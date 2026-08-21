Thống kê trận đấu PAOK 1-1 Brann: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
57'
K. Eriksen — kiến tạo J. Soltvedt
Brann
80'
A. Baba — kiến tạo T. Louchet
PAOK
Thẻ phạt
38'
F. Knudsen (Tripping)
Brann
63'
C. Zafeiris (Tripping)
PAOK
90+3'
P. Hatzidiakos (Tripping)
PAOK
Đồ thị diễn biến
PAOKHT 45'Brann
Thống kê trận đấu
PAOK vượt trội về số cú sút trúng đích (3).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Anestis Mythou
PAOK
Điểm 7.5
Mathias Dyngeland
Brann
Điểm 7.5
Aritz Elustondo
PAOK
Điểm 7.3
Fredrik Pallesen Knudsen
Brann
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Brann
7.2
Fredrik Pallesen Knudsen
6.2
Niklas Jensen Wassberg
6.2
Eggert Aron Guðmundsson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
PAOK
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alessio Lisci
Brann
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
3
Fredrik Pallesen Knudsen
19
Eggert Aron Guðmundsson
Dự bị
PAOK
54 Konstantinos Balomenos99 Antonis Tsiftsis5 Giannis Michailidis18 Jonathan Gómez21 Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis32 Greg Taylor97 Dimitrios Bataoulas10 Dimitrios Pelkas
Brann
12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop7 Kjartan Mar Kjartansson37 Sondre Blumenfeldt Vindenes43 Brage Berg Haugen41 Lars Remmem39 Julian Lægreid
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 57: K. Eriksen lập công cho Brann (kiến tạo: J. Soltvedt)
Phút 80: A. Baba lập công cho PAOK (kiến tạo: T. Louchet)
Phong độ & thống kê mùa giải
Brann
5 trận gần nhất
HTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)