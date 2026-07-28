Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
28'
Than Paing — kiến tạo Maung Maung Lwin
Myanmar
68'
Jarvey Gayoso — kiến tạo Javier Mariona
Philippines
81'
Win Naing Tun — kiến tạo Nyein Chan Aung
Myanmar
83'
Than Paing — kiến tạo Myat Kaung Khant
Myanmar
Đồ thị diễn biến
PhilippinesHT 45'Myanmar
Thống kê trận đấu
PhilippinesThống kêMyanmar
Philippines kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Myanmar vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Philippines lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kyaw Min Oo
Myanmar
1 bàn
J
Javier Gayoso
Philippines
1 bàn
W
Win Naing Tun
Myanmar
1 bàn
J
J. Mariona
Philippines
1 kiến tạo
M
Maung Maung Lwin
Myanmar
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Philippines
2 Adrian Ugelvik8 G. Muens10 J. Lucero11 K. Nishioka12 J. Rosquillo13 M. Rey15 E. Mangaoang16 Patrick Deyto18 A. Aldeguer
Myanmar
1 Sann Satt Naing5 Nanda Kyaw8 Wai Lin Aung13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min17 Phyo Pyae Sone18 Nay Lin Htet19 Hein Htet Aung
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: Kyaw Min Oo lập công cho Myanmar
Phút 28: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Maung Maung Lwin)
Phút 68: Jarvey Gayoso lập công cho Philippines (kiến tạo: Javier Mariona)
Phút 81: Win Naing Tun lập công cho Myanmar (kiến tạo: Nyein Chan Aung)
Phút 83: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Myat Kaung Khant)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philippines · 3 thắng2 hòaMyanmar · 0 thắng
09/06/2026
Philippines
5 - 1
Myanmar
PHI
12/12/2024
Philippines
1 - 1
Myanmar
Hòa
18/12/2021
Myanmar
2 - 3
Philippines
PHI
30/11/2012
Philippines
2 - 0
Myanmar
PHI
08/12/2010
Myanmar
0 - 0
Philippines
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Philippines
5 trận gần nhất
BTTH
Myanmar
5 trận gần nhất
TBBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Thái Lan
|1
|1
|0
|0
|+5
|3
|T
|2
|Myanmar
|2
|1
|0
|1
|+2
|3
|BT
|3
|Malaysia
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|4
|Philippines
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
|5
|Lào
|1
|0
|0
|1
|-5
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)