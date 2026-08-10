Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
3'
N. Harriel — kiến tạo C. Sullivan
Philadelphia Union
12'
B. Damiani — kiến tạo N. Harriel
Philadelphia Union
53'
C. Sullivan — kiến tạo I. Vassilev
Philadelphia Union
79'
M. Espindola — kiến tạo C. Vargas
Necaxa
Thẻ phạt
11'
N. Pierre
Philadelphia Union
59'
I. Vassilev
Philadelphia Union
64'
J. Sery Larsen
Philadelphia Union
Đồ thị diễn biến
Philadelphia UnionHT 45'Necaxa
Thống kê trận đấu
Philadelphia UnionThống kêNecaxa
Necaxa vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Cavan Sullivan
Philadelphia Union
1 bàn · 1 kiến tạo
Nathan Harriel
Philadelphia Union
1 bàn · 1 kiến tạo
Bruno Damiani
Philadelphia Union
1 bàn
Matías Espíndola
Necaxa
1 bàn
Carlos Vargas
Necaxa
1 kiến tạo · điểm 7.3
Indiana Vassilev
Philadelphia Union
1 kiến tạo · điểm 6.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Philadelphia Union
8.6
Cavan SullivanMOTM1 bàn · 1 KT
7.9
Nathan Harriel1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Necaxa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Martin Varini
Dự bị
Philadelphia Union
18 Andre Blake31 George Marks39 Frankie Westfield2 Geiner Martínez8 Jesus Bueno33 Quinn Sullivan16 Ben Bender11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello
Necaxa
1 Christopher Andrade181 Javier Orantes5 Kaiky Naves3 Agustín Oliveros2 Emilio Martinez8 Lorenzo Faravelli17 Rogelio Cortéz Pineda13 Owen González11 Juan Torres
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: N. Harriel lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
Phút 12: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: N. Harriel)
Phút 53: C. Sullivan lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: I. Vassilev)
Phút 79: M. Espindola lập công cho Necaxa (kiến tạo: C. Vargas)
Phong độ & thống kê mùa giải
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TBTTT
Necaxa
5 trận gần nhất
BBBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)