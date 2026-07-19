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    Thống kê trận đấu Pháp 4-6 Anh: J. Bellingham tỏa sáng, Anh giành hạng ba chung cuộc

    Tuệ Nhân19/07/2026 06:02

    Anh vượt qua Pháp với tỷ số 6-4. Kylian Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng10 bàn
    3'
    D. Rice
    Anh
    18'
    E. Konsa — kiến tạo D. Rice
    Anh
    37'
    B. Saka — kiến tạo M. Rashford
    Anh
    45+1'
    B. Saka — kiến tạo E. Eze
    Anh
    48'
    K. Mbappe — kiến tạo M. Olise
    Pháp
    54'
    B. Barcola — kiến tạo K. Mbappe
    Pháp
    66'
    K. Mbappe — kiến tạo M. Olise
    Pháp
    87'
    B. Saka(pen)
    Anh
    90+6'
    O. Dembele — kiến tạo D. Upamecano
    Pháp
    90+8'
    J. Bellingham
    Anh
    Đồ thị diễn biến
    PhápHT 45'Anh

    Thống kê trận đấu

    PhápThống kêAnh
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    19
    Dứt điểm
    19
    9
    Trúng đích
    11
    3
    Phạt góc
    4
    14
    Phạm lỗi
    8
    3
    Việt vị
    3
    4
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Bukayo Saka
    Bukayo Saka
    Anh
    3 bàn
    Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé
    Pháp
    2 bàn · 1 kiến tạo
    Declan Rice
    Declan Rice
    Anh
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ousmane Dembélé
    Ousmane Dembélé
    Pháp
    1 bàn
    Bradley Barcola
    Bradley Barcola
    Pháp
    1 bàn
    Ezri Konsa
    Ezri Konsa
    Anh
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Pháp
    9.9
    Kylian MbappéMOTM2 bàn · 1 KT
    8.5
    Ousmane Dembélé1 bàn
    7.9
    Bradley Barcola1 bàn
    7.5
    Maxence Lacroix
    7
    Michael Olise2 KT
    6.7
    Warren Zaïre-Emery
    6.5
    Rayan Cherki
    6.5
    Dayot Upamecano1 KT
    6.3
    Adrien Rabiot
    6.3
    Lucas Digne
    5.9
    Mike Maignan
    5.9
    Theo Hernández
    5.9
    Désiré Doué
    5.3
    Malo Gusto
    5.3
    Ibrahima Konaté
    Anh
    9.3
    Declan Rice1 bàn · 1 KT
    9.3
    Bukayo Saka3 bàn
    7.3
    Ezri Konsa1 bàn
    7.3
    Eberechi Eze1 KT
    7.3
    Jude Bellingham1 bàn
    7.2
    Marc Guéhi
    7
    Dean Henderson
    6.9
    Djed Spence
    6.9
    Marcus Rashford1 KT
    6.9
    Ivan Toney
    6.7
    Morgan Rogers
    6.7
    Reece James
    6.3
    Elliot Anderson
    6.2
    Jarell Quansah
    6.2
    Ollie Watkins

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: D. Rice lập công cho Anh
    Phút 18: E. Konsa lập công cho Anh (kiến tạo: D. Rice)
    Phút 37: B. Saka lập công cho Anh (kiến tạo: M. Rashford)
    Phút 46: B. Saka lập công cho Anh (kiến tạo: E. Eze)
    Phút 48: K. Mbappe lập công cho Pháp (kiến tạo: M. Olise)
    Phút 54: B. Barcola lập công cho Pháp (kiến tạo: K. Mbappe)
    Phút 66: K. Mbappe lập công cho Pháp (kiến tạo: M. Olise)
    Phút 87: B. Saka ghi bàn trên chấm phạt đền cho Anh

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Pháp · 2 thắng1 hòaAnh · 0 thắng
    11/12/2022
    Tứ kết
    Anh
    1 - 2
    Pháp
    PHÁ
    14/06/2017
    Pháp
    3 - 2
    Anh
    PHÁ
    11/06/2012
    Pháp
    1 - 1
    Anh
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Pháp
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    7
    Trận
    6-0-1
    T-H-B
    16
    Ghi (TB 2.3)
    4
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng vòng bảng

    Vòng bảng — Pháp
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Pháp3300+89BTTTT
    2Na Uy3201+16BTTBT
    3Senegal3102+23BTBB
    4Iraq3003-110BBB
    Vòng bảng — Anh
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Anh3210+47BTTTT
    2Croatia320106BTTB
    3Ghana311104BBHT
    4Panama3003-40BBB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Pháp 4-6 Anh: J. Bellingham tỏa sáng, Anh giành hạng ba chung cuộc
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