michailidis (PAOK) sút hỏng phạt đền
Phong độ & thống kê mùa giải
Anderlecht
5 trận gần nhất
TTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)