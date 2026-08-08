Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
2'
Ibrahim Mbaye — kiến tạo Dro Fernández
Paris Saint Germain
32'
Bryan Mbeumo — kiến tạo Amad Diallo
Manchester United
Thẻ phạt
16'
Ayden Heaven
Manchester United
Đồ thị diễn biến
Paris Saint GermainHT 45'Manchester United
Thống kê trận đấu
Paris Saint GermainThống kêManchester United
Manchester United vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Bryan Mbeumo
Manchester United
1 bàn
Ibrahim Mbaye
Paris Saint Germain
1 bàn
Dro Fernández
Paris Saint Germain
1 kiến tạo · điểm 6.84
Amad Diallo
Manchester United
1 kiến tạo · điểm 6.71
Lucas Beraldo
Paris Saint Germain
Điểm 7.32
Matvey Safonov
Paris Saint Germain
Điểm 7.24
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Paris Saint Germain
6.72
Khvicha Kvaratskhelia
Manchester United
7.96
Bryan MbeumoMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Paris Saint Germain
Sơ đồ 4-3-3
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Paris Saint Germain
5 Marquinhos16 Alessandro Longoni17 Vitinha25 Nuno Mendes30 Lucas Chevalier46 Younes Idder47 Quentin Ndjantou48 Abdou Fanne Drame53 Paul Bourdin
Manchester United
2 Diogo Dalot8 Bruno Fernandes11 Joshua Zirkzee15 Leny Yoro18 Youri Tielemans38 Jack Fletcher39 T. Fletcher41 Harry Amass45 Dermot Mee
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: Ibrahim Mbaye lập công cho Paris Saint Germain (kiến tạo: Dro Fernández)
Phút 32: Bryan Mbeumo lập công cho Manchester United (kiến tạo: Amad Diallo)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Paris Saint Germain · 2 thắng0 hòaManchester United · 2 thắng
03/12/2020
Manchester United
1 - 3
Paris Saint Germain
PSG
21/10/2020
Paris Saint Germain
1 - 2
Manchester United
MU
07/03/2019
Paris Saint Germain
1 - 3
Manchester United
MU
13/02/2019
Manchester United
0 - 2
Paris Saint Germain
PSG
Phong độ & thống kê mùa giải
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
HBHBT
Manchester United
5 trận gần nhất
HTTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)