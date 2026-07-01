Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
13'
N. Rotaru — kiến tạo I. Jardan
Petrocub
19'
P. Popescu — kiến tạo S. Platica
Petrocub
50'
S. Savic — kiến tạo A. Hiros
Borac Banja Luka
52'
N. Rotaru — kiến tạo P. Popescu
Petrocub
56'
A. Hiros — kiến tạo M. Jojic
Borac Banja Luka
78'
A. Roguljic — kiến tạo S. Savic
Borac Banja Luka
Đồ thị diễn biến
PetrocubHT 45'Borac Banja Luka
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Petrocub
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Shota Makharadze
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
Dự bị
Petrocub
10 Bogdan Musteata25 Ilie Botnari5 Mihail Platica12 Cristian Avram31 Victor Dodon8 Dumitru Demian92 Pavel Nazari13 Maxim Cojocaru23 Mihai Lupan
Borac Banja Luka
44 Ante Roguljić1 Damjan Siskovski21 Nikola Ćetković6 Siniša Saničanin2 Bart Meijers20 Erik Riđan10 David Vuković23 Stojan Vranješ47 Amar Milak
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: I. Jardan)
Phút 19: P. Popescu lập công cho Petrocub (kiến tạo: S. Platica)
Phút 50: S. Savic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: A. Hiros)
Phút 52: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: P. Popescu)
Phút 56: A. Hiros lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: M. Jojic)
Phút 78: A. Roguljic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: S. Savic)
Phong độ & thống kê mùa giải
Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
HTBHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)