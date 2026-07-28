Thống kê trận đấu Philippines 1-4 Myanmar: Myanmar thắng đậm thuyết phục Myanmar giành chiến thắng đậm 4-1 trước Philippines. Kyaw Min Oo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.69. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 5 bàn 7' Kyaw Min Oo Myanmar 28' Than Paing — kiến tạo Maung Maung Lwin Myanmar 68' Jarvey Gayoso — kiến tạo Javier Mariona Philippines 81' Win Naing Tun — kiến tạo Nyein Chan Aung Myanmar 83' Than Paing — kiến tạo Myat Kaung Khant Myanmar

Thẻ phạt 11' Sandro Reyes Philippines 21' Maung Maung Lwin Myanmar 22' Hein Zeyar Lin Myanmar 34' Myat Phone Khant Myanmar 78' Daisuke Sato Philippines

Đồ thị diễn biến Philippines HT 45' Myanmar

Thống kê trận đấu

Philippines Thống kê Myanmar 62% Kiểm soát bóng 38% 13 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 8 5 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 1

Philippines kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Myanmar vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Philippines lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật T Than Paing Myanmar 2 bàn Kyaw Min Oo Myanmar 1 bàn J Javier Gayoso Philippines 1 bàn W Win Naing Tun Myanmar 1 bàn J J. Mariona Philippines 1 kiến tạo M Maung Maung Lwin Myanmar 1 kiến tạo

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Philippines 6.45 Oskari Kekkonen 6.04 Pocholo Bugas Myanmar 7.69 Kyaw Min Oo MOTM 1 bàn 6.91 Hein Phyo Win

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Philippines Sơ đồ 4-5-1 Myanmar Sơ đồ 4-2-3-1 1 Q. Kammeraad 24 Santi Rublico 4 N. Leddel 21 Daisuke Sato 5 Scott Woods 19 Pocholo Bugas 17 Cole Mrowka 14 Oskari Kekkonen 6 Sandro Reyes 22 J. Mariona 9 Javier Gayoso 23 Zin Nyi Nyi Aung 2 Hein Phyo Win 4 Soe Moe Kyaw 3 Hein Zeyar Lin 25 Myat Phone Khant 11 Maung Maung Lwin 6 Kyaw Min Oo 7 Lwin Moe Aung 20 Myat Kaung Khant 10 Win Naing Tun 9 Than Paing Dự bị Philippines 2 Adrian Ugelvik 8 G. Muens 10 J. Lucero 11 K. Nishioka 12 J. Rosquillo 13 M. Rey 15 E. Mangaoang 16 Patrick Deyto 18 A. Aldeguer Myanmar 1 Sann Satt Naing 5 Nanda Kyaw 8 Wai Lin Aung 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 17 Phyo Pyae Sone 18 Nay Lin Htet 19 Hein Htet Aung

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 7: Kyaw Min Oo lập công cho Myanmar Phút 28: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Maung Maung Lwin) Phút 68: Jarvey Gayoso lập công cho Philippines (kiến tạo: Javier Mariona) Phút 81: Win Naing Tun lập công cho Myanmar (kiến tạo: Nyein Chan Aung) Phút 83: Than Paing lập công cho Myanmar (kiến tạo: Myat Kaung Khant)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philippines · 3 thắng 2 hòa Myanmar · 0 thắng Philippines 5 - 1 Myanmar PHI Philippines 1 - 1 Myanmar Hòa Myanmar 2 - 3 Philippines PHI Philippines 2 - 0 Myanmar PHI Myanmar 0 - 0 Philippines Hòa

Phong độ & thống kê mùa giải

Philippines 5 trận gần nhất B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Myanmar 5 trận gần nhất T B B B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 1 1 0 0 +5 3 T 2 Myanmar 2 1 0 1 +2 3 B T 3 Malaysia 1 1 0 0 +1 3 T 4 Philippines 1 0 0 1 -3 0 B 5 Lào 1 0 0 1 -5 0 B

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 3 bàn 2 Kakana Khamyok Thái Lan 2 bàn 3 Mathew Baker Indonesia 2 bàn 4 Oatnasio Da Silva Guterres Đông Timor 2 bàn 5 Đỗ Hoàng Hên Việt Nam 2 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 T. Haye Indonesia 3 kiến tạo 2 Nguyễn Quang Hải Việt Nam 2 kiến tạo 3 Sarach Yooyen Thái Lan 2 kiến tạo 4 Lionel Tan Singapore 1 kiến tạo 5 Nguyễn Hoàng Đức Việt Nam 1 kiến tạo