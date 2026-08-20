Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
11'
I. Vassilev — kiến tạo F. Westfield
Philadelphia Union
21'
D. Pinter — kiến tạo L. Suarez
Inter Miami
26'
L. Messi — kiến tạo I. Fray
Inter Miami
58'
N. Pierre — kiến tạo M. Iloski
Philadelphia Union
Thẻ phạt
43'
K. Wagner
Philadelphia Union
87'
M. Iloski
Philadelphia Union
90+5'
E. Alladoh
Philadelphia Union
90+13'
Q. Sullivan
Philadelphia Union
90+13'
C. Sullivan
Philadelphia Union
Đồ thị diễn biến
Philadelphia UnionHT 45'Inter Miami
Thống kê trận đấu
Philadelphia UnionThống kêInter Miami
Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lionel Messi
Inter Miami
1 bàn
Indiana Vassilev
Philadelphia Union
1 bàn
Neil Pierre
Philadelphia Union
1 bàn
Daniel Pinter
Inter Miami
1 bàn
Milan Iloski
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 7.7
Frankie Westfield
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Guillermo Hoyos Angel
Dự bị
Philadelphia Union
76 Andrew Rick5 Japhet Sery Larsen11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello33 Quinn Sullivan16 Ben Bender14 Jeremy Rafanello51 Malik Jakupovic23 Ezekiel Alladoh
Inter Miami
34 Rocco Ríos Novo15 Fricio Caicedo32 Noah Allen4 Facundo Mura88 Alexander Shaw59 Preston Plambeck41 David Ruíz22 David Ayala54 Lovens Delinois
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: I. Vassilev lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: F. Westfield)
Phút 21: D. Pinter lập công cho Inter Miami (kiến tạo: L. Suarez)
Phút 26: L. Messi lập công cho Inter Miami (kiến tạo: I. Fray)
Phút 58: N. Pierre lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: M. Iloski)
Phút 103: C. Sullivan (Philadelphia Union) nhận thẻ đỏ, Philadelphia Union phải chơi thiếu người
Phút 103: Y. Bright (Inter Miami) nhận thẻ đỏ, Inter Miami phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 0 thắng1 hòaInter Miami · 4 thắng
25/05/2026
Inter Miami
6 - 4
Philadelphia Union
IM
25/05/2025
Philadelphia Union
3 - 3
Inter Miami
Hòa
30/03/2025
Inter Miami
2 - 1
Philadelphia Union
IM
15/09/2024
Inter Miami
3 - 1
Philadelphia Union
IM
16/06/2024
Philadelphia Union
1 - 2
Inter Miami
IM
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Miami
5 trận gần nhất
HBBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|Chicago Fire
|18
|10
|2
|6
|+10
|32
|TTBBT
|…
|12
|Toronto FC
|19
|4
|8
|7
|-7
|20
|THBHH
|13
|Philadelphia Union
|19
|5
|4
|10
|-7
|19
|TTTTB
|14
|CF Montreal
|19
|4
|5
|10
|-11
|17
|HHBBH
|…
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)