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    Thống kê trận đấu Plymouth 2-0 Exeter City: A. Pepple tỏa sáng, Plymouth giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn11/08/2026 03:54

    Plymouth vượt qua Exeter City với tỷ số 2-0. Mathias Ross là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    90+2'
    A. Hartridge — kiến tạo H. White
    Plymouth
    90+4'
    A. Pepple — kiến tạo F. Issaka
    Plymouth
    Thẻ phạt
    19'
    C. Cummins
    Exeter City
    78'
    E. Sutherland
    Exeter City
    87'
    E. Sutherland
    Exeter City
    87'
    E. Sutherland
    Exeter City
    Đồ thị diễn biến
    PlymouthHT 45'Exeter City

    Thống kê trận đấu

    PlymouthThống kêExeter City
    63%
    Kiểm soát bóng
    37%
    21
    Dứt điểm
    7
    6
    Trúng đích
    0
    9
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    4
    Plymouth kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Plymouth vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Alex Hartridge
    Alex Hartridge
    Plymouth
    1 bàn
    Aribim Pepple
    Aribim Pepple
    Plymouth
    1 bàn
    Harvey White
    Harvey White
    Plymouth
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Frederick Issaka
    Frederick Issaka
    Plymouth
    1 kiến tạo
    Mathias Ross
    Mathias Ross
    Plymouth
    Điểm 7.9
    Malachi Boateng
    Malachi Boateng
    Plymouth
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Plymouth
    7.9
    Mathias RossMOTM
    7.9
    Harvey WhiteMOTM1 KT
    7.5
    Malachi Boateng
    7.3
    Wes Harding
    7.3
    Alex Hartridge1 bàn
    7.2
    Murphy Cooper
    7.2
    Xavier Amaechi
    7.2
    Aribim Pepple1 bàn
    7.2
    Matthew Sorinola
    6.9
    Ronan Curtis
    6.7
    Will Evans
    6.7
    Julio Pleguezuelo
    6.6
    Alex Mitchell
    Exeter City
    6.9
    Jack Bycroft
    6.9
    Jack Fitzwater
    6.7
    Gwion Edwards
    6.7
    Reece Cole
    6.6
    Taylor Perry
    6.6
    Charlie Cummins
    6.6
    Josh Gordon
    6.3
    Andrew Oluwabori
    6.2
    Edward James
    6.2
    Jake Doyle-Hayes
    6.2
    George Birch
    6
    Luca Woodhouse
    6
    Jayden Wareham
    5.9
    Harry Kite
    5.5
    Ethan Sutherland

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Plymouth
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tom Cleverley
    Exeter City
    Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Kevin McDonald
    1
    Murphy Cooper
    45
    Wes Harding
    2
    Mathias Ross
    15
    Alex Mitchell
    22
    Alex Hartridge
    6
    Malachi Boateng
    7
    Harvey White
    11
    Ronan Curtis
    9
    Will Evans
    10
    Xavier Amaechi
    27
    Aribim Pepple
    1
    Jack Bycroft
    40
    Edward James
    5
    Jack Fitzwater
    3
    Luca Woodhouse
    11
    Andrew Oluwabori
    8
    Taylor Perry
    31
    Jake Doyle-Hayes
    16
    Charlie Cummins
    7
    Gwion Edwards
    12
    Reece Cole
    9
    Jayden Wareham
    Dự bị
    Plymouth
    29 Matthew Sorinola21 James Storer8 Joe Edwards4 Brendan Sarpong-Wiredu5 Julio Pleguezuelo24 Caleb Roberts25 Frederick Issaka23 Bradley Ibrahim43 James Sharpe
    Exeter City
    14 Harry Kite10 Josh Gordon23 Ethan Sutherland20 George Birch22 Frankie Phillips47 Liam Cartwright46 Louie Cayless18 Liam Oakes19 Sonny Cox

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 87: E. Sutherland (Exeter City) nhận thẻ đỏ, Exeter City phải chơi thiếu người
    Phút 92: A. Hartridge lập công cho Plymouth (kiến tạo: H. White)
    Phút 94: A. Pepple lập công cho Plymouth (kiến tạo: F. Issaka)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Plymouth · 2 thắng1 hòaExeter City · 1 thắng
    11/04/2026
    Plymouth
    2 - 2
    Exeter City
    Hòa
    24/10/2025
    Exeter City
    2 - 0
    Plymouth
    EC
    15/04/2023
    Exeter City
    0 - 1
    Plymouth
    PLY
    01/11/2022
    Plymouth
    4 - 2
    Exeter City
    PLY
    23/03/2020
    Plymouth
    -
    Exeter City
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Plymouth
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Exeter City
    5 trận gần nhất
    BHBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    2V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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