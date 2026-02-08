Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
30'
Miguel Almirón
Atlanta United
66'
Tristan Muyumba — kiến tạo Aleksey Miranchuk
Atlanta United
73'
Milan Iloski
Philadelphia Union
90+6'
Neil Pierre — kiến tạo Kai Wagner
Philadelphia Union
90+7'
Ezekiel Alladoh — kiến tạo Kai Wagner
Philadelphia Union
Thẻ phạt
28'
Milan Iloski
Philadelphia Union
53'
Nathan Harriel
Philadelphia Union
59'
Lucas Hoyos
Atlanta United
68'
Bruno Damiani
Philadelphia Union
Đồ thị diễn biến
Philadelphia UnionHT 45'Atlanta United
Thống kê trận đấu
Philadelphia UnionThống kêAtlanta United
Philadelphia Union kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Milan Iloski
Philadelphia Union
1 bàn
Neil Pierre
Philadelphia Union
1 bàn
Tristan Muyumba
Atlanta United
1 bàn
Miguel Almirón
Atlanta United
1 bàn
Ezekiel Alladoh
Philadelphia Union
1 bàn
Kai Wagner
Philadelphia Union
2 kiến tạo · điểm 7.68
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Atlanta United
6.78
Aleksey Miranchuk1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2
Atlanta United
Sơ đồ 3-4-3
Dự bị
Philadelphia Union
2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
Atlanta United
2 Ronald Hernández5 Stian Gregersen16 Adrian Gill20 Luke Brennan23 Adyn Torres30 Cayman Togashi39 Arif Kovac41 Toto Majub42 Jayden Hibbert
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: Enea Mihaj (Atlanta United) nhận thẻ đỏ, Atlanta United phải chơi thiếu người
Phút 30: Miguel Almirón lập công cho Atlanta United
Phút 66: Tristan Muyumba lập công cho Atlanta United (kiến tạo: Aleksey Miranchuk)
Phút 73: Milan Iloski lập công cho Philadelphia Union
Phút 96: Neil Pierre lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Kai Wagner)
Phút 97: Ezekiel Alladoh lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Kai Wagner)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 2 thắng2 hòaAtlanta United · 1 thắng
15/03/2026
Atlanta United
3 - 1
Philadelphia Union
AU
18/05/2025
Atlanta United
0 - 1
Philadelphia Union
PU
20/04/2025
Philadelphia Union
3 - 0
Atlanta United
PU
29/09/2024
Philadelphia Union
1 - 1
Atlanta United
Hòa
15/04/2024
Atlanta United
2 - 2
Philadelphia Union
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TTTBH
Atlanta United
5 trận gần nhất
BBHBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|TTTBH
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|…
|12
|Toronto
|18
|3
|8
|7
|-8
|17
|BHHBH
|13
|Philadelphia Union
|18
|4
|4
|10
|-8
|16
|HBTTT
|14
|CF Montréal
|18
|4
|4
|10
|-11
|16
|HHBBH
|15
|Atlanta United
|18
|3
|3
|12
|-14
|12
|BBHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)