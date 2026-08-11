Thống kê trận đấu Plymouth 2-0 Exeter City: A. Pepple tỏa sáng, Plymouth giành chiến thắng, đi tiếp

Plymouth vượt qua Exeter City với tỷ số 2-0. Mathias Ross là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.