Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
90+2'
A. Hartridge — kiến tạo H. White
Plymouth
90+4'
A. Pepple — kiến tạo F. Issaka
Plymouth
Đồ thị diễn biến
PlymouthHT 45'Exeter City
Thống kê trận đấu
PlymouthThống kêExeter City
Plymouth kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Plymouth vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Alex Hartridge
Plymouth
1 bàn
Aribim Pepple
Plymouth
1 bàn
Harvey White
Plymouth
1 kiến tạo · điểm 7.9
Frederick Issaka
Plymouth
1 kiến tạo
Mathias Ross
Plymouth
Điểm 7.9
Malachi Boateng
Plymouth
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Plymouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tom Cleverley
Exeter City
Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Kevin McDonald
Dự bị
Plymouth
29 Matthew Sorinola21 James Storer8 Joe Edwards4 Brendan Sarpong-Wiredu5 Julio Pleguezuelo24 Caleb Roberts25 Frederick Issaka23 Bradley Ibrahim43 James Sharpe
Exeter City
14 Harry Kite10 Josh Gordon23 Ethan Sutherland20 George Birch22 Frankie Phillips47 Liam Cartwright46 Louie Cayless18 Liam Oakes19 Sonny Cox
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 87: E. Sutherland (Exeter City) nhận thẻ đỏ, Exeter City phải chơi thiếu người
Phút 92: A. Hartridge lập công cho Plymouth (kiến tạo: H. White)
Phút 94: A. Pepple lập công cho Plymouth (kiến tạo: F. Issaka)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Plymouth · 2 thắng1 hòaExeter City · 1 thắng
11/04/2026
Plymouth
2 - 2
Exeter City
Hòa
24/10/2025
Exeter City
2 - 0
Plymouth
EC
15/04/2023
Exeter City
0 - 1
Plymouth
PLY
01/11/2022
Plymouth
4 - 2
Exeter City
PLY
23/03/2020
Plymouth
-
Exeter City
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Plymouth
5 trận gần nhất
TTHTT
Exeter City
5 trận gần nhất
BHBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)