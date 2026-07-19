Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng10 bàn
18'
E. Konsa — kiến tạo D. Rice
Anh
37'
B. Saka — kiến tạo M. Rashford
Anh
45+1'
B. Saka — kiến tạo E. Eze
Anh
48'
K. Mbappe — kiến tạo M. Olise
Pháp
54'
B. Barcola — kiến tạo K. Mbappe
Pháp
66'
K. Mbappe — kiến tạo M. Olise
Pháp
90+6'
O. Dembele — kiến tạo D. Upamecano
Pháp
Đồ thị diễn biến
PhápHT 45'Anh
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Bukayo Saka
Anh
3 bàn
Kylian Mbappé
Pháp
2 bàn · 1 kiến tạo
Declan Rice
Anh
1 bàn · 1 kiến tạo
Ousmane Dembélé
Pháp
1 bàn
Bradley Barcola
Pháp
1 bàn
Ezri Konsa
Anh
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Pháp
9.9
Kylian MbappéMOTM2 bàn · 1 KT
Anh
9.3
Declan Rice1 bàn · 1 KT
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: D. Rice lập công cho Anh
Phút 18: E. Konsa lập công cho Anh (kiến tạo: D. Rice)
Phút 37: B. Saka lập công cho Anh (kiến tạo: M. Rashford)
Phút 46: B. Saka lập công cho Anh (kiến tạo: E. Eze)
Phút 48: K. Mbappe lập công cho Pháp (kiến tạo: M. Olise)
Phút 54: B. Barcola lập công cho Pháp (kiến tạo: K. Mbappe)
Phút 66: K. Mbappe lập công cho Pháp (kiến tạo: M. Olise)
Phút 87: B. Saka ghi bàn trên chấm phạt đền cho Anh
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Pháp · 2 thắng1 hòaAnh · 0 thắng
11/12/2022
Tứ kết
Anh
1 - 2
Pháp
PHÁ
14/06/2017
Pháp
3 - 2
Anh
PHÁ
11/06/2012
Pháp
1 - 1
Anh
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng vòng bảng
Vòng bảng — Pháp
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Pháp
|3
|3
|0
|0
|+8
|9
|BTTTT
|2
|Na Uy
|3
|2
|0
|1
|+1
|6
|BTTBT
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|+2
|3
|BTBB
|4
|Iraq
|3
|0
|0
|3
|-11
|0
|BBB
Vòng bảng — Anh
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Anh
|3
|2
|1
|0
|+4
|7
|BTTTT
|2
|Croatia
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|BTTB
|3
|Ghana
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|BBHT
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|-4
|0
|BBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)