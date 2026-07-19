Thống kê trận đấu Pháp 4-6 Anh: J. Bellingham tỏa sáng, Anh giành hạng ba chung cuộc

Anh vượt qua Pháp với tỷ số 6-4. Kylian Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.