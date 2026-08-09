Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
76'
J. Mokio — kiến tạo T. Arokodare
Ajax
90+5'
J. Brandt — kiến tạo M. Godts
Ajax
Thẻ phạt
57'
S. Floranus (Foul)
PEC Zwolle
88'
G. Reiziger (Unsportsmanlike conduct)
PEC Zwolle
89'
K. Kostons (Foul)
PEC Zwolle
Đồ thị diễn biến
PEC ZwolleHT 45'Ajax
Thống kê trận đấu
Ajax kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jorthy Mokio
Ajax
1 bàn
Julian Brandt
Ajax
1 bàn
Mika Godts
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7
Tolu Arokodare
Ajax
1 kiến tạo · điểm 6.7
Aaron Bouwman
Ajax
Điểm 8.2
Jasper Schendelaar
PEC Zwolle
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
PEC Zwolle
6
Sherel Constancio Floranus
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
PEC Zwolle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry Van Der Vegt
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
2
Sherel Constancio Floranus
Dự bị
PEC Zwolle
16 Tom de Graaff41 Duke Verduin5 Tijs Velthuis33 Damian van der Haar42 Dylan Ruward9 Elias Sørensen18 Odysseus Velanas37 Gilles van der Wal34 Nick Fichtinger
Ajax
26 Maarten Paes22 Joeri Heerkens17 Daley Blind3 Anton Gaaei5 Owen Wijndal24 Jorthy Mokio7 Maher Carrizo11 Mika Godts8 Julian Brandt
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 57: S. Floranus (PEC Zwolle) nhận thẻ đỏ, PEC Zwolle phải chơi thiếu người
Phút 76: J. Mokio lập công cho Ajax (kiến tạo: T. Arokodare)
Phút 95: J. Brandt lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
PEC Zwolle · 1 thắng1 hòaAjax · 3 thắng
01/03/2026
PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Hòa
13/09/2025
Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
AJA
09/03/2025
PEC Zwolle
0 - 1
Ajax
AJA
24/11/2024
Ajax
2 - 0
PEC Zwolle
AJA
05/07/2024
Ajax
0 - 1
PEC Zwolle
PZ
Phong độ & thống kê mùa giải
PEC Zwolle
5 trận gần nhất
BBBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|6
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|7
|PEC Zwolle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Ajax
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Twente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)