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    Thống kê trận đấu PAOK 0-1 Anderlecht: Mihajlo Cvetkovic tỏa sáng, Anderlecht giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 02:44

    Anderlecht vượt qua PAOK với tỷ số 1-0. Colin Coosemans là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.56. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    1'
    Mihajlo Cvetkovic — kiến tạo Enric Llansana
    Anderlecht
    Thẻ phạt
    38'
    Bojan Golubovic
    PAOK
    56'
    Moussa Ndiaye
    Anderlecht
    58'
    Enric Llansana
    Anderlecht
    86'
    Aritz Elustondo
    PAOK
    90+1'
    Danylo Sikan
    Anderlecht
    Đồ thị diễn biến
    PAOKHT 45'Anderlecht

    Thống kê trận đấu

    PAOKThống kêAnderlecht
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    16
    Dứt điểm
    4
    2
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    1
    15
    Phạm lỗi
    19
    3
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    PAOK kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, nhưng PAOK lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mihajlo Cvetkovic
    Mihajlo Cvetkovic
    Anderlecht
    1 bàn
    Enric Llansana
    Enric Llansana
    Anderlecht
    1 kiến tạo · điểm 7.04
    Colin Coosemans
    Colin Coosemans
    Anderlecht
    Điểm 7.56
    Giannis Konstantelias
    Giannis Konstantelias
    PAOK
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PAOK
    7.2
    Giannis Konstantelias
    7.07
    Jonjoe Kenny
    6.98
    Taison
    6.94
    Christos Zafeiris
    6.89
    Abdul Rahman Baba
    6.86
    Giannis Michailidis
    6.84
    Greg Taylor
    6.75
    Andrija Zivkovic
    6.75
    Anestis Mythou
    6.71
    Jonathan Gómez
    6.68
    Alexander Jeremejeff
    6.65
    Aritz Elustondo
    6.59
    Dimitrios Pelkas
    6.58
    Bojan Golubovic
    6.54
    Baptiste Santamaria
    6.43
    Jiri Pavlenka
    Anderlecht
    7.56
    Colin CoosemansMOTM
    7.19
    Mihajlo Cvetkovic1 bàn
    7.04
    Enric Llansana1 KT
    7.01
    Léo Pétrot
    6.98
    Giulian Biancone
    6.97
    Danylo Sikan
    6.94
    Moussa Ndiaye
    6.89
    Marco Kana
    6.55
    Lukas Ambros
    6.52
    Jayden Onia Seke
    6.47
    Tristan Degreef
    6.43
    Nathan Saliba
    6.42
    Oliver Antman
    6.42
    Ali Maamar

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PAOK
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Anderlecht
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Jiri Pavlenka
    3
    Jonjoe Kenny
    4
    Bojan Golubovic
    5
    Giannis Michailidis
    18
    Jonathan Gómez
    20
    Christos Zafeiris
    7
    Baptiste Santamaria
    14
    Andrija Zivkovic
    65
    Giannis Konstantelias
    11
    Taison
    56
    Anestis Mythou
    26
    Colin Coosemans
    79
    Ali Maamar
    27
    Léo Pétrot
    4
    Giulian Biancone
    5
    Moussa Ndiaye
    24
    Enric Llansana
    18
    Lukas Ambros
    55
    Marco Kana
    49
    Jayden Onia Seke
    14
    Danylo Sikan
    9
    Mihajlo Cvetkovic
    Dự bị
    PAOK
    2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba23 Tom Louchet25 Konstantinos Thymianis32 Greg Taylor47 Shola Shoretire
    Anderlecht
    2 Zoumana Keita6 Ludwig Augustinsson11 Oliver Antman13 Nathan Saliba32 Justin Heekeren50 Kaïs Barry53 Noa Ojea Cobiella61 Joshua Nga Kana62 Basile Vroninks

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: Mihajlo Cvetkovic lập công cho Anderlecht (kiến tạo: Enric Llansana)
    Phút 35: Giannis Michailidis (PAOK) sút hỏng phạt đền

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PAOK
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    Anderlecht
    5 trận gần nhất
    TTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu PAOK 0-1 Anderlecht: Mihajlo Cvetkovic tỏa sáng, Anderlecht giành trọn 3 điểm
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