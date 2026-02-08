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    Thống kê trận đấu Philadelphia Union 3-2 Atlanta United: Philadelphia Union ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn02/08/2026 08:43

    Philadelphia Union đã ngược dòng đánh bại Atlanta United 3-2. Milan Iloski là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    30'
    Miguel Almirón
    Atlanta United
    66'
    Tristan Muyumba — kiến tạo Aleksey Miranchuk
    Atlanta United
    73'
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    90+6'
    Neil Pierre — kiến tạo Kai Wagner
    Philadelphia Union
    90+7'
    Ezekiel Alladoh — kiến tạo Kai Wagner
    Philadelphia Union
    Thẻ phạt
    26'
    Enea Mihaj
    Atlanta United
    28'
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    53'
    Nathan Harriel
    Philadelphia Union
    59'
    Lucas Hoyos
    Atlanta United
    68'
    Bruno Damiani
    Philadelphia Union
    90+2'
    Elías Báez
    Atlanta United
    Đồ thị diễn biến
    Philadelphia UnionHT 45'Atlanta United

    Thống kê trận đấu

    Philadelphia UnionThống kêAtlanta United
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    30
    Dứt điểm
    4
    6
    Trúng đích
    2
    12
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    5
    3
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Philadelphia Union kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Philadelphia Union vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Milan Iloski
    Milan Iloski
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Neil Pierre
    Neil Pierre
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Tristan Muyumba
    Tristan Muyumba
    Atlanta United
    1 bàn
    Miguel Almirón
    Miguel Almirón
    Atlanta United
    1 bàn
    Ezekiel Alladoh
    Ezekiel Alladoh
    Philadelphia Union
    1 bàn
    Kai Wagner
    Kai Wagner
    Philadelphia Union
    2 kiến tạo · điểm 7.68

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Philadelphia Union
    8.1
    Milan IloskiMOTM1 bàn
    8.04
    Neil Pierre1 bàn
    7.68
    Kai Wagner2 KT
    7.4
    Frankie Westfield
    7.38
    Ezekiel Alladoh1 bàn
    7.12
    Danley Jean Jacques
    7.05
    Cavan Sullivan
    7.04
    Jesús Bueno
    6.82
    Quinn Sullivan
    6.8
    Jovan Lukić
    6.6
    Agustín Anello
    6.48
    Bruno Damiani
    6.43
    Nathan Harriel
    6.23
    Indiana Vassilev
    6.2
    Andre Blake
    Atlanta United
    7.93
    Tristan Muyumba1 bàn
    7.85
    Miguel Almirón1 bàn
    7.06
    Fafà Picault
    6.78
    Aleksey Miranchuk1 KT
    6.65
    Matthew Edwards
    6.51
    Tomás Jacob
    6.44
    Lucas Hoyos
    6.43
    Júnior Alonso
    6.38
    Elías Báez
    6.37
    Arif Kovac
    6.29
    Stian Gregersen
    6.28
    Luke Brennan
    5.96
    Will Reilly
    4.8
    Enea Mihaj

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2
    Atlanta United
    Sơ đồ 3-4-3
    18
    Andre Blake
    39
    Frankie Westfield
    44
    Neil Pierre
    26
    Nathan Harriel
    27
    Kai Wagner
    6
    Cavan Sullivan
    4
    Jovan Lukić
    21
    Danley Jean Jacques
    19
    Indiana Vassilev
    10
    Milan Iloski
    9
    Bruno Damiani
    1
    Lucas Hoyos
    55
    Tomás Jacob
    4
    Enea Mihaj
    6
    Júnior Alonso
    47
    Matthew Edwards
    28
    Will Reilly
    8
    Tristan Muyumba
    3
    Elías Báez
    59
    Aleksey Miranchuk
    22
    Fafà Picault
    10
    Miguel Almirón
    Dự bị
    Philadelphia Union
    2 Geiner Martínez5 Japhet Sery Larsen8 Jesús Bueno11 Alejandro Bedoya16 Ben Bender23 Ezekiel Alladoh28 Agustín Anello33 Quinn Sullivan76 Andrew Rick
    Atlanta United
    2 Ronald Hernández5 Stian Gregersen16 Adrian Gill20 Luke Brennan23 Adyn Torres30 Cayman Togashi39 Arif Kovac41 Toto Majub42 Jayden Hibbert

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: Enea Mihaj (Atlanta United) nhận thẻ đỏ, Atlanta United phải chơi thiếu người
    Phút 30: Miguel Almirón lập công cho Atlanta United
    Phút 66: Tristan Muyumba lập công cho Atlanta United (kiến tạo: Aleksey Miranchuk)
    Phút 73: Milan Iloski lập công cho Philadelphia Union
    Phút 96: Neil Pierre lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Kai Wagner)
    Phút 97: Ezekiel Alladoh lập công cho Philadelphia Union (kiến tạo: Kai Wagner)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Philadelphia Union · 2 thắng2 hòaAtlanta United · 1 thắng
    15/03/2026
    Atlanta United
    3 - 1
    Philadelphia Union
    AU
    18/05/2025
    Atlanta United
    0 - 1
    Philadelphia Union
    PU
    20/04/2025
    Philadelphia Union
    3 - 0
    Atlanta United
    PU
    29/09/2024
    Philadelphia Union
    1 - 1
    Atlanta United
    Hòa
    15/04/2024
    Atlanta United
    2 - 2
    Philadelphia Union
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    18
    Trận
    4-4-10
    T-H-B
    25
    Ghi (TB 1.4)
    33
    Thủng lưới
    Atlanta United
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    18
    Trận
    3-3-12
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 1.1)
    33
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140TTTBH
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England17935+730TBHTH
    12Toronto18387-817BHHBH
    13Philadelphia Union184410-816HBTTT
    14CF Montréal184410-1116HHBBH
    15Atlanta United183312-1412BBHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Philadelphia Union 3-2 Atlanta United: Philadelphia Union ngược dòng ngoạn mục
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