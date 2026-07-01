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    Thống kê trận đấu Petrocub 3-3 Borac Banja Luka: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn31/07/2026 01:51

    Petrocub và Borac Banja Luka chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    13'
    N. Rotaru — kiến tạo I. Jardan
    Petrocub
    19'
    P. Popescu — kiến tạo S. Platica
    Petrocub
    50'
    S. Savic — kiến tạo A. Hiros
    Borac Banja Luka
    52'
    N. Rotaru — kiến tạo P. Popescu
    Petrocub
    56'
    A. Hiros — kiến tạo M. Jojic
    Borac Banja Luka
    78'
    A. Roguljic — kiến tạo S. Savic
    Borac Banja Luka
    Thẻ phạt
    55'
    M. Iosipoi
    Petrocub
    73'
    M. Platica
    Petrocub
    Đồ thị diễn biến
    PetrocubHT 45'Borac Banja Luka

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Petrocub
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Shota Makharadze
    Borac Banja Luka
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
    1
    Silviu Șmalenea
    90
    Ion Jardan
    3
    Catalin Cucos
    44
    Jessie Guera Djou
    2
    Pascari Vlad
    11
    Sergiu Plătică
    7
    Marius Iosipoi
    24
    Ovidiu David
    37
    Dan Pușcaș
    19
    Rotaru Nicolae
    15
    Petru Popescu
    72
    Mladen Jurkas
    19
    Viktor Rogan
    30
    Nemanja Jakšić
    24
    Jurich Carolina
    16
    Sebastian Herrera
    98
    Sandi Ogrinec
    12
    Amer Hiroš
    18
    Miloš Jojić
    11
    Damir Hrelja
    7
    Luka Juričić
    77
    Stefan Savić
    Dự bị
    Petrocub
    10 Bogdan Musteata25 Ilie Botnari5 Mihail Platica12 Cristian Avram31 Victor Dodon8 Dumitru Demian92 Pavel Nazari13 Maxim Cojocaru23 Mihai Lupan
    Borac Banja Luka
    44 Ante Roguljić1 Damjan Siskovski21 Nikola Ćetković6 Siniša Saničanin2 Bart Meijers20 Erik Riđan10 David Vuković23 Stojan Vranješ47 Amar Milak

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: I. Jardan)
    Phút 19: P. Popescu lập công cho Petrocub (kiến tạo: S. Platica)
    Phút 50: S. Savic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: A. Hiros)
    Phút 52: N. Rotaru lập công cho Petrocub (kiến tạo: P. Popescu)
    Phút 56: A. Hiros lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: M. Jojic)
    Phút 78: A. Roguljic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: S. Savic)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Petrocub
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới
    Borac Banja Luka
    5 trận gần nhất
    HTBHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Petrocub 3-3 Borac Banja Luka: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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