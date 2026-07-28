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    Thống kê trận đấu Philippines 1-4 Myanmar: Myanmar thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn28/07/2026 18:54

    Myanmar giành chiến thắng đậm 4-1 trước Philippines. Kyaw Min Oo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    7'
    Kyaw Min Oo
    Myanmar
    28'
    Than Paing — kiến tạo Maung Maung Lwin
    Myanmar
    68'
    Jarvey Gayoso — kiến tạo Javier Mariona
    Philippines
    81'
    Win Naing Tun — kiến tạo Nyein Chan Aung
    Myanmar
    83'
    Than Paing — kiến tạo Myat Kaung Khant
    Myanmar
    Thẻ phạt
    11'
    Sandro Reyes
    Philippines
    21'
    Maung Maung Lwin
    Myanmar
    22'
    Hein Zeyar Lin
    Myanmar
    34'
    Myat Phone Khant
    Myanmar
    78'
    Daisuke Sato
    Philippines
    Đồ thị diễn biến
    PhilippinesHT 45'Myanmar

    Thống kê trận đấu

    PhilippinesThống kêMyanmar
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    13
    Dứt điểm
    18
    2
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    3
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Philippines kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Myanmar vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Philippines lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    T
    Than Paing
    Myanmar
    2 bàn
    Kyaw Min Oo
    Kyaw Min Oo
    Myanmar
    1 bàn
    J
    Javier Gayoso
    Philippines
    1 bàn
    W
    Win Naing Tun
    Myanmar
    1 bàn
    J
    J. Mariona
    Philippines
    1 kiến tạo
    M
    Maung Maung Lwin
    Myanmar
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Philippines
    6.45
    Oskari Kekkonen
    6.04
    Pocholo Bugas
    Myanmar
    7.69
    Kyaw Min OoMOTM1 bàn
    6.91
    Hein Phyo Win

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Philippines
    Sơ đồ 4-5-1
    Myanmar
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Q. Kammeraad
    24
    Santi Rublico
    4
    N. Leddel
    21
    Daisuke Sato
    5
    Scott Woods
    19
    Pocholo Bugas
    17
    Cole Mrowka
    14
    Oskari Kekkonen
    6
    Sandro Reyes
    22
    J. Mariona
    9
    Javier Gayoso
    23
    Zin Nyi Nyi Aung
    2
    Hein Phyo Win
    4
    Soe Moe Kyaw
    3
    Hein Zeyar Lin
    25
    Myat Phone Khant
    11
    Maung Maung Lwin
    6
    Kyaw Min Oo
    7
    Lwin Moe Aung
    20
    Myat Kaung Khant
    10
    Win Naing Tun
    9
    Than Paing
    Dự bị
    Philippines
    2 Adrian Ugelvik8 G. Muens10 J. Lucero11 K. Nishioka12 J. Rosquillo13 M. Rey15 E. Mangaoang16 Patrick Deyto18 A. Aldeguer
    Myanmar
    1 Sann Satt Naing5 Nanda Kyaw8 Wai Lin Aung13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min17 Phyo Pyae Sone18 Nay Lin Htet19 Hein Htet Aung

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: Kyaw Min Oo lập công cho Myanmar
    Phút 28: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Maung Maung Lwin)
    Phút 68: Jarvey Gayoso lập công cho Philippines (kiến tạo: Javier Mariona)
    Phút 81: Win Naing Tun lập công cho Myanmar (kiến tạo: Nyein Chan Aung)
    Phút 83: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Myat Kaung Khant)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Philippines · 3 thắng2 hòaMyanmar · 0 thắng
    09/06/2026
    Philippines
    5 - 1
    Myanmar
    PHI
    12/12/2024
    Philippines
    1 - 1
    Myanmar
    Hòa
    18/12/2021
    Myanmar
    2 - 3
    Philippines
    PHI
    30/11/2012
    Philippines
    2 - 0
    Myanmar
    PHI
    08/12/2010
    Myanmar
    0 - 0
    Philippines
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Philippines
    5 trận gần nhất
    BTTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới
    Myanmar
    5 trận gần nhất
    TBBBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan1100+53T
    2Myanmar2101+23BT
    3Malaysia1100+13T
    4Philippines1001-30B
    5Lào1001-50B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    2Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    3Mathew Baker Mathew BakerIndonesia2 bàn
    4Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    5Đỗ Hoàng HênĐỗ Hoàng HênViệt Nam2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    4Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
    5Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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