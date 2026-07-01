Thống kê trận đấu Petrocub 3-3 Borac Banja Luka: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Petrocub và Borac Banja Luka chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.