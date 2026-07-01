Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
45+1'
Giannis Konstantelias — kiến tạo Jonathan Gómez
PAOK
48'
Giannis Konstantelias — kiến tạo Giannis Michailidis
PAOK
Thẻ phạt
50'
Matviy Ponomarenko
Dynamo Kyiv
78'
Mykola Shaparenko
Dynamo Kyiv
Đồ thị diễn biến
PAOKHT 45'Dynamo Kyiv
Thống kê trận đấu
PAOK vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Giannis Konstantelias
PAOK
2 bàn
Giannis Michailidis
PAOK
1 kiến tạo · điểm 7.57
Jonathan Gómez
PAOK
1 kiến tạo · điểm 7.32
Jiri Pavlenka
PAOK
Điểm 7.51
Baptiste Santamaria
PAOK
Điểm 7.25
Andrija Zivkovic
PAOK
Điểm 7.23
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
PAOK
8.56
Giannis KonstanteliasMOTM2 bàn
7.57
Giannis Michailidis1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
PAOK
2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis39 Dimitrios Berdos41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis
Dynamo Kyiv
7 Andriy Yarmolenko8 Oleksandr Pikhalyonok10 Mykola Shaparenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi22 Vladyslav Kabaev23 Navin Malysh35 Ruslan Neshcheret39 Eduardo Guerrero
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Jonathan Gómez)
Phút 48: Giannis Konstantelias lập công cho PAOK (kiến tạo: Giannis Michailidis)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
PAOK · 1 thắng0 hòaDynamo Kyiv · 0 thắng
24/07/2026
Dynamo Kyiv
2 - 3
PAOK
PAO
Phong độ & thống kê mùa giải
Dynamo Kyiv
5 trận gần nhất
BBHTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)