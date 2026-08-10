Tin mới

    Thống kê trận đấu Philadelphia Union 3-1 Necaxa: C. Sullivan tỏa sáng, Philadelphia Union giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 08:37

    Philadelphia Union vượt qua Necaxa với tỷ số 3-1. Cavan Sullivan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    3'
    N. Harriel — kiến tạo C. Sullivan
    Philadelphia Union
    12'
    B. Damiani — kiến tạo N. Harriel
    Philadelphia Union
    53'
    C. Sullivan — kiến tạo I. Vassilev
    Philadelphia Union
    79'
    M. Espindola — kiến tạo C. Vargas
    Necaxa
    Thẻ phạt
    11'
    N. Pierre
    Philadelphia Union
    35'
    P. Pedraza
    Necaxa
    59'
    I. Vassilev
    Philadelphia Union
    64'
    J. Sery Larsen
    Philadelphia Union
    87'
    L. Faravelli
    Necaxa
    Đồ thị diễn biến
    Philadelphia UnionHT 45'Necaxa

    Thống kê trận đấu

    Philadelphia UnionThống kêNecaxa
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    11
    Dứt điểm
    16
    3
    Trúng đích
    8
    2
    Phạt góc
    6
    19
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    0
    7
    Thủ môn cứu thua
    0
    Necaxa vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cavan Sullivan
    Cavan Sullivan
    Philadelphia Union
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Nathan Harriel
    Nathan Harriel
    Philadelphia Union
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Bruno Damiani
    Bruno Damiani
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Matías Espíndola
    Matías Espíndola
    Necaxa
    1 bàn
    Carlos Vargas
    Carlos Vargas
    Necaxa
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Indiana Vassilev
    Indiana Vassilev
    Philadelphia Union
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Philadelphia Union
    8.6
    Cavan SullivanMOTM1 bàn · 1 KT
    7.9
    Nathan Harriel1 bàn · 1 KT
    7.6
    Bruno Damiani1 bàn
    7.3
    Kai Wagner
    7.2
    Andrew Rick
    6.9
    Neil Pierre
    6.7
    Japhet Sery Larsen
    6.7
    Indiana Vassilev1 KT
    6.7
    Jesus Bueno
    6.7
    Malik Jakupovic
    6.6
    Jovan Lukić
    6.6
    Quinn Sullivan
    6.3
    Danley Jean Jacques
    6.3
    Ezekiel Alladoh
    6.3
    Frankie Westfield
    6.3
    Milan Iloski
    Necaxa
    7.6
    Matías Espíndola1 bàn
    7.3
    Carlos Vargas1 KT
    7
    Lorenzo Faravelli
    6.9
    Ricardo Monreal
    6.7
    Kaiky Naves
    6.6
    Javier Ruiz
    6.5
    Owen González
    6.3
    Luis Jimenez
    6.3
    Alexis Peña
    6.3
    Francisco Méndez
    6.3
    Julián Carranza
    6.2
    Raúl Martínez
    6.2
    Emilio Rodriguez
    6.2
    Pedro Pedraza
    6.2
    Danny Leyva

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
    Necaxa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Martin Varini
    76
    Andrew Rick
    26
    Nathan Harriel
    44
    Neil Pierre
    5
    Japhet Sery Larsen
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    21
    Danley Jean Jacques
    4
    Jovan Lukić
    19
    Indiana Vassilev
    23
    Ezekiel Alladoh
    9
    Bruno Damiani
    12
    Luis Jimenez
    33
    Raúl Martínez
    4
    Alexis Peña
    20
    Francisco Méndez
    99
    Emilio Rodriguez
    16
    Pedro Pedraza
    6
    Danny Leyva
    88
    Carlos Vargas
    21
    Matías Espíndola
    9
    Julián Carranza
    10
    Javier Ruiz
    Dự bị
    Philadelphia Union
    18 Andre Blake31 George Marks39 Frankie Westfield2 Geiner Martínez8 Jesus Bueno33 Quinn Sullivan16 Ben Bender11 Alejandro Bedoya28 Agustin Anello
    Necaxa
    1 Christopher Andrade181 Javier Orantes5 Kaiky Naves3 Agustín Oliveros2 Emilio Martinez8 Lorenzo Faravelli17 Rogelio Cortéz Pineda13 Owen González11 Juan Torres

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: N. Harriel lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: C. Sullivan)
    Phút 12: B. Damiani lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: N. Harriel)
    Phút 53: C. Sullivan lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: I. Vassilev)
    Phút 79: M. Espindola lập công cho Necaxa (kiến tạo: C. Vargas)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Necaxa
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Philadelphia Union 3-1 Necaxa: C. Sullivan tỏa sáng, Philadelphia Union giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO