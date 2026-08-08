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    Thống kê trận đấu Paris Saint Germain 1-1 Manchester United: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 23:52

    Paris Saint Germain và Manchester United chia điểm với tỷ số 1-1. Bryan Mbeumo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.96. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    2'
    Ibrahim Mbaye — kiến tạo Dro Fernández
    Paris Saint Germain
    32'
    Bryan Mbeumo — kiến tạo Amad Diallo
    Manchester United
    Thẻ phạt
    16'
    Ayden Heaven
    Manchester United
    Đồ thị diễn biến
    Paris Saint GermainHT 45'Manchester United

    Thống kê trận đấu

    Paris Saint GermainThống kêManchester United
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    6
    Dứt điểm
    14
    3
    Trúng đích
    7
    3
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    Manchester United vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Bryan Mbeumo
    Bryan Mbeumo
    Manchester United
    1 bàn
    Ibrahim Mbaye
    Ibrahim Mbaye
    Paris Saint Germain
    1 bàn
    Dro Fernández
    Dro Fernández
    Paris Saint Germain
    1 kiến tạo · điểm 6.84
    Amad Diallo
    Amad Diallo
    Manchester United
    1 kiến tạo · điểm 6.71
    Lucas Beraldo
    Lucas Beraldo
    Paris Saint Germain
    Điểm 7.32
    Matvey Safonov
    Matvey Safonov
    Paris Saint Germain
    Điểm 7.24

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Paris Saint Germain
    7.33
    Ibrahim Mbaye1 bàn
    7.32
    Lucas Beraldo
    7.24
    Matvey Safonov
    6.85
    Marquinhos
    6.85
    Ilya Zabarnyi
    6.84
    Dro Fernández1 KT
    6.82
    Vitinha
    6.77
    João Neves
    6.72
    Khvicha Kvaratskhelia
    6.59
    Quentin Ndjantou
    6.56
    Willian Pacho
    6.46
    Alessandro Longoni
    6.45
    Adam Ayari
    6.44
    Senny Mayulu
    6.2
    D. Boly
    6.16
    Nuno Mendes
    5.7
    Axel Koukaba
    Manchester United
    7.96
    Bryan MbeumoMOTM1 bàn
    7.02
    Harry Maguire
    6.71
    Leny Yoro
    6.71
    Amad Diallo1 KT
    6.71
    T. Fletcher
    6.65
    Diogo Dalot
    6.64
    Youri Tielemans
    6.62
    Andrey Santos
    6.61
    Jack Fletcher
    6.59
    Luke Shaw
    6.57
    Joshua Zirkzee
    6.54
    Dermot Mee
    6.5
    Tom Heaton
    6.47
    Noussair Mazraoui
    6.4
    Patrick Dorgu
    6.39
    Mason Mount
    6.35
    S. Lacey
    6.2
    Ayden Heaven

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Paris Saint Germain
    Sơ đồ 4-3-3
    Manchester United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    39
    Matvey Safonov
    42
    D. Boly
    6
    Ilya Zabarnyi
    51
    Willian Pacho
    52
    Axel Koukaba
    24
    Senny Mayulu
    4
    Lucas Beraldo
    27
    Dro Fernández
    49
    Ibrahim Mbaye
    57
    Adam Ayari
    7
    Khvicha Kvaratskhelia
    22
    Tom Heaton
    3
    Noussair Mazraoui
    5
    Harry Maguire
    26
    Ayden Heaven
    23
    Luke Shaw
    7
    Mason Mount
    17
    Andrey Santos
    16
    Amad Diallo
    46
    S. Lacey
    13
    Patrick Dorgu
    19
    Bryan Mbeumo
    Dự bị
    Paris Saint Germain
    5 Marquinhos16 Alessandro Longoni17 Vitinha25 Nuno Mendes30 Lucas Chevalier46 Younes Idder47 Quentin Ndjantou48 Abdou Fanne Drame53 Paul Bourdin
    Manchester United
    2 Diogo Dalot8 Bruno Fernandes11 Joshua Zirkzee15 Leny Yoro18 Youri Tielemans38 Jack Fletcher39 T. Fletcher41 Harry Amass45 Dermot Mee

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: Ibrahim Mbaye lập công cho Paris Saint Germain (kiến tạo: Dro Fernández)
    Phút 32: Bryan Mbeumo lập công cho Manchester United (kiến tạo: Amad Diallo)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Paris Saint Germain · 2 thắng0 hòaManchester United · 2 thắng
    03/12/2020
    Manchester United
    1 - 3
    Paris Saint Germain
    PSG
    21/10/2020
    Paris Saint Germain
    1 - 2
    Manchester United
    MU
    07/03/2019
    Paris Saint Germain
    1 - 3
    Manchester United
    MU
    13/02/2019
    Manchester United
    0 - 2
    Paris Saint Germain
    PSG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Paris Saint Germain
    5 trận gần nhất
    HBHBT
    Manchester United
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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