Thống kê trận đấu PEC Zwolle 0-2 Ajax: J. Brandt tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

Ajax vượt qua PEC Zwolle với tỷ số 2-0. Aaron Bouwman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.