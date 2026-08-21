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    Thống kê trận đấu PAOK 1-1 Brann: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn21/08/2026 02:39

    PAOK và Brann chia điểm với tỷ số 1-1. Anestis Mythou là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    57'
    K. Eriksen — kiến tạo J. Soltvedt
    Brann
    80'
    A. Baba — kiến tạo T. Louchet
    PAOK
    Thẻ phạt
    38'
    F. Knudsen (Tripping)
    Brann
    58'
    B. Finne (Foul)
    Brann
    62'
    J. Soltvedt (Foul)
    Brann
    63'
    C. Zafeiris (Tripping)
    PAOK
    90+3'
    P. Hatzidiakos (Tripping)
    PAOK
    Đồ thị diễn biến
    PAOKHT 45'Brann

    Thống kê trận đấu

    PAOKThống kêBrann
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    15
    Dứt điểm
    3
    3
    Trúng đích
    0
    3
    Phạt góc
    1
    0
    Phạm lỗi
    7
    2
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    4
    PAOK vượt trội về số cú sút trúng đích (3).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Anestis Mythou
    Anestis Mythou
    PAOK
    Điểm 7.5
    Mathias Dyngeland
    Mathias Dyngeland
    Brann
    Điểm 7.5
    Aritz Elustondo
    Aritz Elustondo
    PAOK
    Điểm 7.3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    Fredrik Pallesen Knudsen
    Brann
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PAOK
    7.5
    Anestis MythouMOTM
    7.3
    Aritz Elustondo
    7
    Christos Zafeiris
    6.9
    Jonjoe Kenny
    6.9
    Dimitrios Giannoulis
    6.7
    Dimitrios Chatsidis
    6.7
    Taison
    6.6
    Pantelis Hatzidiakos
    6.5
    Mady Camara
    6.3
    Jiří Pavlenka
    6.3
    Baptiste Santamaria
    Brann
    7.5
    Mathias DyngelandMOTM
    7.2
    Fredrik Pallesen Knudsen
    7
    Vetle Dragsnes
    6.7
    Thore Pedersen
    6.6
    Jacob Lungi Sørensen
    6.6
    Bård Finne
    6.5
    Joachim Soltvedt
    6.3
    Denzel De Roeve
    6.3
    Kristian Eriksen
    6.2
    Niklas Jensen Wassberg
    6.2
    Eggert Aron Guðmundsson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PAOK
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alessio Lisci
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    1
    Jiří Pavlenka
    3
    Jonjoe Kenny
    6
    Aritz Elustondo
    4
    Pantelis Hatzidiakos
    13
    Dimitrios Giannoulis
    20
    Christos Zafeiris
    7
    Baptiste Santamaria
    52
    Dimitrios Chatsidis
    2
    Mady Camara
    11
    Taison
    56
    Anestis Mythou
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    20
    Vetle Dragsnes
    17
    Joachim Soltvedt
    23
    Thore Pedersen
    18
    Jacob Lungi Sørensen
    25
    Niklas Jensen Wassberg
    16
    Kristian Eriksen
    11
    Bård Finne
    19
    Eggert Aron Guðmundsson
    Dự bị
    PAOK
    54 Konstantinos Balomenos99 Antonis Tsiftsis5 Giannis Michailidis18 Jonathan Gómez21 Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis32 Greg Taylor97 Dimitrios Bataoulas10 Dimitrios Pelkas
    Brann
    12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop7 Kjartan Mar Kjartansson37 Sondre Blumenfeldt Vindenes43 Brage Berg Haugen41 Lars Remmem39 Julian Lægreid

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 57: K. Eriksen lập công cho Brann (kiến tạo: J. Soltvedt)
    Phút 80: A. Baba lập công cho PAOK (kiến tạo: T. Louchet)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PAOK
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Brann
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    6
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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