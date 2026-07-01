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    Thống kê trận đấu PAOK 2-0 Dynamo Kyiv: Giannis Konstantelias tỏa sáng, PAOK giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 02:41

    PAOK vượt qua Dynamo Kyiv với tỷ số 2-0. Giannis Konstantelias là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.56. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+1'
    Giannis Konstantelias — kiến tạo Jonathan Gómez
    PAOK
    48'
    Giannis Konstantelias — kiến tạo Giannis Michailidis
    PAOK
    Thẻ phạt
    35'
    Pantelis Hatzidiakos
    PAOK
    50'
    Matviy Ponomarenko
    Dynamo Kyiv
    78'
    Mykola Shaparenko
    Dynamo Kyiv
    Đồ thị diễn biến
    PAOKHT 45'Dynamo Kyiv

    Thống kê trận đấu

    PAOKThống kêDynamo Kyiv
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    13
    Dứt điểm
    13
    6
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    6
    13
    Phạm lỗi
    18
    4
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    PAOK vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Giannis Konstantelias
    Giannis Konstantelias
    PAOK
    2 bàn
    Giannis Michailidis
    Giannis Michailidis
    PAOK
    1 kiến tạo · điểm 7.57
    Jonathan Gómez
    Jonathan Gómez
    PAOK
    1 kiến tạo · điểm 7.32
    Jiri Pavlenka
    Jiri Pavlenka
    PAOK
    Điểm 7.51
    Baptiste Santamaria
    Baptiste Santamaria
    PAOK
    Điểm 7.25
    Andrija Zivkovic
    Andrija Zivkovic
    PAOK
    Điểm 7.23

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PAOK
    8.56
    Giannis KonstanteliasMOTM2 bàn
    7.57
    Giannis Michailidis1 KT
    7.51
    Jiri Pavlenka
    7.32
    Jonathan Gómez1 KT
    7.25
    Baptiste Santamaria
    7.23
    Andrija Zivkovic
    6.96
    Anestis Mythou
    6.89
    Taison
    6.86
    Jonjoe Kenny
    6.68
    Christos Zafeiris
    6.63
    Pantelis Hatzidiakos
    6.62
    Dimitrios Pelkas
    6.61
    Dimitrios Chatsidis
    6.56
    Abdul Rahman Baba
    6.55
    Mady Camara
    6.44
    Aritz Elustondo
    Dynamo Kyiv
    7.11
    Volodymyr Brazhko
    6.97
    Mykola Shaparenko
    6.88
    Justin Lonwijk
    6.86
    Taras Mykhavko
    6.83
    Vyacheslav Surkis
    6.71
    Tomasz Kędziora
    6.66
    Vladyslav Kabaev
    6.65
    Vitaliy Buyalskyi
    6.59
    Nazar Voloshyn
    6.59
    Matviy Ponomarenko
    6.56
    Bogdan Redushko
    6.51
    Andriy Yarmolenko
    6.35
    Oleksiy Sych
    6.13
    Aliou Thiaré

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PAOK
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Dynamo Kyiv
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Jiri Pavlenka
    3
    Jonjoe Kenny
    4
    Pantelis Hatzidiakos
    5
    Giannis Michailidis
    18
    Jonathan Gómez
    20
    Christos Zafeiris
    7
    Baptiste Santamaria
    14
    Andrija Zivkovic
    65
    Giannis Konstantelias
    11
    Taison
    56
    Anestis Mythou
    71
    Vyacheslav Surkis
    5
    Oleksiy Sych
    94
    Tomasz Kędziora
    66
    Aliou Thiaré
    32
    Taras Mykhavko
    6
    Volodymyr Brazhko
    21
    Justin Lonwijk
    9
    Nazar Voloshyn
    29
    Vitaliy Buyalskyi
    70
    Bogdan Redushko
    11
    Matviy Ponomarenko
    Dự bị
    PAOK
    2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis39 Dimitrios Berdos41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis
    Dynamo Kyiv
    7 Andriy Yarmolenko8 Oleksandr Pikhalyonok10 Mykola Shaparenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi22 Vladyslav Kabaev23 Navin Malysh35 Ruslan Neshcheret39 Eduardo Guerrero

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Jonathan Gómez)
    Phút 48: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Giannis Michailidis)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    PAOK · 1 thắng0 hòaDynamo Kyiv · 0 thắng
    24/07/2026
    Dynamo Kyiv
    2 - 3
    PAOK
    PAO

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PAOK
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    Dynamo Kyiv
    5 trận gần nhất
    BBHTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu PAOK 2-0 Dynamo Kyiv: Giannis Konstantelias tỏa sáng, PAOK giành trọn 3 điểm
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