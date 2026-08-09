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    Thống kê trận đấu PEC Zwolle 0-2 Ajax: J. Brandt tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 21:32

    Ajax vượt qua PEC Zwolle với tỷ số 2-0. Aaron Bouwman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    76'
    J. Mokio — kiến tạo T. Arokodare
    Ajax
    90+5'
    J. Brandt — kiến tạo M. Godts
    Ajax
    Thẻ phạt
    33'
    A. Ouazane (Foul)
    Ajax
    57'
    S. Floranus (Foul)
    PEC Zwolle
    86'
    D. Klaassen (Foul)
    Ajax
    88'
    G. Reiziger (Unsportsmanlike conduct)
    PEC Zwolle
    89'
    K. Kostons (Foul)
    PEC Zwolle
    Đồ thị diễn biến
    PEC ZwolleHT 45'Ajax

    Thống kê trận đấu

    PEC ZwolleThống kêAjax
    30%
    Kiểm soát bóng
    70%
    7
    Dứt điểm
    26
    2
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    10
    11
    Phạm lỗi
    10
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    Ajax kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jorthy Mokio
    Jorthy Mokio
    Ajax
    1 bàn
    Julian Brandt
    Julian Brandt
    Ajax
    1 bàn
    Mika Godts
    Mika Godts
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7
    Tolu Arokodare
    Tolu Arokodare
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Aaron Bouwman
    Aaron Bouwman
    Ajax
    Điểm 8.2
    Jasper Schendelaar
    Jasper Schendelaar
    PEC Zwolle
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PEC Zwolle
    7.9
    Jasper Schendelaar
    7.3
    Ryan Thomas
    7.2
    Simon Graves
    7
    Tobias Sommer
    6.9
    Nick Viergever
    6.9
    Ibrahim Cissoko
    6.9
    Odysseus Velanas
    6.7
    Dylan Mbayo
    6.6
    Olivier Aertssen
    6.6
    Thijs Oosting
    6.6
    Gabriel Reiziger
    6.3
    Damian van der Haar
    6.3
    Elias Sørensen
    6.2
    Koen Kostons
    6
    Sherel Constancio Floranus
    6
    Tijs Velthuis
    Ajax
    8.2
    Aaron BouwmanMOTM
    7.9
    Youri Baas
    7.6
    Jorthy Mokio1 bàn
    7.5
    Marc-André Ter Stegen
    7.5
    Julian Brandt1 bàn
    7
    Oscar Gloukh
    7
    Mika Godts1 KT
    6.9
    Lucas Rosa
    6.9
    Caio Henrique
    6.9
    Steven Berghuis
    6.7
    Tolu Arokodare1 KT
    6.3
    Youri Regeer
    6.3
    Kasper Dolberg
    6.3
    Abdellah Ouazane
    6.2
    Davy Klaassen
    6.2
    Marcos Leonardo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PEC Zwolle
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry Van Der Vegt
    Ajax
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
    1
    Jasper Schendelaar
    3
    Olivier Aertssen
    28
    Simon Graves
    24
    Nick Viergever
    2
    Sherel Constancio Floranus
    8
    Tobias Sommer
    30
    Ryan Thomas
    11
    Dylan Mbayo
    25
    Thijs Oosting
    22
    Ibrahim Cissoko
    10
    Koen Kostons
    1
    Marc-André Ter Stegen
    2
    Lucas Rosa
    30
    Aaron Bouwman
    15
    Youri Baas
    12
    Caio Henrique
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    10
    Oscar Gloukh
    23
    Steven Berghuis
    9
    Kasper Dolberg
    68
    Abdellah Ouazane
    Dự bị
    PEC Zwolle
    16 Tom de Graaff41 Duke Verduin5 Tijs Velthuis33 Damian van der Haar42 Dylan Ruward9 Elias Sørensen18 Odysseus Velanas37 Gilles van der Wal34 Nick Fichtinger
    Ajax
    26 Maarten Paes22 Joeri Heerkens17 Daley Blind3 Anton Gaaei5 Owen Wijndal24 Jorthy Mokio7 Maher Carrizo11 Mika Godts8 Julian Brandt

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 57: S. Floranus (PEC Zwolle) nhận thẻ đỏ, PEC Zwolle phải chơi thiếu người
    Phút 76: J. Mokio lập công cho Ajax (kiến tạo: T. Arokodare)
    Phút 95: J. Brandt lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    PEC Zwolle · 1 thắng1 hòaAjax · 3 thắng
    01/03/2026
    PEC Zwolle
    0 - 0
    Ajax
    Hòa
    13/09/2025
    Ajax
    3 - 1
    PEC Zwolle
    AJA
    09/03/2025
    PEC Zwolle
    0 - 1
    Ajax
    AJA
    24/11/2024
    Ajax
    2 - 0
    PEC Zwolle
    AJA
    05/07/2024
    Ajax
    0 - 1
    PEC Zwolle
    PZ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PEC Zwolle
    5 trận gần nhất
    BBBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    6PSV Eindhoven101001H
    7PEC Zwolle000000
    8Ajax000000
    9Twente000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    5E. FlatakerE. FlatakerGO Ahead Eagles1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 kiến tạo
    4I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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