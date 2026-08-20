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    Thống kê trận đấu Philadelphia Union 2-2 Inter Miami: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn20/08/2026 08:50

    Philadelphia Union và Inter Miami chia điểm với tỷ số 2-2. Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    I. Vassilev — kiến tạo F. Westfield
    Philadelphia Union
    21'
    D. Pinter — kiến tạo L. Suarez
    Inter Miami
    26'
    L. Messi — kiến tạo I. Fray
    Inter Miami
    58'
    N. Pierre — kiến tạo M. Iloski
    Philadelphia Union
    Thẻ phạt
    43'
    K. Wagner
    Philadelphia Union
    50'
    S. Reguilon
    Inter Miami
    55'
    I. Fray
    Inter Miami
    87'
    M. Iloski
    Philadelphia Union
    90+5'
    E. Alladoh
    Philadelphia Union
    90+13'
    Q. Sullivan
    Philadelphia Union
    90+13'
    C. Sullivan
    Philadelphia Union
    90+13'
    Y. Bright
    Inter Miami
    Đồ thị diễn biến
    Philadelphia UnionHT 45'Inter Miami

    Thống kê trận đấu

    Philadelphia UnionThống kêInter Miami
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    16
    Dứt điểm
    5
    6
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    1
    16
    Phạm lỗi
    13
    3
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    4
    Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lionel Messi
    Lionel Messi
    Inter Miami
    1 bàn
    Indiana Vassilev
    Indiana Vassilev
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Neil Pierre
    Neil Pierre
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Daniel Pinter
    Daniel Pinter
    Inter Miami
    1 bàn
    Milan Iloski
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Frankie Westfield
    Frankie Westfield
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Philadelphia Union
    7.7
    Milan Iloski1 KT
    7.6
    Indiana Vassilev1 bàn
    7.5
    Frankie Westfield1 KT
    7.5
    Bruno Damiani
    7.3
    Neil Pierre1 bàn
    7.2
    Cavan Sullivan
    7.2
    Danley Jean Jacques
    6.9
    Kai Wagner
    6.9
    Jesus Bueno
    6.7
    Andre Blake
    6.5
    Quinn Sullivan
    6.5
    Alejandro Bedoya
    6.5
    Ezekiel Alladoh
    6.2
    Nathan Harriel
    Inter Miami
    9
    Lionel MessiMOTM1 bàn
    8
    Casemiro
    7.7
    Dayne St. Clair
    6.9
    Daniel Pinter1 bàn
    6.7
    Maximiliano Falcón
    6.7
    Yannick Bright
    6.7
    Noah Allen
    6.7
    David Ayala
    6.6
    Luis Suárez1 KT
    6.3
    Ian Fray1 KT
    6.2
    Gonzalo Luján
    6.2
    Sergio Reguilón
    6.2
    Telasco Segovia

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Guillermo Hoyos Angel
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    44
    Neil Pierre
    26
    Nathan Harriel
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    21
    Danley Jean Jacques
    8
    Jesus Bueno
    19
    Indiana Vassilev
    9
    Bruno Damiani
    10
    Milan Iloski
    97
    Dayne St. Clair
    17
    Ian Fray
    2
    Gonzalo Luján
    37
    Maximiliano Falcón
    3
    Sergio Reguilón
    42
    Yannick Bright
    5
    Casemiro
    8
    Telasco Segovia
    10
    Lionel Messi
    9
    Luis Suárez
    56
    Daniel Pinter
    Dự bị
    Philadelphia Union
    76 Andrew Rick5 Japhet Sery Larsen11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello33 Quinn Sullivan16 Ben Bender14 Jeremy Rafanello51 Malik Jakupovic23 Ezekiel Alladoh
    Inter Miami
    34 Rocco Ríos Novo15 Fricio Caicedo32 Noah Allen4 Facundo Mura88 Alexander Shaw59 Preston Plambeck41 David Ruíz22 David Ayala54 Lovens Delinois

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: I. Vassilev lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: F. Westfield)
    Phút 21: D. Pinter lập công cho Inter Miami (kiến tạo: L. Suarez)
    Phút 26: L. Messi lập công cho Inter Miami (kiến tạo: I. Fray)
    Phút 58: N. Pierre lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: M. Iloski)
    Phút 103: C. Sullivan (Philadelphia Union) nhận thẻ đỏ, Philadelphia Union phải chơi thiếu người
    Phút 103: Y. Bright (Inter Miami) nhận thẻ đỏ, Inter Miami phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Philadelphia Union · 0 thắng1 hòaInter Miami · 4 thắng
    25/05/2026
    Inter Miami
    6 - 4
    Philadelphia Union
    IM
    25/05/2025
    Philadelphia Union
    3 - 3
    Inter Miami
    Hòa
    30/03/2025
    Inter Miami
    2 - 1
    Philadelphia Union
    IM
    15/09/2024
    Inter Miami
    3 - 1
    Philadelphia Union
    IM
    16/06/2024
    Philadelphia Union
    1 - 2
    Inter Miami
    IM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Philadelphia Union
    19
    Trận
    5-4-10
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.5)
    35
    Thủng lưới
    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    HBBBT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    12Toronto FC19487-720THBHH
    13Philadelphia Union195410-719TTTTB
    14CF Montreal194510-1117HHBBH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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