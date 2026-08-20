Thống kê trận đấu Philadelphia Union 2-2 Inter Miami: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Philadelphia Union và Inter Miami chia điểm với tỷ số 2-2. Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.